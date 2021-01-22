Доктрина "Русский Донбасс" - это не нормативный правовой акт, не закон и не указ. Этот документ задает вектор развития, является закономерным и объективным отражением того настроя, который есть у граждан ДНР, говорит министр иностранных дел республики Наталья Никонорова в интервью изданию Украина.ру

- Наталья Юрьевна, сейчас в ДНР идет общественное обсуждение доктрины «Русский Донбасс». Не противоречит ли эта доктрина Минским соглашениям, которые предполагают, что территория ДНР — это составная часть Украины?

— В первую очередь хочу отметить, что так ставить вопрос не очень корректно. Думаю, вы следите за ходом Минского процесса и знаете, как на данный момент обстоят дела.

Донецкая Народная Республика на протяжении практически 6 лет переговоров систематически и последовательно транслирует четкую позицию — мы полностью привержены нашим обязательствам по Комплексу мер, мы всегда пунктуально и оперативно относимся к выполнению всех достигнутых на Минской площадке договоренностей и из раза в раз призываем к этому же украинскую сторону.

Однако Киев проповедует ровно противоположный подход: за все время Минского процесса мы не увидели практически ни единого порыва все же приступить к добросовестной и конструктивной работе по реализации Минских соглашений.

Напротив, руководство Украины делает все, чтобы максимально затянуть и запутать и так крайне сложный переговорный процесс. И это уже не говоря о том, что в 2020 году мы столкнулись с ситуацией, когда украинские представители начали особенно активно, открыто и повсеместно говорить о том, что Минские соглашения нужно пересмотреть, «модернизировать», о существовании неких «планов В» и прочих странных идеях.

Эти и многие другие высказывания украинских деятелей, а также их законотворческая деятельность, прямо противоречащая Комплексу мер, еще больше усугубили стагнацию в переговорах.

В таких обстоятельствах совершенно очевидно, что никаких быстрых и эффективных мер по реализации мирного урегулирования от Украины ждать не приходится. Более того, сейчас в целом непонятно, что на уме у украинского руководства: они буквально в шаге от того, чтобы в принципе выйти из Минского процесса.

Но это же не означает, что пока в Киеве будут определяться, что им делать дальше, Республика должна смиренно ждать и надеяться на появление у украинской стороны политической воли к реализации Комплекса мер. Мы, безусловно, остаемся в Минском процессе, выполняем свои обязательства и ценим Минскую площадку как единственную на сегодняшний момент возможность достичь мира в Донбассе.

Однако мы также продолжаем строить и развивать нашу государственность, мы очень внимательно мониторим настроения в обществе. И здесь хочу подчеркнуть, что те настроения и устремления, с которыми наши жители выходили на улицы в 2014 году, сейчас, в 2021-м, не просто сохраняют свою актуальность — народ Донбасса все более и более решительно настроен на активную интеграцию с Россией.

К тому же отмечу еще один интересный момент: в Комплексе мер, а именно в примечаниях к пункту 11, закреплена возможность развития трансграничного сотрудничества с Российской Федерацией. Поэтому я не вижу абсолютно никакого противоречия Минским соглашениям в появлении идеи о создании доктрины «Русский Донбасс».

Более того, доктрина — это не нормативный правовой акт, не закон и не указ. Этот документ задает определенный вектор развития, является закономерным и объективным отражением того настроя, который жители Республики сохраняют и укрепляют вот уже более 6 лет и с которым в том числе подписывались и Минские договоренности — мы хотим идти по одному пути с нашей большой Родиной, мы остаемся верны нашим общим ценностям и идеалам, мы чтим наше общее прошлое и намерены создавать общее будущее.

- Давайте подведем итоги: увеличилось за 2020 год или уменьшилось количество обстрелов территории ДНР артиллерией ВСУ по сравнению с 2019 годом?

— В 2020 году количество нарушений прекращения огня снизилось более чем в два раза: в 2020 году зафиксировано 2130 нарушений, а в 2019-м — 4958 случаев. Такое уменьшение связано с тем, что в июле 2020 года были наконец-то согласованы меры по контролю и усилению режима прекращения огня.

