Оправдываться актера заставила публикация российского певца Прохора Шаляпина в Instagram, где он поздравил Малахова с 49-летием. Исполнитель прикрепил к посту фото, на котором запечатлены он сам, Малахов, Данилко и его партнерша по сцене Инна Белоконь.
Ряд украинских СМИ сочли, что фото было сделано именно на дне рождения ведущего в Москве. Однако Данилко опроверг информацию, заявив, что в Россию не ездил, а снимок сделан 10 лет назад.
«Снова фейк-ньюз. Фото 2010 года. @obozrevatel.ua, @comments_ua, @unian.agency, это непрофессионально», — написал артист в сети.
«Вот козлы!!!» — прокомментировала пост коллеги украинская певица Оля Полякова.
К слову, исполнитель роли Сердючки давно отказался от концертов в России, а данные его старого знакомого Андрея Малахова в 2019 году внесли в базу «Миротворец» — как лица, представляющего угрозу национальной безопасности Украины.
«Миротворец» — украинский сайт, созданный в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Информация об отдельных внесенных в эту базу лицах была использована для их устранения. В числе убитых таким образом есть и медийные персоны.