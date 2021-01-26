Президент Белоруссии Александр Лукашенко использовал арест Виктора Бабарико и других менеджеров Белгазпромбанка как повод для классического рейдерского захвата, продемонстрировав тем самым хамское поведение в отношении союзной России. Об этом рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру

«Даже в Литве и США знали о его махинациях». Белорусский эксперт о судьбе Бабарико © babariko.by

В результате, подчеркнул эксперт, под ударом оказались российские инвестиции и российский капитал.

«Стоит отметить, что это не первый случай, когда российский капитал в Беларуси становится заложником сомнительной политики Минска. Яркий пример — арест на тот момент гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера и добавление в список Интерпола известного российского бизнесмена Сулеймана Керимова», — отметил Дианов.

Политолог добавил, что Бабарико вопреки расхожему мнению не был ставленником Москвы, решение идти на выборы он принял единолично, но так или иначе, негативные последствия ареста Бабарико для «Газпрома», а значит, и для России — неоспоримы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.