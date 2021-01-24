По её словам, украинское руководство сейчас буквально в шаге от того, чтобы в принципе выйти из Минского процесса.
«Но это же не означает, что пока в Киеве будут определяться, что им делать дальше, республика должна смиренно ждать и надеяться на появление у украинской стороны политической воли к реализации Комплекса мер, — указала Никонорова.
При этом она подчеркнула, что ДНР остаётся в Минском процессе, выполняет свои обязательства и ценит Минскую площадку как единственную на сегодняшний момент возможность достичь мира в Донбассе.
«Однако мы также продолжаем строить и развивать нашу государственность, мы очень внимательно мониторим настроения в обществе. И здесь хочу подчеркнуть, что те настроения и устремления, с которыми наши жители выходили на улицы в 2014 году, сейчас, в 2021-м, не просто сохраняют свою актуальность — народ Донбасса все более и более решительно настроен на активную интеграцию с Россией», — отметила министр иностранных дел ДНР.
Полностью интервью с главой внешнеполитического ведомства ДНР Натальей Никоноровой можно прочитать здесь.