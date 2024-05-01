Боец "Ахмата" почти 14 часов откапывался из-под завалов ножом, чтобы спасти раненых сослуживцев - 01.05.2024 Украина.ру
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Боец "Ахмата" почти 14 часов откапывался из-под завалов ножом, чтобы спасти раненых сослуживцев
Боец "Ахмата" почти 14 часов откапывался из-под завалов ножом, чтобы спасти раненых сослуживцев - 01.05.2024 Украина.ру
Боец "Ахмата" почти 14 часов откапывался из-под завалов ножом, чтобы спасти раненых сослуживцев
Командир одной из групп эвакуации спецназа "Ахмат" с позывным "Кыпчак" попал под завалы после вражеского прилета. С собой у бойца был только нож, им он и откапывался примерно 14 часов, зная, что нужно еще выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения
2024-05-01T11:42
2024-05-01T11:42
новости
"ахмат"
боец
донбасс
нож
подвиг
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"Понимал, что его там ждут на выходе и надо забрать ребят и выполнить ту задачу, которая была поставлена. Поэтому только из этого, что он настолько силен духом, хотя был и оглушен, и истощен от нехватки еды, воды (группа долгое время была в окружении. – Ред.), человек четырнадцать часов себя откапывал, но задачу свою выполнил", - добавил сослуживец "Кыпчака", командир отряда "Механик".Ранее командир роты спецназа "Ахмат" с позывным "Щербак" рассказал, что группа бойцов его подразделения почти четыре месяца практически в полном окружении держала оборону одного из населенных пунктов в Донбассе. И "Кыпчак" внес в эту работу весомый вклад."Когда мы голодные сидели (в окружении. - Ред.), пили воду из лужи, еды совсем не было, он шел с товарищем, того "затрехсотило" (ранило. – Ред.) посередине дороги, в районе трех километров он на себе его нес. Забрал сумки - шестьдесят четыре банки тушенки, один парень принес, накормил весь отряд, поспал ночь и утром в пять утра он пошел опять на боевое задание. Я не знаю какой дух надо иметь… Обычный парень... и какие поступки совершает", - рассказал про работу "Кыпчака" "Щербак".О других героических поступках российских бойцов можно прочитать здесь:Справился в одиночку: в районе Новомихайловки российский боец ликвидировал сразу 27 националистовПленный российский боец довел до истерики украинского журналиста"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле бояДети должны знать Героев: в Приморье появятся тетради с экипажем танка "Алёша""Филигранно ликвидировал": подвиг русского солдата попал в камеру БЛПА
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новости, "ахмат", боец, донбасс, нож, подвиг
Новости, "Ахмат", боец, Донбасс, нож, подвиг

Боец "Ахмата" почти 14 часов откапывался из-под завалов ножом, чтобы спасти раненых сослуживцев

11:42 01.05.2024
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости
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Командир одной из групп эвакуации спецназа "Ахмат" с позывным "Кыпчак" попал под завалы после вражеского прилета. С собой у бойца был только нож, им он и откапывался примерно 14 часов, зная, что нужно еще выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения

"У меня основная задача была вывести раненых, пришлось ночевать в одном из зданий. Товарищи не могли подойти из-за обстрела. В подвале ночевал и прилетела "Баба-Яга" (ударный дрон. – Ред.), три раза скинула (боеприпасы. – Ред.) и здание завалилось. Пришлось откапываться и выходить наружу. С собой был только нож. На это ушло времени где-то 14-13 часов", - рассказал "Кыпчак", уточнив, что помощи извне он не ждал, так как понимал, что здание в прямой видимости противника.

"Понимал, что его там ждут на выходе и надо забрать ребят и выполнить ту задачу, которая была поставлена. Поэтому только из этого, что он настолько силен духом, хотя был и оглушен, и истощен от нехватки еды, воды (группа долгое время была в окружении. – Ред.), человек четырнадцать часов себя откапывал, но задачу свою выполнил", - добавил сослуживец "Кыпчака", командир отряда "Механик".
Ранее командир роты спецназа "Ахмат" с позывным "Щербак" рассказал, что группа бойцов его подразделения почти четыре месяца практически в полном окружении держала оборону одного из населенных пунктов в Донбассе. И "Кыпчак" внес в эту работу весомый вклад.
"Когда мы голодные сидели (в окружении. - Ред.), пили воду из лужи, еды совсем не было, он шел с товарищем, того "затрехсотило" (ранило. – Ред.) посередине дороги, в районе трех километров он на себе его нес. Забрал сумки - шестьдесят четыре банки тушенки, один парень принес, накормил весь отряд, поспал ночь и утром в пять утра он пошел опять на боевое задание. Я не знаю какой дух надо иметь… Обычный парень... и какие поступки совершает", - рассказал про работу "Кыпчака" "Щербак".
О других героических поступках российских бойцов можно прочитать здесь:
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