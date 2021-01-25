Усиление репрессий против несогласных с киевским режимом на Украине вызвано желанием Киева выслужиться перед новым американским президентом Джо Байденом, сказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

«Внутри украинской элиты началась борьба за право называться лучшим другом американского посольства, или демократов. Понятно, что власть поменялась, и на Украине много желающих поднять руку и сказать, как в "Макдоналдсе": "Вильна каса!" А затем работать по указанию суверена, который определяет внутреннюю и внешнюю политику Украины», — отметил Вышинский.

Кирилл Вышинский: переизобретая Украину © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Олега Сагана, которого обвиняют в госизмене.

Вышинский напомнил, что уголовное дело против Сагана было возбуждено в последний год правления президента Петра Порошенко, «чтобы консолидировать его электорат, показать, что есть обменный фонд, с помощью которого можно торговаться».

После поражения Порошенко на выборах президента это дело «заглохло», однако с приходом к власти в США нового главы государства следственные действия по нему возобновились.

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