Украина важна для геополитических целей США, поэтому американский президент Джо Байден, несмотря на свое отношение к элите этой страны, не изменит своей политики в отношении Киева. Об этом молдавский политтехнолог, директор компании Intellect Group Ян Лисневский сказал в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Байден может назначить "царя" по Украине © РИА Новости, Нина Зотина Дональда Трампа.

«К примеру, как бы Байден ни был зол на политиков Украины за вовлечение его и его семьи в международный скандал, политика США по отношению к Украине не изменится, поскольку Украина является членом антироссийской оси, и США продолжат использовать ее в своих геополитических целях», — убежден Лисневский.

Он добавил, что, если команда Байдена сможет «проучить» Трампа, это укрепит в мире страх перед возможностями этого круга политиков США.

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