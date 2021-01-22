В правоохранительной системе Украины идут имитационные процессы, которые с укреплением законности не имеют ничего общего, считает журналист Кирилл Вышинский

Об этом исполнительный директор «МИА «Россия сегодня» рассказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала РИА Новости Украина. 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса.

В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре 2019 года Кирилл Вышинский был освобожден под личное обязательство участвовать в суде над ним и среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.

- Кирилл, в своем последнем сообщении в Telegram-канале вы упомянули о том, что так называемая украинская прокуратура Крыма наведалась с обыском к подруге жены режиссера Олега Сагана, которого, как и вас, обвиняют в госизмене. По странному стечению обстоятельств это произошло в день инаугурации президента США Джо Байдена. Хотят ли украинские силовики выслужиться пред новым хозяином Белого дома, инициируя расследование уголовных дел, возбужденных по политическим мотивам?

— Что творится в головах у украинских силовиков, сказать сложно, поскольку они находятся под ручным управлением большого числа центров влияния. Уголовные дела, которые возбуждались в 2018 году, мое, Сагана, тухлые. Например, по моему делу за год после моего выхода на свободу не прошло ни одного судебного заседания.

Эти дела возбуждались в последний год правления Порошенко, чтобы консолидировать его электорат, показать, что есть обменный фонд, с помощью которого можно торговаться. После 2019 года все это заглохло.

Режиссера Олега Сагана подвергают изощренным пыткам в Херсонском СИЗО © Андрей Лубенский

Понятно, что власть поменялась, и на Украине много желающих поднять руку и сказать, как в «Макдоналдсе»: «Вильна каса!» А затем работать по указанию суверена, который определяет внутреннюю и внешнюю политику Украины. Поэтому я удивлен мелочности этой реакции, но не удивлен, что она совпала по времени с вступлением в должность новой администрации.

- А нужны ли Байдену эти «работники» и их «Макдоналдс»?

— Вряд ли эти люди ему интересны и даже известны, причем не только Байдену, но и большинству людей в администрации в Вашингтоне. Другое дело, что в американском посольстве на улице Сикорского в Киеве могут поставить напротив чьей-то фамилии галочку.

Байден 2.0: как изменятся отношения США и России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Для демократов украинский вопрос — это попытка надавить на Россию, создать политические и экономические проблемы на ее границах. Для них Украина — это инструмент, который будут использовать, чтобы он не заржавел. Возвращения, которые прошли в администрации, в том числе госпожи Нуланд, ничего хорошего Украине не сулят.

- Ваш адвокат Андрей Доманский в недавнем интервью нашему изданию сказал, что единственным правоохранительным органом в Украине является адвокатура, которой противостоят полиция, прокуратуры, СБУ, суды. А что может оздоровить правоохранительную систему Украины, естьли шансы на это?

— Выход из-под контроля американского посольства. Это могло бы оздоровить и всю страну, ее элиту. Там регулярно с 2014 года проводятся какие-то реформы: МВД, прокуратуры, затеяли реформу СБУ. А результаты в двух словах описал адвокат Андрей Доманский.

Андрей Доманский: Адвокатура — единственный правоохранительный орган в Украине

Зеленский в свое время говорил Трампу, что сейчас во главе прокуратуры «мой» человек. Когда президент говорит такие вещи, понятно, что на уровне властных элит идет борьба за контроль над силовыми ведомствами. Сегодня эти органы не правоохранительные, а карательно-репрессивные.

- К тому же юридическая система Украины не перестает нас радовать разного рода курьезами. Например, тот же Доманский стал адвокатом Иосифа Сталина, и это его самый старый подзащитный…

— Это демонстрация того, что прокуратура работает в неких политических интересах. Это не смыслы. Это политические игры. Это не борьба за законность, за торжество правосудия. Происходят имитационные процессы, которые с укреплением правопорядка имеют очень мало общего.

- Кирилл, что вы как журналист, филолог думаете о вступившем в силу 16 января законе, который должен вытеснить русский язык из сферы бытового общения, обязав персонал магазинов говорить с покупателями исключительно на государственном украинском языке? Госдума РФ, кстати, уже выразила по этому поводу протест.

— Все ясно как божий день. Этот закон никакого смысла не имеет, потому что люди в Украине, или на Украине, если следовать правилам русского языка, прекрасно понимают друг друга независимо от того, на каком языке они говорят, русском или украинском.

Если люди не политизируют свое общение, то все прекрасно друг друга понимают, потому что Украина — страна билингвизма.

Языковой патруль вышел на охоту. Как на Украине началась тотальная украинизация сферы услуг © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

То есть когда чернокожие в Америке требуют, чтобы белые встали перед ними на колени, извинились за века унижений. На Украине это чистой воды BLM-овщина: говорите с нами на украинском, потому что мы сейчас командуем, принимаем решения и законы.

Этот жест имеет только политическое значение и должен продемонстрировать, кто в стране хозяин. Понятно, что этот закон на юго-востоке выполняться не будет, он не нужен русскоязычным людям. Но это повод для оголтелой группки активистов в течение месяца-двух бегать собирать фактическую базу, кляузы, третировать людей в ресторанах и магазинах.