Однако они были эффективны всего лишь около двух месяцев, до того момента, пока Украина не дезавуировала данные договоренности, отказавшись выполнять основную из них — о взаимодействии в рамках координационного механизма. С тех пор вооруженные формирования Украины продолжили обстрелы наших территорий, причем есть и раненные мирные жители, и погибшие военнослужащие Народной Милиции ДНР.

Тем не менее, именно эти два месяца более-менее полноценного действия мер по контролю перемирия обеспечили такую существенную разницу в количестве обстрелов по сравнению с 2019 годом, что подтверждает эффективность этих мер в случае их полного и добросовестного соблюдения обеими сторонами.

Поэтому каждый раз на встречах Контактной группы мы призываем украинскую сторону незамедлительно согласовать новый пакет мер по контролю режима прекращения огня. Однако Киев систематически находит отговорки для отказа от достижения данной договоренности.

- Ждать ли нам в ближайшее время обмена пленными между Украиной и ЛДНР? Если да, то когда именно и по какой формуле?

— Прежде всего хочу напомнить, что по вине Киева все еще не могут считаться полностью завершенными предыдущие два обмена. До сих пор 50 из 51 человека, переданных украинской стороной в рамках предыдущих обменов, лишены прав и свобод, поскольку мы так и не получили от украинских представителей подтверждающие осуществление процессуальной очистки документы.

Это является грубым нарушением не только достигнутых на Минской площадке договоренностей, но и прав и свобод граждан.

Более того, нам не очень понятно, как вообще можно говорить об обменах или о любых других сферах урегулирования конфликта, если Киев до сих пор не ответил на принципиальный вопрос, который мы задаем уже больше полугода: а готова ли Украина выполнять Минские соглашения?

Для прояснения позиции Киева мы еще в октябре прошлого года направили украинской стороне Дорожную карту по реализации Комплекса мер, которая в случае ее принятия на уровне Верховной Рады и других органов исполнительной власти Украины могла бы помочь вывести переговорный процесс из стагнации. Однако украинское руководство не способно даже на такой элементарный шаг.

Даже просто подтвердить свои обязательства — это для них огромная проблема, чего же от Киева ожидать, когда речь заходит о непосредственном выполнении данных обязательств.

И тогда у нас возникает еще один вопрос к украинским переговорщикам: в рамках каких документов, по каким процедурам и в каком статусе можно проводить обмены, если они предусмотрены именно Минскими соглашениями, которые Украина не знает, готова ли выполнять?

Тем не менее, даже в условиях такого деструктивного подхода официального Киева к выполнению своих обязательств нужно понимать особенность вопроса обменов: речь идет не просто о каких-то абстрактных списках и процедурах — речь идет о живых людях.

Именно из соображений милосердия, а также учитывая тот факт, что на Украине есть политические деятели, которые, в отличие от официальных властей, в ходе переговорного процесса проявили человечность и конструктивное участие, руководством Республики было принято важное гуманитарное решение.

На украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука будут переданы некоторые удерживаемые в местах лишения свободы граждане Украины. Причем отмечу, что в эту группу вошли женщины, пожилые и больные люди, которые не имели отношения к вооруженным действиям против Республики и не смогут нанести ущерб Донбассу по возвращению на Украину.

Еще раз обращаю внимание: для нас главными, основополагающими ценностями являются человечность и сострадание. Поэтому, даже несмотря на полное безразличие Украины как к своим обязательствам по Минским соглашениям, так и в целом к народу Донбасса, мы продолжаем действовать прежде всего в рамках гуманизма.

- Ваш прогноз: как приход Байдена, который фактически подтолкнул Киев весной 2014 года к войне в Донбассе, в Белый дом отразится на судьбе нашего края? Ждать ли нам новой эскалации войны?

— Увы, в событиях, которые сейчас разворачиваются в Вашингтоне, есть очень злая ирония: в государстве, которое декларирует своей главной ценностью демократию, сейчас происходят вещи, которые к демократии не имеют вообще никакого отношения.

Тем не менее, относительно прихода господина Байдена в Белый дом и последствиях для ситуации на Украине прогнозы строить рано. Мы прекрасно помним, как активно участвовал Байден в кураторстве Украины в его бытность вице-президентом США.

