По данным Госслужбы по ЧС, в пожаре пострадали два человека, которые были госпитализированы, еще два человека погибли.
Пожарные получили сообщение в 20:30 (21:30 мск). На месте было установлено возгорания крыши жилого дома и частичного третьего этажа на площади около 2 тыс. кв. м. Тушение пожара было затруднено плотной застройкой и сильным морозом — брызги воды мгновенно превращались в лед на спасателях.
Один из постояльцев отеля рассказал, что услышал, как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.
Еще один постоялец отеля сообщил, что буквально за день до происшествия, 16 января, в гостинице чинили проводку. До этого периодически были проблемы со светом.
На место пожара приезжали вице-мэр Михаил Кучук, который сейчас руководит городом, пока мэр Геннадий Труханов в отпуске, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев. Они решают, куда расселить погорельцев.
В августе 2019 года в Одессе произошел пожар в отеле «Токио стар», тогда погибли 9 человек.