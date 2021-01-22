В один из эфиров шоу перед детективами предстала женщина в маске розы, заявившая, что когда-то состояла в отношениях с одним из членов жюри.
«Мое сердце принадлежит именно вам. Ведь когда-то один из почтенных наших детективов мне пообещал руку и сердце. Но отдал его другой женщине. Навсегда», — ответила неизвестная женщина.
Украинская певица Оля Полякова, которая на шоу тоже работает детективом, сразу предположила, что, скорее всего, речь идет о Данилко.
«Нет-нет! Я женат на сцене, поэтому не нужно… Нет, ну я по пьяни могу наобещать чего угодно…» — отверг это предположение артист.
Ранее Данилко оправдался за фото с Малаховым, внесенным в «Миротворец»: «Вот козлы!!!».
Андрею Данилко сейчас 47 лет, он никогда не был женат, детей нет. В 2020 году стало известно, что артист приобрел элитную недвижимость в историческом здании на главной улице украинской столицы Крещатике.