В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что украинские власти ждут восстановления внешнего управления США при администрации Джо Байдена и будут выполнять все поступающие команды

20 января в полномочия вступит новая американская администрация, впрочем в ней немало хорошо знакомых лиц.

«В Киеве ждут возвращения внешнего управления. Тем более, что оба фигуранта — Джо Байден и Виктория Нуланд — вернулись с полной власти. Это обязательно будет, сложно только сказать, с каким темпом, как быстро, потому что намерение новой администрации — двинуться по всем фронтам вперёд, но насколько это реально возможно, насколько хватит ресурсов, насколько действительно прочно держат в руках власть демократы — большой вопрос, это будет выясняться в ближайшие месяцы», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что новая администрация активизирует целый ряд направлений, которые для нынешних властей были неинтересными и представляли собой десятое дело, а судя по собирающейся команде, направление на Восток будет одним из главных.

Отвечая на вопрос, сможет ли Байден найти общий язык с Офисом президента Украины Владимира Зеленского, Дробницкий сказал: «А зачем искать общий язык, какой смысл? Общий язык — английский с йельско-гарвардским выговором. Что скажут, то и будут делать. А как будут проходить команды, посмотрим. Они всегда проходили с определённым трудом».

В бытность вице-президентом США Джо Байден курировал украинское направление и отдавал лично президенту Украины Петру Порошенко распоряжения, какие решения по госуправлению и кадровым перестановкам надо принимать, а тот, в свою очередь, отчитывался об их исполнении, о чём в частности свидетельствуют представленные депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом аудиозаписи разговоров двух политиков.