Более того, уже есть прогнозы, что послом США на Украине будет назначен Курт Волкер, а это тоже не добавляет оптимизма в плане перспектив политического мирного урегулирования конфликта. Однако, как нам видится, сейчас перед Байденом стоит множество внутренних, куда более приоритетных, вопросов, чем украинское направление.

Поэтому на данный момент можно сказать только одно: какие бы перемены ни произошли в Вашингтоне и как бы ни поменялся в связи с этим курс Украины, мы уже давно знаем, что от Киева можно ожидать чего угодно, кроме собственно выполнения Минских соглашений. И мы готовы к любым провокациям с украинской стороны, как в плане вооруженной эскалации, так и на переговорном треке.

- Ваше отношение к попыткам украинской стороны в лице Алексея Резникова привлечь к мирному переговорному процессу США, Канаду и Великобританию?

— Вместо того чтобы подтвердить свою приверженность Минским соглашениям и приступить наконец-то к открытому, прямому и эффективному диалогу с нами, руководство Украины предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями, которые зачастую практически дословно повторяют риторику бывших украинских властей.

Яркий тому пример — попытка привлечь к переговорам по Донбассу представителей США и Великобритании, которую ранее неоднократно предпринимал Порошенко, а теперь и Владимир Зеленский и его команда.

Киев старается всеми возможными способами избежать выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были ранее подписаны обеими сторонами конфликта и, более того, одобрены странами-гарантами и Советом Безопасности ООН.

Тем не менее, эти попытки не увенчались успехом для Порошенко, аналогичным образом ситуация складывается и для Зеленского.

Для мирного урегулирования основополагающее значение имеет только один фактор — прямой и конструктивный диалог непосредственно между двумя сторонами конфликта: Киевом и Донбассом.

Однако именно такого диалога украинские власти пытаются не допустить, тем самым перечеркивая возможность к достижению реальных результатов на Минской площадке.

- Киев хочет провести местные выборы в Донбассе 31 марта. Что вы об этом думаете?

— Чтобы корректно ответить на этот вопрос, нужно понимать, о каких именно выборах идет речь. Если вы говорите о проведении местных выборов на временно подконтрольной Киеву территории, то сейчас мы, к сожалению, не можем никак повлиять на развитие событий там.

Вернее, мы могли бы вмешаться, но для этого пришлось бы применять методы, идущие вразрез с мирными планами, а мы на данный момент сохраняем приверженность этим планам и не хотим ставить под угрозу жизни и здоровье граждан.

А вот если имеются в виду периодически звучащие заявления украинских властей о якобы необходимости в ближайшее время провести местные выборы на территории Донецкой Народной Республики, то это уже другой вопрос.

Здесь нужно отметить, что украинские представители в своих высказываниях зачастую намеренно искажают истинные причины конфликта в Донбассе, преподнося все так, будто бы основная цель проживающего здесь народа — это проведение местных выборов, а значит, нужно их провести как можно скорее.

Однако это очевиднейшая манипуляция, не имеющая ничего общего с действительностью. Ведь на самом деле конфликт возник из-за отторжения навязываемых киевской властью ценностей и стремления народа Донбасса жить по собственным правилам.

Соответственно, конфликт можно решить только с помощью предоставления Донбассу особого статуса и его закрепления на постоянной основе в Конституции путем внесения в нее соответствующих изменений.

Но, к сожалению, украинская сторона продолжает считать, что получится как-то схитрить и уйти от основных вопросов политического урегулирования или же исказить основную суть этого процесса. Кроме того, как уже было отмечено выше, на данный момент переговорный процесс находится в стагнации из-за того, что украинская сторона все еще не подтвердила свою приверженность Минским соглашениям.

А все наши попытки способствовать разблокированию переговорного процесса в виде предложенного варианта Дорожной карты по реализации Комплекса мер Киев откровенно игнорирует — мы выслали свой проект Дорожной карты еще в начале октября прошлого года и до сих пор не получили никакого ответа.

Такой подход украинских переговорщиков очень ярко иллюстрирует ситуацию на Минской площадке: даже когда есть конкретное, детально проработанное предложение, содержащее реальную возможность начать движение к миру и соответствующее Минским соглашениям, Украина предпочитает его просто не замечать.

А взамен продвигает какие-то свои оторванные от реальности идеи, приправленные абсолютно бредовыми и провокационными заявлениями в СМИ.