Захарова: школьникам нужно рассказывать, что Булгаков списал Воланда с посла США - 01.05.2024 Украина.ру
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Захарова: школьникам нужно рассказывать, что Булгаков списал Воланда с посла США
Захарова: школьникам нужно рассказывать, что Булгаков списал Воланда с посла США - 01.05.2024 Украина.ру
Захарова: школьникам нужно рассказывать, что Булгаков списал Воланда с посла США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила добавить в школьную программу факт, что прообразом булгаковского Воланда был первый США в СССР Уильям Буллит, а бал сатаны был "списан" с приема в американском посольстве США. Такое заявление Захарова сделала 1 мая в эфире радио Sputnik
2024-05-01T13:04
2024-05-01T13:08
новости
мария захарова
михаил булгаков
бал
школа
посольство
сша
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Официальный представитель МИД РФ отметила, что когда она училась в школе в 90-ые годы, то это обстоятельство замалчивалось в школьной программе, а истории из романа "Мастер и Маргарита" преподносились как жизнеописания исключительно СССР. А на самом деле булгаковский бал Сатаны - это "калька с того, что он увидел в американском посольстве".Представитель МИД напомнила, что американские дипломаты приглашали Булгакова на приемы и сами наносили ему визиты. В результате некоторые детали в описанном в "Мастере и Маргарите" балу Сатаны совпадают с реальным балом в посольстве США, и это отражено и в воспоминаниях дипломатов."Почему-то от ребят, от школьников это как-то постоянно скрывается… Что это вещи взаимосвязанные, мы узнаём уже во взрослом состоянии, читая мемуары. А надо изначально об этом говорить… Я не понимаю, почему это не стало предметом массового сознания", - добавила Захарова.Тот самый прием американского посла Уильяма Буллита, в которого Булгаков списал бал Сатаны, состоялся 23 апреля 1935 года в роскошном особняке на Арбате. Было приглашено 500 гостей, включая Булгакова. Писателя настолько поразил бал и сам хозяин, что он в последствии часто сравнивал Буллита с самим Сатаной.Интересно, что мероприятие носило название "Фестиваль весны" (у Булгакова это стал "весенний бал полнолуния" Воланда), и приглашения на него получили "все, кто имел значение в Москве, кроме Сталина"."Гости собрались в полночь. Танцевали в зале с колоннами, с хор светили разноцветные прожектора. За сеткой порхали птицы. В углах столовой были выгоны с козлятами, овцами и медвежатами. По стенам — клетки с петухами, в три часа утра петухи запели. "Стиль рюсс". В одном конце гостиной подобие колхоза с крестьянами, играющими на аккордеоне, с танцовщиками и всяческими детскими штуками."- написала позже жена Булгакова в своем дневнике.
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новости, мария захарова, михаил булгаков, бал, школа, посольство, сша
Новости, Мария Захарова, Михаил Булгаков, бал, Школа, посольство, США

Захарова: школьникам нужно рассказывать, что Булгаков списал Воланда с посла США

13:04 01.05.2024 (обновлено: 13:08 01.05.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила добавить в школьную программу факт, что прообразом булгаковского Воланда был первый США в СССР Уильям Буллит, а бал сатаны был "списан" с приема в американском посольстве США. Такое заявление Захарова сделала 1 мая в эфире радио Sputnik
Официальный представитель МИД РФ отметила, что когда она училась в школе в 90-ые годы, то это обстоятельство замалчивалось в школьной программе, а истории из романа "Мастер и Маргарита" преподносились как жизнеописания исключительно СССР. А на самом деле булгаковский бал Сатаны - это "калька с того, что он увидел в американском посольстве".
"Если вы увидите фотографии американского посла, если вы прочитаете о нем - а у него есть и биограф, это Александр Эткинд - вы поймёте, что фигуру Уильяма Буллита, которую нынешние поколения описывают как мистическую - он и тогда воспринимался так… Есть конкретные символы, которые наполнили это произведение, это исторически установленный факт", - сказала Захарова.
Уильям Буллит
Уильям Буллит
Уильям Буллит
Представитель МИД напомнила, что американские дипломаты приглашали Булгакова на приемы и сами наносили ему визиты. В результате некоторые детали в описанном в "Мастере и Маргарите" балу Сатаны совпадают с реальным балом в посольстве США, и это отражено и в воспоминаниях дипломатов.
"Почему-то от ребят, от школьников это как-то постоянно скрывается… Что это вещи взаимосвязанные, мы узнаём уже во взрослом состоянии, читая мемуары. А надо изначально об этом говорить… Я не понимаю, почему это не стало предметом массового сознания", - добавила Захарова.
- РИА Новости, 1920, 28.01.2024
28 января, 04:05"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": сила нечистая и "чистая"В романе "Мастер и Маргарита", в отличие от многих других произведений, Булгаков никогда не называет по имени системы правоохранительных органов – ОГПУ (до 1934 года) или НКВД (после 1934)
Тот самый прием американского посла Уильяма Буллита, в которого Булгаков списал бал Сатаны, состоялся 23 апреля 1935 года в роскошном особняке на Арбате. Было приглашено 500 гостей, включая Булгакова. Писателя настолько поразил бал и сам хозяин, что он в последствии часто сравнивал Буллита с самим Сатаной.
Интересно, что мероприятие носило название "Фестиваль весны" (у Булгакова это стал "весенний бал полнолуния" Воланда), и приглашения на него получили "все, кто имел значение в Москве, кроме Сталина".
"Гости собрались в полночь. Танцевали в зале с колоннами, с хор светили разноцветные прожектора. За сеткой порхали птицы. В углах столовой были выгоны с козлятами, овцами и медвежатами. По стенам — клетки с петухами, в три часа утра петухи запели. "Стиль рюсс". В одном конце гостиной подобие колхоза с крестьянами, играющими на аккордеоне, с танцовщиками и всяческими детскими штуками."
- написала позже жена Булгакова в своем дневнике.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
10 апреля, 19:24
Захарова объяснила почему Киев сменил риторику по Булгакову Нынешнему русофобскому киевскому режиму невыгодно, что один из самых известных уроженцев украинской столицы, писатель Михаил Булгаков говорил, писал и думал по-русски. С этим и связано изменение официальной позиции Киева по отношению к нему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
НовостиМария ЗахароваМихаил БулгаковбалШколапосольствоСША
 
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