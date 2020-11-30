- Вячеслав, как вы оцениваете выдвинутые против Бабарико обвинения? Можно ли их считать обычной расправой по политическим мотивам? Насколько Бабарико опасен в реальности для Лукашенко? Насколько он популярен среди белорусов?
— Объективно, что выдвинутые обвинения, да и весь уголовный процесс против Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, можно считать политически мотивированными.
На это указывают грубые нарушения еще на этапе предварительного расследования со стороны всех участников уголовного судопроизводства по его делу. Властью была поставлена задача не допустить Виктора Бабарико к участию в президентских выборах — и вертикаль власти выполнила эту задачу посредством уголовного преследования.
Несомненно, что эти действия власти стоит рассматривать как действия, направленные на подавление политического плюрализма в стране, и никак иначе.
Опасность для единовластия Александра Лукашенко со стороны Виктора Бабарико была и остается очевидной — ведь он изначально имел политический и общественный вес намного больший, нежели Тихановская.
Популярность Бабарико за последние месяцы только выросла — ведь он, находясь в заключении, на компромиссы с властью до сих пор не идет и продолжает отстаивать свои взгляды и убеждения, даже находясь в заключении.
- Почему, по-вашему, за Бабарико не вступаются "Газпром" и Россия? Или все же вступаются?
— Наверное, потому, что Бабарико не является кандидатом от "Газпрома" и России. Сомневаюсь, что его участие в выборах согласовывалось в Кремле или на уровне руководителей ТЭК. Бабарико был обычным управляющим, топ-менеджером, назначенным за свои способности и знание внутренней банковской "кухни" в Беларуси.
Предположу, что решение идти на выборы он принял единолично. Но так или иначе, негативные последствия ареста Бабарико для "Газпрома", а значит, и для России — неоспоримы. Лукашенко использовал арест Бабарико и других менеджеров Белгазпромбанка как повод для классического рейдерского захвата — что, мягко говоря, дикое и хамское поведение в отношении союзной России.
Под ударом оказались российские инвестиции и российский капитал. Стоит отметить, что это не первый случай, когда российский капитал в Беларуси становится заложником сомнительной политики Минска. Яркий пример — арест на тот момент гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера и добавление в список Интерпола известного российского бизнесмена Сулеймана Керимова.
- Бабарико был на встрече с Лукашенко в СИЗО. Это хоть как-то облегчило его участь? Он может признать свою вину?
— Сомневаюсь, что это как-то повлияло на его тюремный быт, но некой уверенности и надежды, думаю, придало. Многие эксперты восприняли этот "круглый стол" в СИЗО как проявление слабости со стороны Лукашенко.
Все-таки если бы у Лукашенко было все хорошо, то он точно не встречался бы с заключенными — ведь если ты прав и люди сидят "за дело", почему ты с ними ведешь переговоры, легитимизируешь их как политических субъектов?
Безусловно, учитывая десятки подобных кейсов, для Лукашенко был бы идеальный вариант признания вины Бабарико. Но я думаю, что эта сделка идет в комплекте с вынужденной эмиграцией — в обмен на признание вины им будет позволено безвозвратно покинуть Беларусь. С обычной точки зрения, естественно, это выход и возможность избежать длительного тюремного заключения.
Но с точки зрения политика — это явный проигрыш и отказ от борьбы, сдача политического капитала. А значит, непризнание вины Виктором Бабарико, непреклонность и стойкость его позиции, будет означать только одно: он готов к дальнейшей борьбе и рассчитывает использовать свой политический вес и потенциал.