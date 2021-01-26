Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы договорились о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - последнего документа, сдерживающего гонку вооружений между двумя ядерными державами. Кроме того, американский лидер заявил о поддержке Украины

Российский лидер поздравил своего американского коллегу с началом работы на высшем государственном посту и отметил, что нормализация двусторонних отношений отвечала бы интересам обеих стран и — с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества.

«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Байден 2.0: как изменятся отношения США и России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

«Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН»,- говорится в сообщении.

В целом, как отмечается, беседа лидеров носила деловой и откровенный характер, достигнута договорённость о поддержании контактов.

«Он (Байден — ред.) позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на 5 лет, а также чтобы подтвердить нашу твёрдую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности», — сказала на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Обвинения Вашингтона по всем этим вопросам Москва отрицает, в частности об «агрессии» на Украине: в стране произошёл госпереворот в 2014 году и спровоцировал переход Крыма в состав РФ, который состоялся в соответствии с нормами международного права, а также начало гражданской войны в Донбассе.

Решение Путина и Байдена о продлении СНВ-3 имеет крайне важное значение. Срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года, а это последний инструмент, который сдерживает гонку вооружений между Россией и США. Российская сторона была готова продлить его без предварительных условий незамедлительно, но предыдущий американский президент Дональд Трамп настаивал на подключении к нему Китая, однако как он собирался реализовать это на практике, не ясно. У Пекина стратегических наступательных вооружений в 5-6 раз меньше, чем у России и США, поэтому либо нужно предлагать китайцам подтянуться к тем уровням, которые установлены в договоре, либо США и России — сокращать в 5-6 раз свои стратегические наступательные вооружения. Очевидно, что ни один, ни второй вариант не устроили бы ни Пекин, ни Москву и ни Вашингтон.