Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изменил рекомендации относительно вакцинации, разрешив пациентам смешивать различные вакцины от коронавируса. Об этом 23 января сообщает New York Times

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При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучены.

Кроме того, центр допускает увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель в случае, если невозможно ввести вторую дозу раньше.

Как пояснила представитель CDC Кристен Нордланд, это сделано для того, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах.

При этом ранее центр строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать.

США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно последним данным, в стране коронавирусом заразились более 24,8 миллиона человек, скончались более 413 тысяч инфицированных.