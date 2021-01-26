Житель украинского города Умань Владислав Гридасов пригрозил по-мужски поговорить с офицером ВСУ Анатолием Штефаном за его нападки на киевского блогера Таисию Онацкую, известную в соцсетях как di.rubens. В ответ парень был внесен на «Миротворец» и получил угрозы на странице «День пихоты» в Facebook 25 января

«Давайте толпой поймаем этого вояку и заставим извиниться. Если не поймет, можно будет отп**дить и облить зеленкой чисто для прикола, чтобы понимал, что бывает, если трогать молодежь. И заставить снять с сайта "Миротворец", потому что там публикуют ни в чем не виновных людей, которые потом умирают странным образом", — написал Гридасов под постом девушки в Instagram.

В результате высказывания сам молодой человек попал в список «Миротворец». Его данные внесли в скандально известную базу с формулировкой «попытка организации нападения и нанесения повреждений офицеру украинской армии». Припомнили ему и «несанкционированные» поездки в Крым.

Скандал с богером di.rubens Таисией Онацкой начался из-за видео, появившегося в сети, где она отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Так, из пары Россия—США и Россия—Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был ей предложен — осталось за кадром.

На ролик обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, он назвал поступок блогерши постыдным и стал активно распространять информацию о ней в соцсетях с формулировкой, что она призналась РФ в любви.

На это Онацкая отреагировала заявлением о том, что подаст на Штефана в суд за фальсификацию информации о ней, а самого военного назвала «позором украинской армии».

Ведомство вступилось за своего сотрудника Штефана, там отметили, что с нетерпением ждут жалобу гражданки на офицера, как и ответ на вопрос: «Россия или Украина?» И блогерша сделала выбор на украинском языке, сказав, что она «украинка и гордится этим».

Чуть позже девушка записала разъяснительное видео для своих подписчиков, рассказав, что вопрос, который остался за кадром, звучал так: «Какую страну ты бы хотела посетить?»