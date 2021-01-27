Политолог допустил, что у власти может не быть проекта новой конституции.
«Для власти сейчас лучшая тактика — тянуть время в расчете, что страсти улягутся, общество успокоится, а внешним игрокам будет не до Белоруссии. Похоже, что именно эта тактика и взята на вооружение», — сказал эксперт.
По его словам, власть Белоруссии не намерена идти на уступки и компромиссы с протестующими.
Шимов отметил, что есть вероятность, что любые принятые поправки к конституции не удовлетворят протестующих и, более того, могут стать поводом для новой волны протестов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии шестой месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.