В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сравнил протесты в США с событиями на Украине 7-летней давности, дал прогноз, как будут развиваться отношения Вашингтона и Киева при 46-м президенте США Джо Байдене, а также какая судьба ждёт действующего главу государства Дональда Трампа

13 января Палата представителей приняла резолюцию о запуске процедуры импичмента действующего главы государства по обвинению в подстрекательстве к мятежу неделей ранее. В документе говорится, что 6 января, в день, когда обе палаты Конгресса собрались на совместное заседание для утверждения результатов президентских выборов, Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне вновь повторил тезис о фальсификациях в ходе голосования и призвал своих сторонников помешать конгрессменам провозгласить демократа Джо Байдена следующим президентом США, после чего разъярённая толпа ворвалась в Капитолий, вступила в вооружённое противостояние с полицейскими. Ирина Алкснис: США при Байдене вернутся к агрессивности и жестокости © РИА Новости, Александр Натрускин

Инициативу об отстранении Трампа от власти за неделю до окончания его президентских полномочий поддержали не только все демократы, но и 10 республиканцев. Теперь вынести вердикт должен Сенат, который сейчас находится на каникулах. К работе верхняя палата приступит уже в обновлённом составе — по итогам выборов, состоявшихся 3 ноября, обе партии получили одинаковое количество мест — по 50, но контролировать Сенат будут демократы, поскольку решающее слово будет за вице-президентом Камалой Харрис.

Как теперь будет развиваться ситуация в Соединённых Штатах, в интервью изданию Украина.ру объяснил американист Дмитрий Дробницкий.

- Дмитрий, Трамп имеет все шансы стать первым американским президентом, дважды прошедшим процедуру импичмента. Насколько вероятно, что Сенат вернётся к этому вопросу уже после истечения его полномочий?

— Всё зависит от того, какой план работы Сената будет принят, потому что даже на сегодняшний день в демократической фракции есть 2 группировки: одна предлагает сосредоточиться на неотложных делах, а вторая говорит, что сначала с Трампом разберёмся или в параллель разберёмся, врага надо добить. Поэтому самые разные расклады возможны.

Другое дело, что для получения желаемого результата, осуждения Трампа, необходимы 2/3 голосов, а их проблематично набрать даже сейчас. Во-вторых, возникает некая юридическая серая зона, потому что пока ещё никого задним числом не судили, всё же сенатский федеральный суд — для действующих федеральных высокопоставленных служащих. Непонятно, можно ли продолжать сенатский суд в этом отношении, хотя, возможно, там как раз воспользуются тем, что инаугурация прошла, президента отстранили и направят, например, в Минюст данные о том, что Трампу предъявлены обвинения. Не говоря уже о том, что Трамп может себя помиловать в последний день, 20 января. Могут возникнуть различные особенности, тем более что это тоже серая зона: никто ещё себя не миловал, но запрета на это нет.

В нынешних Соединённых Штатах, где уже все линии и барьеры опробовали и перешли, если захотят, посадят, другое дело — будут ли рассчитывать побочные эффекты от этого, нежелательные для демократов, или попрут вперёд. У части демократов есть желание додавить гадину, посадить её, а остальные более аккуратно к этому делу относятся. Но я думаю, что в любом случае активизируется нью-йоркская прокуратура с налоговыми делами Трампа, там много чего будет. Всякие слухи, данные источников о том, что он договорился с демократами, судя по всему, не подтверждаются. Судя по всему, такой договорённости нет или пока нет.

