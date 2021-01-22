Процесс передачи части удерживаемых граждан Украины лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку остановлен. Об этом 21 января заявил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире «Пятого канала»

Медведчука запретили выпускать из Украины - Кива © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кравчук добавил, что сначала граждане Украины должны лететь из Донецка в Ростов-на-Дону, оттуда в Минск, после чего на Украину.

«Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может», — объяснил глава делегации.

Также, по его словам, вопрос передвижения, возвращения граждан — это вопрос не Медведчука, а Украины.

«Я не знаю, может, кроме Украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет», — заключил Кравчук.

На днях полпреды Луганской и Донецкой Народных Республик в контактной группе сообщили, что республики при посредничестве Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц.

Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку.

Кравчук и прочие представители власти не поясняют, каким образом они будут решать вопрос освобождения украинских заключенных.