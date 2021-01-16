Строительство в водах Дании завершится в мае, после этого стартуют работы в водах Германии.
С 15 января начались приготовления и необходимые испытания на участке.
Выполнять работы будут якорный трубоукладчик «Фортуна» в сопровождении судов «Артемис» и «Мурман».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.