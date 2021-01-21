«Боль моя — вулкан остывший. Оставляю в 2020-м…» — написала певица, использовав теги «новый бывший» и «прошлое в прошлом».
«Новый бывший» — известная песня Лорак, которая вышла в 2017 году. Поклонники предположили, что высказывание певицы не просто ностальгия по композиции, а крик о насущной проблеме личного характера.
«Каролин, вы чего… пусть все будет хорошо!», «Не грусти, моя красотка», «Каролин, все хорошо?» — написали поклонники.
Примечательно, что к своему эмоциональному посту о боли певица прикрепила свои снимки в бюстгальтере и лосинах, имитирующих голое тело с татуировками. На одном из снимков Лорак обнимают мужские руки, при этом их обладателя в кадре не видно.
Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица, хотя все больше времени проводит в России. Артистка неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве.
Несмотря на это, совсем недавно стало известно о том, что исполнительница купила в Подмосковье особняк и стала соседкой Волочковой, Михайлова и Лепса.