Популярность Бабарико за последние месяцы только выросла, ведь он, находясь в заключении, на компромиссы с властью до сих пор не идет и продолжает отстаивать свои взгляды и убеждения, подчеркивает белорусский политолог Вячеслав Дианов

- Вячеслав, как вы оцениваете выдвинутые против Бабарико обвинения? Можно ли их считать обычной расправой по политическим мотивам? Насколько Бабарико опасен в реальности для Лукашенко? Насколько он популярен среди белорусов?



— Объективно, что выдвинутые обвинения, да и весь уголовный процесс против Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, можно считать политически мотивированными.

Смирнов пояснил, почему Бабарико был опаснее всего для Лукашенко © Facebook, Виктор Бабарико

На это указывают грубые нарушения еще на этапе предварительного расследования со стороны всех участников уголовного судопроизводства по его делу. Властью была поставлена задача не допустить Виктора Бабарико к участию в президентских выборах — и вертикаль власти выполнила эту задачу посредством уголовного преследования.

Несомненно, что эти действия власти стоит рассматривать как действия, направленные на подавление политического плюрализма в стране, и никак иначе.

Опасность для единовластия Александра Лукашенко со стороны Виктора Бабарико была и остается очевидной — ведь он изначально имел политический и общественный вес намного больший, нежели Тихановская.

Популярность Бабарико за последние месяцы только выросла — ведь он, находясь в заключении, на компромиссы с властью до сих пор не идет и продолжает отстаивать свои взгляды и убеждения, даже находясь в заключении.

- Почему, по-вашему, за Бабарико не вступаются "Газпром" и Россия? Или все же вступаются?

— Наверное, потому, что Бабарико не является кандидатом от "Газпрома" и России. Сомневаюсь, что его участие в выборах согласовывалось в Кремле или на уровне руководителей ТЭК. Бабарико был обычным управляющим, топ-менеджером, назначенным за свои способности и знание внутренней банковской "кухни" в Беларуси.

Предположу, что решение идти на выборы он принял единолично. Но так или иначе, негативные последствия ареста Бабарико для "Газпрома", а значит, и для России — неоспоримы. Лукашенко использовал арест Бабарико и других менеджеров Белгазпромбанка как повод для классического рейдерского захвата — что, мягко говоря, дикое и хамское поведение в отношении союзной России.

Под ударом оказались российские инвестиции и российский капитал. Стоит отметить, что это не первый случай, когда российский капитал в Беларуси становится заложником сомнительной политики Минска. Яркий пример — арест на тот момент гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера и добавление в список Интерпола известного российского бизнесмена Сулеймана Керимова.

- Бабарико был на встрече с Лукашенко в СИЗО. Это хоть как-то облегчило его участь? Он может признать свою вину?

— Сомневаюсь, что это как-то повлияло на его тюремный быт, но некой уверенности и надежды, думаю, придало. Многие эксперты восприняли этот "круглый стол" в СИЗО как проявление слабости со стороны Лукашенко.

Все-таки если бы у Лукашенко было все хорошо, то он точно не встречался бы с заключенными — ведь если ты прав и люди сидят "за дело", почему ты с ними ведешь переговоры, легитимизируешь их как политических субъектов?

Безусловно, учитывая десятки подобных кейсов, для Лукашенко был бы идеальный вариант признания вины Бабарико. Но я думаю, что эта сделка идет в комплекте с вынужденной эмиграцией — в обмен на признание вины им будет позволено безвозвратно покинуть Беларусь. С обычной точки зрения, естественно, это выход и возможность избежать длительного тюремного заключения.

Но с точки зрения политика — это явный проигрыш и отказ от борьбы, сдача политического капитала. А значит, непризнание вины Виктором Бабарико, непреклонность и стойкость его позиции, будет означать только одно: он готов к дальнейшей борьбе и рассчитывает использовать свой политический вес и потенциал.