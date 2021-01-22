Украинская певица Ани Лорак, которая все больше проводит времени в Москве по работе, вернулась в Киев, в том числе чтобы увидеться с близкими и друзьями. Подруга исполнительницы спортсменка Лилия Подкопаева 22 января раскрыла в своем Instagram, с кем Лорак провела ночь

«И до утра опять не будем спать…» — пост с таким комментарием появился в соцсети Подкопаевой в ночь на пятницу, 22 января.

К публикации гимнастка прикрепила поясняющее фото, кто именно и с кем именно не будет спать. На снимке спортсменка обнимает свою подругу Лорак.

Чуть позже в сториз появились и видео, где женщины сидят за столом, уставленным свечами с бутылкой вина, а в телефоне певицы играет ее собственная песня. Подкопаева заявила, что обожает такие «творческие вечера».

Ранее Ани Лорак «показала» свою боль в бюстгальтере с «тату».

Ани Лорак, она же Каролина Куек, скрывает подробности своей личной жизни. Исполнительнице приписывают роман с российским коллегой Сергеем Лазаревым, правда, сама она эти слухи не подтверждает.

Известно, что в 2019 году певица развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила 10 лет. У пары осталась общая дочь.