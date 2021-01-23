Согласно новым рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат от COVID-19 на другой между двумя дозами в «исключительных ситуациях».
При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучены.
Кроме того, центр допускает увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель в случае, если невозможно ввести вторую дозу раньше.
Как пояснила представитель CDC Кристен Нордланд, это сделано для того, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах.
При этом ранее центр строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать.
США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно последним данным, в стране коронавирусом заразились более 24,8 миллиона человек, скончались более 413 тысяч инфицированных.