- Атаку на Капитолий в день утверждения итогов выборов многие сравнивают с событиями на Майдане, а Трампа — с Януковичем. Насколько, на Ваш взгляд, уместны такие параллели? «Мирные протестующие» в США и Украине вчера и сегодня. О героях майдан-времен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Параллели всегда можно проводить, когда происходит буза. Давайте всё же не будем забывать о том, что в США действующий президент был за, а на Украине — против. Ситуация была связана с тем, что всё происходило на фоне отмены результатов прошедших выборов, госпереворот, что называется, случился после, а там — случился до. И вообще, сейчас очень много кричат по поводу того, что в Америке произошло ужасное, страшное, хотя с другой стороны, ясно, что физически страшно, согласен, но приход граждан к Капитолию постучать в его двери и потребовать от конгрессменов выполнять волю народа — это политическая традиция США. Стучание в двери — так точно, а то, что они открылись и люди разбрелись по кабинетам, тут уж надо разбираться, почему так произошло. То, что сейчас это называют бунтом и мятежом, очевидно, этим не является. Если бы не эта политическая обстановка в США, лет 7 назад ни один уважающий себя прокурор не взялся бы осуждать людей, а сейчас «внутренние террористы», запреты на полёты.

Я бы сравнивал с Майданом и цветной революцией то, что происходило летом и в начале осени — протесты Black lives matter, Антифа. Это носило больший характер технологии цветной революции, нежели то, что произошло уже в ответ. Любые аналогии хромают, но, учитывая, что Майдан — это всё-таки технология борьбы с действующей властью, то она как раз разворачивалась больше летом и осенью, нежели сейчас. С конца мая 2020 года происходили события, которые, конечно, мало согласуются с обычными американскими реалиями, поэтому всё сводить только к эпизоду 6 января совсем не стоит, конечно.

- Менее чем через неделю к власти придёт новая администрация, Джо Байден хочет вернуть в большую политику Викторию Нуланд. Стоит ли ожидать её активного участия в политических процессах на постсоветском пространстве?

— Судя по собирающейся команде, да. Особенно учитывая, что фактически специалист по России идёт в ЦРУ, то вообще говоря, да, направление на Восток будет одним из главных для этой администрации. Тут уже вопрос темпов и того, сколько денег на это будет выделено. Вообще по целому ряду направлений, которые для старой администрации были неинтересными и представляли собой десятое дело, сейчас активизируются. Виктория Нуланд: «Мать украинской государственности» возвращается © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Я понимаю прекрасно, что в Киеве ждут возвращения внешнего управления. Тем более что оба фигуранта — Байден и Нуланд — вернулись с полной власти. Это обязательно будет, сложно только сказать, с каким темпом, как быстро, потому что намерение новой администрации — двинуться по всем фронтам вперёд, но насколько это реально возможно, насколько хватит ресурсов, насколько действительно прочно держат в руках власть демократы — большой вопрос, это будет выясняться в ближайшие месяцы.

- За 4 года изменилась ситуация и в США, и на Украине. Сможет ли администрация Байдена найти общий язык с Офисом президента Владимира Зеленского, в котором сейчас разброд и шатание?

— А зачем искать общий язык, какой смысл? Общий язык — английский с йельско-гарвардским выговором. Что скажут, то и будут делать. Бардак там всегда и был, внешнее управление не гарантирует полного порядка. Будут конфликты, будет приезжать, скажем, теперь Камала Харрис и разруливать конфликты между олигархами и властью, министрами, как это было в прошлый раз.

То есть раздрай и будет, но искать общий язык никто не будет, будут командовать, а как будут проходить команды, посмотрим. Они всегда проходили с определённым трудом.

- Кто из американцев станет главным переговорщиком с Киевом?

— Назначат специального человека, кто это будет, пока непонятно. Ясно, что Нуланд займётся тем же регионом, что и в администрации Обамы, в этом смысле Украина тоже будет входить в этот круг обязанностей. Раньше это был полный вице-президент. США опять вляпались в украинское болото © president.gov.ua

Кстати, человек, который уже конкретно будет официально или неофициально поставлен на Украину, вот и посмотрим, какой уровень внешнего управления предложат Киеву.

- А Энтони Блинкен может?

— Блинкен — это всё-таки полный госсекретарь, у него работы побольше. Зависит ещё, какого типа госсекретарём он будет. В Америке есть 2 типа госсекретарей: которые занимаются достаточно узкими вещами, их не пускают во всю внешнюю политику, как, например, Майкл Помпео, отчасти такой была Хиллари Клинтон, она выгрызала себе кусок за куском из администрации, а Джон Керри был совершенно другим типом госсекретаря, он вёл всю внешнюю политику. Судя по всему, Блинкен — это более универсальный, более серьёзный тяжеловес, соответственно, значительную часть внешней политики будет вести он, но тогда у него не будет времени на какой-то выделенный проект.

