В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев вспомнил многих коллег нового президента США Джо Байдена по работе в администрации 44-го президента Барака Обамы, которые ярко себя проявили в контексте украинского кризиса 2013-2014 годов

Эксперт отметил, что в новой администрации много специалистов по этой тематике, причём как демократов, так и республиканцев.

В числе таковых американист Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру, в частности, назвал сына советника по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнева Бжезинского — Яна Бжезинского, который работал заместителем помощника главы Пентагона по Европе и НАТО. Кроме того, он упомянул Брюса Джексона, занимавшегося продвижением вопроса членства восточноевропейских стран в НАТО, он был советником бывшего президента Украины Виктора Ющенко и входил в избирательный штаб Михаила Саакашвили на выборах президента Грузии. Возвращение Виктории Нуланд – подарок или наказание для России и Украины © East News, FOTOLINK/AP/Ivan Sekretarev

«Многие проходили какой-то тренинг на Украине. Виктория Нуланд ещё не утверждена в качестве заместителя госсекретаря по политическим вопросам, но не думаю, что что-то ей помешает. Нуланд наверняка не упустит это направление, она, конечно, вернётся, и вернётся к управлению этими делами. Бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт», — добавил Межуев.

Кроме того, американист назвал двух неприятных персонажей в администрации Байдена, которые также разбираются в постсоветской тематике: Дэвид Крамер, который с 2010 по 2014 год возглавлял организацию Freedom House и занимает антироссийскую позицию, а также Сьюзан Райс, которая в 2015-2017 годах была заместителем советника президента США по национальной безопасности, а сейчас Байден номинировал её на пост главы Совета по внутренней политике при Белом доме.