Народный артист Украины, российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, что, несмотря на отдельные националистически настроенные умы на Украины, среди жителей как России, так и Украины много людей, которые готовы выступить в роли народной, артистической дипломатии. Поп-короля процитировал «Московский комсомолец» 20 января

По мнению Киркорова, артисты часто становятся «разменной монетой» в каких-либо войнах или конфликтах, как, например, стал он, когда ему запретили въезд на территорию Украины из-за посещения детского фестиваля «Новая Волна» в Крыму.

Много шума, вспомнил артист, наделал его совместный проект с украинской певицей Олей Поляковой, которую «чуть не распнули» за сотрудничество с российским артистом, а местные СМИ подали их работу «в каком-то инфернально-извращенном виде, чуть ли не с врагом народа она пела, который убивал людей».

«Но все-таки людей поддержавших, в том числе в комментариях под постами, было больше, чем хулителей. Это все-таки радует, хотя понятно и то, что, наверное, еще не самое лучшее время для такой народной, артистической дипломатии», — сказал артист.

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Весной 2019 года Филиппа Киркорова предлагали сделать послом России на Украине, поскольку он давно дружит с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Поп-королю понравилась эта идея, он заявил, что готов работать в вопросе налаживания отношений между государствами.

Однако еще летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения на то украинских властей.