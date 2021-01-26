Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» используется украинской властью как спарринг-партнер, рассказал украинский политик Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Крушение «слуг». Почему обвалились рейтинги партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Порошенко с результатом 15,7%, на третьем — Юлия Тимошенко — 11,8%.

За лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко и Виктора Медведчука готовы проголосовать 11% и 7,5% соответственно.

«Потому что кандидату от ОПЗЖ нет никаких шансов выиграть выборы. Что касается Зеленского, то ему придется конкурировать с Порошенко на его поле. Просто президент по действиям и лозунгам ушел на электоральное поле Порошенко», — считает политик.

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По данным социологов, партию Виктора Медведчука и Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 20,7% тех, кто определился с выбором. «Европейскую солидарность» Петра Порошенко поддержали бы 15,3%, «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 12,6%, «Слугу народа» — 11,2%, партию Игоря Смешко «Сила и Честь» — 8,3%.