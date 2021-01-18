Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona стала победительницей международной премии Евросоюза Music Moves Europe Talent Awards. Об этом говорится на сайте премии, а на днях о новом достижении рассказала и сама исполнительница у себя в Instagram

Украинская исполнительница Аlyona Аlyona выиграла 15 тысяч евро за победу в двух номинациях премии Music Moves Europe Talent Awards и Public Choice Award.

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«Мне очень приятно, что организаторы учли мою кандидатуру, ведь это позволило не только познакомиться с признанными исполнителями, но и в очередной раз представить нашу страну на большую аудиторию», — отреагировала на новость Аlyona Аlyona.

Настоящее имя исполнительницы Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода песни «Рибки» в 2018 году стала популярной и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes «30 до 30» в двух категориях — «Развлечения» и «Знаменитости».

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