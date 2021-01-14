Украинский артист, известный образом проводницы Верки Сердючки, Андрей Данилко опроверг информацию о том, что ездил на день рождения российского ведущего, внесенного в базу «Миротворец», Андрея Малахова. Об этом написал «Московский комсомолец» 14 января

Оправдываться актера заставила публикация российского певца Прохора Шаляпина в Instagram, где он поздравил Малахова с 49-летием. Исполнитель прикрепил к посту фото, на котором запечатлены он сам, Малахов, Данилко и его партнерша по сцене Инна Белоконь.

Прохор Шаляпин невольно натравил украинских националистов на Данилко © Андрей Данилко/Инстаграм

«Снова фейк-ньюз. Фото 2010 года. @obozrevatel.ua, @comments_ua, @unian.agency, это непрофессионально», — написал артист в сети.

«Вот козлы!!!» — прокомментировала пост коллеги украинская певица Оля Полякова.

К слову, исполнитель роли Сердючки давно отказался от концертов в России, а данные его старого знакомого Андрея Малахова в 2019 году внесли в базу «Миротворец» — как лица, представляющего угрозу национальной безопасности Украины.

«Миротворец» — украинский сайт, созданный в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Информация об отдельных внесенных в эту базу лицах была использована для их устранения. В числе убитых таким образом есть и медийные персоны.

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