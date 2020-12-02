Муцениеце пошутила, что на месте певицы и юмориста могла бы быть она и ее возлюбленный, только ей всего 31 год и он, возможно, еще не родился.
В этом году активно обсуждались слухи о возможном разводе Пугачевой и Галкина, однако пара продолжает выкладывать в сети видео, как они вместе с детьми проводят вечера.
А вот сама Муцениеце весной 2020 года выложила в сети видео, на котором плакала и рассказывала о недопустимом поведении своего супруга, российского актера Павла Прилучного. Позже семья распалась, а артистка запустила свое шоу «Честный развод».
Агата Муцениеце — латвийская актриса и модель, от Прилучного у нее 2 детей.