Ведущая Анфиса Чехова, как и многие другие звезды, 15 января разместила в Instagram сториз пост о смерти руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского и тут же получила кучу претензий

«Это фото было сделано 24 января. День, когда мы виделись с Борисом в последний раз. Он был полон планов, рад, что скоро станет отцом. Много рассказывал про жену, и было видно, что он влюблен и счастлив», — написала артистка на общем снимке с лидером киножурнала.

Памяти Бориса Грачевского. Как жил и как умер создатель «Ералаша» © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Друзья, вас реально в этом посте трогает и волнует только то, что я не уточнила, 24 января какого года? Вы серьезно? Иногда у меня вопрос всех вопросов в голове: ну что вы за люди такие, а?» — сказала Чехова, уточнив, что речь шла о январе 2020 года.

Еще больше от подписчиков досталось певице Глюкозе, которая за несколько часов до смерти Грачевского выложила в сеть фото в купальнике. Исполнительницу, которая в юности снималась в «Ералаше», обвинили в неуважении к покойному.

Известие о смерти Бориса Грачевского появилось в СМИ ближе 14 января ближе к полуночи. Режиссера госпитализировали с коронавирусом еще в прошлом году, через какое-то время ему стало лучше, но затем последовало фатальное ухудшение.

Ранее мы писали: Коронавирус убил художественного руководителя «Ералаша» Грачевского.