На свой канал Муцениеце приглашает звезд, они чаще всего беседуют о разводах, сложных расставаниях. Причиной появления такого шоу стал громкий развод самой актрисы с ее бывшим мужем актером Павлом Прилучным.
Имя именно этого артиста Седокова не смогла вспомнить на эфире Муцениеце, что очень насмешило последнюю.
«Так и надо. Никто уже не помнит, как его зовут. Да пошел он», — посмеялась ведущая.
Ранее мы писали: Разведенная Муцениеце посмеялась над Пугачевой и Галкиным.
Весной 2020 года Агата Муцениеце, у которой двое детей от Прилучного, выложила в сети видео, на котором плакала и рассказывала о недопустимом поведении своего супруга. Позже семья распалась, а артистка запустила свое шоу «Честный развод».