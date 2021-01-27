Президент Белоруссии Александр Лукашенко не опубликовал проект конституционных изменений, чтобы потянуть время и дождаться, когда общество успокоится. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал минский политолог Всеволод Шимов

Политолог допустил, что у власти может не быть проекта новой конституции.

«Для власти сейчас лучшая тактика — тянуть время в расчете, что страсти улягутся, общество успокоится, а внешним игрокам будет не до Белоруссии. Похоже, что именно эта тактика и взята на вооружение», — сказал эксперт.

Лизан назвал единственный способ сохранить интеграцию РФ и Белоруссии © Facebook, Иван Лизан

Шимов отметил, что есть вероятность, что любые принятые поправки к конституции не удовлетворят протестующих и, более того, могут стать поводом для новой волны протестов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.