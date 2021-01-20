Государственная Дума РФ считает запреты и гонения на русский и другие языки, проводимые властями Украины под предлогом защиты государственного украинского языка, недопустимыми. Об этом говорится в заявлении нижней палаты российского парламента, опубликованном 20 января

«Депутаты Государственной Думы требуют от властей Украины остановить эту порочную практику и ждут от Организации объединенных наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира ее осуждения», — говорится в тексте документа.

Языковой патруль вышел на охоту. Как на Украине началась тотальная украинизация сферы услуг © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За соблюдением закона следят патрули националистически настроенных активистов, требующих от персонала украинских супермаркетов разговаривать с посетителями только на украинском.

Всего за три дня, начиная с 16 января, в адрес Офиса уполномоченного по защите государственного языка поступило около сотни жалоб на несоблюдение языкового законодательства.