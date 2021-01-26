Украинский радикал, бывший участник гражданской войны в Донбассе на стороне киевского режима Александр Грамарчук у себя в Facebook заявил, что обнаружил в соцсети TikTok видеочат солдата-срочника Вооруженных сил Украины с ополченцами ДНР

Пять фактов о независимом Донбассе: что произошло и что будет © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Прямо сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику. Утром уже посмотреть будет невозможно. Мальчик рассказывает про братский народ и войну олигархов. Разбирайтесь теперь. А вот противник в курсе, когда станцию включают в Купянске. Вот где ценность инфы», — написал Грамарчук.

В комментариях к его посту написали, что в TikTok таких прямых эфиров от украинских солдат становится все больше, и спросили, как СБУ оплачивает Грамарчуку его работу соглядатая, однако ответа не получили.

Также Грамарчуку напомнили, как он несколько лет назад работал в «Видеочате» под прикрытием, и тут он ответил, что «было такое дело».