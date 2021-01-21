По его словам, интересы США намного обширнее ограниченных возможностей президента этой страны, что очень четко продемонстрировали годы правления Дональда Трампа.
«К примеру, как бы Байден ни был зол на политиков Украины за вовлечение его и его семьи в международный скандал, политика США по отношению к Украине не изменится, поскольку Украина является членом антироссийской оси, и США продолжат использовать ее в своих геополитических целях», — убежден Лисневский.
Он добавил, что, если команда Байдена сможет «проучить» Трампа, это укрепит в мире страх перед возможностями этого круга политиков США.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.