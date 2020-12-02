Актриса Агата Муцениеце пошутила о 27-летней разнице в возрасте между певицей Аллой Пугачевой и ее мужем юмористом Максимом Галкиным, пишут «Дни.ру» 2 декабря

В брак Галкина и Пугачевой вмешался ее бывший © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В этом году активно обсуждались слухи о возможном разводе Пугачевой и Галкина, однако пара продолжает выкладывать в сети видео, как они вместе с детьми проводят вечера.

А вот сама Муцениеце весной 2020 года выложила в сети видео, на котором плакала и рассказывала о недопустимом поведении своего супруга, российского актера Павла Прилучного. Позже семья распалась, а артистка запустила свое шоу «Честный развод».

Агата Муцениеце — латвийская актриса и модель, от Прилучного у нее 2 детей.