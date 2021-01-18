Члены общественной организации «Андреевский спуск» обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко с требованием пересмотреть место и проект памятника погибшему в зоне АТО украинскому оперному певцу и военнослужащему Василию Слипаку. Об на днях написало издание «Бульвар Гордона»

«18 декабря был представлен проект реконструкции сквера и эскиз памятника Герою Украины, выдающемуся оперному певцу Василию Слипаку. То, что мы увидели, вызвало у нас ужас, разочарование, чувство моральной боли. Не хочется даже тратить время на художественный анализ этого "шедевра", потому что это даже не "кич", а что-то похуже», — заявили представители «Андреевского спуска».

Недовольны фанаты Слипака оказались и тем, что на месте установки будущей скульптуры — у дома терпимости — до сих пор не провели археологические работы.

Дом терпимости на Андреевском спуске — один из многих публичных домов, который открылся в Киеве в «квартале красных фонарей» в XVIII веке. Причем работало заведение несмотря на близость Андреевской церкви и недовольство местных жителей.

От Зеленского и Кличко активисты потребовали найти другое место для памятника и провести конкурс на новый проект скульптуры.

Ветераны АТО пригрозили Зеленскому импичментом за инспекцию под Шумами © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Василий Слипак - украинский оперный певец, участвовал в вооруженном конфликте на Востоке Украины в составе добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* под позывным Миф, где и был убит в ходе боевых действий летом 2016 года.

В феврале 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Слипаку звание Героя Украины.

Ранее появилась новость о том, что Украинка Аlyona Аlyona выиграла музыкальную премию Евросоюза.

*Деятельность организации запрещена в РФ