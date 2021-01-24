Интеграция между Россией и Белоруссией зависит не от президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а от решения объективных вопросов и проблем. Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Дианов: Из-за ареста Бабарико под удар попали российские инвестиции в Беларуси © commons.wikimedia.org,

Если же говорить о субъективных факторах, то, по его мнению, они связаны с пандемией с параллельным обвалом цен на энергоносители, закрытием границ и карантином, которые привели к глобальному коронакризису.

«Кстати, в этом плане конституционная реформа в Беларуси, которую так некоторые хотят подвинуть, будет являться опять же фактором торможения по причине естественного приоритета в этом случае внутренней повестки. В этом плане можно сказать, что и российскому руководству тоже будет скоро не до СГ. Выборы в Госдуму открывают сезон вопроса о преемственности власти в России. Многие топовые московские эксперты уже сейчас говорят о начале «войны за место Путина», рисуют портрет возможного преемника из «политбюро 2.0»», — указал Петровский.

Все это будет заставлять руководство России и Белоруссии концентрироваться на внутренней повестке, что, в свою очередь, ставит вопрос не только о темпах развития Союзного государства, но и о выполнении дальнейших этапов Договора о создании ЕАЭС до 2025 года, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.