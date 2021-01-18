В одесской Аркадии, на улице Посмитного 10/12, загорелся трехэтажный дом, в котором располагается отель. Об этом 17 января сообщило местное издание «Думская»

«Взрывы, пожары и досрочные выборы»: украинский астролог назвал самые опасные периоды 2021 года © Pixabay/LNTH Госслужбы по ЧС, в пожаре пострадали два человека, которые были госпитализированы, еще два человека погибли.

Пожарные получили сообщение в 20:30 (21:30 мск). На месте было установлено возгорания крыши жилого дома и частичного третьего этажа на площади около 2 тыс. кв. м. Тушение пожара было затруднено плотной застройкой и сильным морозом — брызги воды мгновенно превращались в лед на спасателях.

Один из постояльцев отеля рассказал, что услышал, как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

Еще один постоялец отеля сообщил, что буквально за день до происшествия, 16 января, в гостинице чинили проводку. До этого периодически были проблемы со светом.

На место пожара приезжали вице-мэр Михаил Кучук, который сейчас руководит городом, пока мэр Геннадий Труханов в отпуске, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев. Они решают, куда расселить погорельцев.

В августе 2019 года в Одессе произошел пожар в отеле «Токио стар», тогда погибли 9 человек.