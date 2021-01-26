В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Позднее были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Все фигуранты, кроме Бабарико, признали вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В результате, подчеркнул эксперт, под ударом оказались российские инвестиции и российский капитал.
«Стоит отметить, что это не первый случай, когда российский капитал в Беларуси становится заложником сомнительной политики Минска. Яркий пример — арест на тот момент гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера и добавление в список Интерпола известного российского бизнесмена Сулеймана Керимова», — отметил Дианов.
Политолог добавил, что Бабарико вопреки расхожему мнению не был ставленником Москвы, решение идти на выборы он принял единолично, но так или иначе, негативные последствия ареста Бабарико для «Газпрома», а значит, и для России — неоспоримы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.