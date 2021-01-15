Политтехнолог из Кишинёва Ян Лисневский, директор компании Intellect Group, рассуждает о последствиях последних событий в США для постсоветского пространства, в том числе для Молдавии и Приднестровья

6 января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, где произошли столкновения с полицией, при этом погибли четверо протестующих и один полицейский. В итоге Джо Байдена всё же утвердили на посту президента США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона.

— Ян, что означают столь агрессивные и небывалые для США действия в «столице мирового капитализма и демократии» — конец эпохи демократии, конец капитализма? Что вообще, с вашей точки зрения, означают эти события?

— Мы должны понять, что эпоха демократии уже давным-давно закончилась. Некоторые страны, в том числе США, делали вид, что являются «эталоном демократии». Однако как в США, так и во всём мире демократия была навязана группами влияния с соблюдением чётких ограничений, которые в 2020 году, во время президентских выборов в США, были, мягко говоря, нарушены.

Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton

— Конгрессмены от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу. Палата представителей Конгресса США во второй раз проголосовала за импичмент действующему президенту, что случилось впервые в истории. Как вы считаете, будет ли показательный процесс против Трампа — в Сенате или в суде? Или Трамп просто передаст полномочия Байдену и уйдёт?

— Ситуация в США накалилась вследствие, скажем так, некачественных президентских выборов, которые прошли с большими нарушениями. Эти нарушения, а также накал страстей в Демократической партии и желание демократов поквитаться с Трампом позволяют предположить, что Байден продолжит попытки уголовного преследования Трампа и близких к нему людей. Чем, по моему мнению, совершит очередную ошибку. Ведь это станет негативным прецедентом для Соединённых Штатов, поскольку ещё никогда экс-президенты США не преследовались по инициативе новых президентов. Это приведёт к тому, что и сам Байден рискует быть следующим осужденным президентом — скажем, за фальсификацию выборов или захват власти.

Так что импичмент и суд над Трампом как продолжение «охоты на ведьм» может навредить не только Трампу, но и Байдену, а также всей политической системе США, став прецедентом для неограниченного использования «слепой Фемиды» в политических интересах. Поэтому мне кажется, что на данном этапе и демократы, и республиканцы, и группы влияния, стоящие за ними, попытаются договориться о «порицании» Трампа, которое не будет иметь юридических последствий, но нанесёт временный удар по имиджу Трампа. И сейчас мы наблюдаем битву возможностей этих групп влияния.

— До событий 6 января Трампа считали лидером практически половины населения США, говорили, что он может создать собственную партию, которая может составить реальную конкуренцию республиканцам и демократам, размыть вековую двухпартийную систему… Каковы теперь перспективы Трампа — политические и юридические?

— Изменить двухпартийную систему США, которая формировалась столетиями, практически невозможно. В США де-юре есть множество партий, однако их возможности крайне ограничены. Не только центральная, но и вся местная власть, все сферы влияния разделены между республиканцами и демократами, которые не допускают появления новых конкурентов, используя полученные рычаги давления. Поэтому появление в США третьей партии даже во главе с таким популярным политиком, как Трамп, практически невозможно. Как я уже говорил, реальная демократия во всём мире давно исчезла, есть лишь битва за власть между партиями и группами, которые обладают ресурсами и возможностями, а у Трампа с этим сейчас большие проблемы.

— Что, на ваш взгляд, будет теперь с Республиканской партией? Сейчас она продолжает терять поддержку избирателей. Сможет ли Great Old Party (Большая старая партия), как её называют с конца XIX века, преодолеть нынешний кризис?

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Думаю, что политический класс США поможет удержать статус республиканцев как второй государствообразующей партии для того, чтобы не потерять сферы влияния и не допустить формирования политической монополии.

— Штурмом Капитолия сторонники Трампа оказали ему медвежью услугу. Не допускаете ли вы, что это была спланированная «глубинным государством» акция, чтобы похоронить политические перспективы Трампа? Или это просто конспирологическая теория?

— Учитывая мою профессию, для меня США всегда являлись эталоном политических технологий, а не демократии. Поэтому любая теория имеет право на жизнь, особенно если в этом участвуют специалисты США, а нужно отдать должное, они лучшие в своем роде. Стратегия контрреволюций была не раз с успехом использована американцами и успешно уничтожала (иногда в буквальном смысле) неблагоприятных для США политиков — правда, на территории других стран. Организовывать же нечто подобное на собственной территории достаточно рискованно. У демократов и у Байдена есть другие средства, которые они с успехом сейчас используют, и не думаю, что для закрепления победы и усиления рычагов влияния им нужно было спровоцировать беспорядки 6 января, чтобы потом обвинить в них Трампа.

