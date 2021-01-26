Популярная российская певица Алёна Апина попала в черный список Министерства культуры Украины. Об этом сообщили на сайте ведомства 25 января

Кроме Апиной, въезд в страну запретили бывшей участнице группы «Стрелки» Юлии Глебовой, ныне выступающей под псевдонимом Беретта.

Киркорову запретили въезд в Литву из-за Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«14 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной», — говорится в сообщении пресс-службы.

Причиной запрета на посещение Украины стало то, что Апина и Глебова посещали с концертами Крым, который на Украине считают аннексированным, и неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

По данным СМИ, данные Апиной также внесены на сайт «Миротворец».