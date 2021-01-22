«Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях — это очень дальняя, причем межгосударственная, дорога», — пояснил он.
Кравчук добавил, что сначала граждане Украины должны лететь из Донецка в Ростов-на-Дону, оттуда в Минск, после чего на Украину.
«Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может», — объяснил глава делегации.
Также, по его словам, вопрос передвижения, возвращения граждан — это вопрос не Медведчука, а Украины.
«Я не знаю, может, кроме Украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет», — заключил Кравчук.
На днях полпреды Луганской и Донецкой Народных Республик в контактной группе сообщили, что республики при посредничестве Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц.
Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку.
Кравчук и прочие представители власти не поясняют, каким образом они будут решать вопрос освобождения украинских заключенных.