Ну и не забывайте, что есть ведь «злобные русские»! В том, что политические силы США перешли дозволенную линию во время президентских выборов, после которых более 40% населения почувствовали себя обманутыми, что привело к массовым протестам, а весь мир увидел, что США не являются эталоном демократии, можно всегда обвинить Россию.

— Как события 6 января и их последствия скажутся на роли США в мире, на авторитете этой страны, её влиянии на другие государства и т.п.?

— США пока самый сильный игрок в мировой геополитической борьбе, несмотря на то что мир стал многополярным. США ещё достаточно долго сохранят своё стратегическое влияние, потому что интересы США намного более обширны, чем весьма ограниченные возможности президента этой страны, что очень чётко продемонстрировали годы правления Трампа.

Алексей Пушков: Во внешней политике Байден будет опираться на администрацию «Обама 2.0» © РИА Новости, Владимир Трефилов

— Как вы считаете, будет ли Байден основывать свою политику на «отстраивании» от Трампа, то есть действовать показательно в «антитрамповском» стиле? В частности, каковы могут быть последствия этого в ЕС и на постсоветском пространстве?

— По некоторым направлениям политика Байдена будет отличаться от действий Трампа, но лишь в рамках программы Демократической партии. Однако планы влияния США на страны ЕС и постсоветские государства сильно не изменятся. Ещё во время правления Трампа в США увидели необходимость усиления своего влияния на данных территориях, даже с применением радикальных средств. К примеру, 2019 год показал слабость ЕС перед влиянием России и то, что Франция и Германия готовы в некоторых важных для США вопросах уступить Российской Федерации взамен на решение финансово-экономических вопросов. В условиях «новой холодной войны», о которой часто говорят американские политологи, США усилят формирование антироссийской оси любыми средствами — так было при Трампе, так будет и при Байдене.

Что же касается Молдавии, то некоторые правые политические силы в нашей стране поддерживаются Вашингтоном и более удобны для США, так как полностью подконтрольны и подвержены влиянию извне. Приход к власти президента от Демократической партии, да и вообще переход всей центральной власти в США под контроль демократов рассматривается молдавскими правыми как гарантия большей их поддержки из Вашингтона. С моей точки зрения, это ошибочный взгляд, поскольку в геополитических играх интересы таких стран, как Молдавия, не учитываются, а они сами в основном используются как «катализаторы» показательных акций в геополитическом противостоянии.

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Вашингтон неоднократно давал понять, что в противостоянии Москве намерен сформировать антироссийскую ось, и Приднестровье является большой проблемой в данном процессе. Решению приднестровского конфликта, а если быть точнее — пониманию самой сути конфликта, всегда мешали правые политики Молдавии, которые пытались выслужиться перед своими западными патронами. Примером могут послужить действия сторонников и членов партии нынешнего президента Молдавии Майи Санду. Ведь они не только нарушили права жителей Приднестровья во время голосования на президентских выборах, но ещё и постоянно разжигают конфликт между жителями и политиками обоих берегов Днестра.

Политический конфликт в США лишь отложит это противостояние, при этом серьёзные шаги по нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой в первую очередь в руках их внутренних политиков. В настоящий момент существуют предпосылки к тому, что решение замороженного Приднестровского конфликта будет развиваться в нужном направлении — благодаря тому, что в последнее время в Кишинёве этим вопросом занимаются квалифицированные специалисты. Даже в период, когда Майя Санду была премьером Молдавии, вопросами Приднестровья на посту вице-премьера по реинтеграции занимался один из лучших специалистов в этой области Василий Шова. Позже он стал советником президента Молдавии Игоря Додона по реинтеграции страны, а ныне наработками Шовы успешно пользуется профильный вице-премьер Ольга Чеботарь.

Но, к сожалению, не всё зависит от Кишинёва и Тирасполя. Сейчас в этом уравнении есть множество неизвестных, в том числе политический кризис в Молдове, обострение отношений между Россией и США и желание крупных держав безоговорочно утвердить свою власть в этой части Европы.