Очень интересно, кого назначат на Украину. Если ей будет заниматься одна Виктория Нуланд, это не вполне равновесное положение. Обычно в США каким-то очень серьёзным проектом занимаются минимум 2 человека, представляющие разные подведомства администрации, например, кто-то из Совета по национальной безопасности и кто-то из Госдепартамента с выделенной должностью. Так было при Обаме: Байден был от президента, а от Госдепартамента была Нуланд.

Возможно назначение «царя», то есть человека, который занимается. Есть Джон Керри, который назначен «царём» по изменению климата, может, будет какой-то «царь» по Украине, не знаю. Это будет забавная ситуация, кого туда назначат. Это действительно о многом скажет, но достичь какого-то серьёзного результата на этом направлении, обустроить это дело лучше, чем при администрации Обамы, вряд ли получится. Петр Акопов: Байден станет волком в овечьей шкуре © Facebook, Петр Толстой

- Из той части команды Байдена, которая уже известна, кроме Нуланд, кого можно назвать опытным специалистом по Украине?

— У них есть полковник Александр Виндман украинского происхождения, которого допрашивали в рамках процедуры импичмента Трампа. Его можно назвать специалистом, потому что он более-менее сидел на этом деле.

В целом по какой-то конкретной стране ближнего зарубежья в Америке как таковых серьёзных специалистов нет. Там есть специалисты по России и постсоветскому пространству, которые либо учились у советологов, либо из советологов вышли, либо по каким-либо причинам имели связи с Москвой. Сейчас можно сказать, что Нуланд — суперспециалист, потому что много времени провела в Киеве, хотя её экспертиза никак этой конкретной страны постсоветского пространства не касалась.

- А в целом по постсоветскому пространству кого из специалистов можно выделить?

— Того же самого Блинкена, будущего главу ЦРУ Уильяма Бёрнса. Это всё люди, которые по поверхности, с ними либо рядом были советологи, либо они занимались направлением на СССР, например вели какие-то переговоры. Таких общих специалистов по постсоветскому направлению много, но у них всё это направление в своё время было объединено с направлением Восточная Европа. То есть все эти люди добавляют, что они специалисты по России и Восточной Европе, но, как правило, они просто восточноевропейского направления, для них и Казахстан, и Узбекистан, и Грузия — Восточная Европа. Уровень экспертизы не очень высок, что в общем не отрицает того, что люди, которые конкретно работают по конкретным проектам, есть, например, та же самая Нуланд со своим аппаратом. Да, она раньше этим почти не занималась, но какой-то опыт с 2014 по 2016 год приобрела, значит, у неё какие-то определённые представления об этом есть. Однако сказать, что там есть какие-то серьёзные специалисты, конечно, нельзя, потому что с 1990-х годов уровень экспертизы, конечно, упал.

- Можно ли ожидать очередной перезагрузки российско-американских отношений при Байдене? Керри посоветовал американским студентам учить русский язык © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

— Крайне вряд ли. Тот же Бёрнс разрабатывал эту перезагрузку, в некотором смысле Блинкен приложил к этому руку, но уже в 2013 году все эти люди развернулись на 180 градусов. Блинкен требовал санкций против России в 2013 году, и он же, кстати, требовал бойкотировать Олимпиаду.

Повторить этот опыт reset (перезагрузки отношений. — Ред.), сомневаюсь, как раз наоборот, назначение Бёрнса на пост главы ЦРУ говорит о том, что во всём виноваты русские. Это человек, который будет на каждую американскую беду находить «русскую» причину. У них сейчас совсем другой расклад, даже тех людей, подчёркиваю, которые работали с Обамой над перезагрузкой, это сейчас совсем не модная тема.