«Депутаты Государственной Думы требуют от властей Украины остановить эту порочную практику и ждут от Организации объединенных наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира ее осуждения», — говорится в тексте документа.
В субботу, 16 января, в Украине вступила в силу норма закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая поставщиков услуг обслуживать потребителей исключительно на украинском языке
За соблюдением закона следят патрули националистически настроенных активистов, требующих от персонала украинских супермаркетов разговаривать с посетителями только на украинском.
Всего за три дня, начиная с 16 января, в адрес Офиса уполномоченного по защите государственного языка поступило около сотни жалоб на несоблюдение языкового законодательства.