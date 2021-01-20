Украинская певица Анна Седокова стала гостьей программы актрисы Агаты Муцениеце, где попала в неловкую ситуацию. Видео появилось в сети YouTube 19 января

На свой канал Муцениеце приглашает звезд, они чаще всего беседуют о разводах, сложных расставаниях. Причиной появления такого шоу стал громкий развод самой актрисы с ее бывшим мужем актером Павлом Прилучным.

Муж Седоковой отреагировал на ее полуголое фото в сети © Анна Седокова/Инстаграм

«Так и надо. Никто уже не помнит, как его зовут. Да пошел он», — посмеялась ведущая.

Ранее мы писали: Разведенная Муцениеце посмеялась над Пугачевой и Галкиным.

Весной 2020 года Агата Муцениеце, у которой двое детей от Прилучного, выложила в сети видео, на котором плакала и рассказывала о недопустимом поведении своего супруга. Позже семья распалась, а артистка запустила свое шоу «Честный развод».