Датское энергетическое агентство обнародовало график строительства трубопровода «Северный поток-2». Согласно документу, работы в водах Дании начнутся уже 25 января. Об этом 15 января сообщил Telegram-канал РИА Новости

«Северный поток - 2»: Прокладка труб возобновится 15 января, несмотря на новые санкции и угрозы со стороны США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock завершится в мае, после этого стартуют работы в водах Германии.

С 15 января начались приготовления и необходимые испытания на участке.

Выполнять работы будут якорный трубоукладчик «Фортуна» в сопровождении судов «Артемис» и «Мурман».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.