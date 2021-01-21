Украинская певица Ани Лорак напугала поклонников странным постом в Instagram 20 января, где она намекнула на проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться в ушедшем году

«Боль моя — вулкан остывший. Оставляю в 2020-м…» — написала певица, использовав теги «новый бывший» и «прошлое в прошлом».

«Новый бывший» — известная песня Лорак, которая вышла в 2017 году. Поклонники предположили, что высказывание певицы не просто ностальгия по композиции, а крик о насущной проблеме личного характера.

«Каролин, вы чего… пусть все будет хорошо!», «Не грусти, моя красотка», «Каролин, все хорошо?» — написали поклонники.

Моргенштерн, собирающийся на «Евровидение», станцевал на концерте Maruv с Киркоровым © Моргенштерн/Инстаграм

Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица, хотя все больше времени проводит в России. Артистка неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве.

Несмотря на это, совсем недавно стало известно о том, что исполнительница купила в Подмосковье особняк и стала соседкой Волочковой, Михайлова и Лепса.