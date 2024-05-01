https://ukraina.ru/20240501/1054830449.html

Захарова: школьникам нужно рассказывать, что Булгаков списал Воланда с посла США

Захарова: школьникам нужно рассказывать, что Булгаков списал Воланда с посла США - 01.05.2024 Украина.ру

Захарова: школьникам нужно рассказывать, что Булгаков списал Воланда с посла США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила добавить в школьную программу факт, что прообразом булгаковского Воланда был первый США в СССР Уильям Буллит, а бал сатаны был "списан" с приема в американском посольстве США. Такое заявление Захарова сделала 1 мая в эфире радио Sputnik

2024-05-01T13:04

2024-05-01T13:04

2024-05-01T13:08

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мария захарова

михаил булгаков

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Официальный представитель МИД РФ отметила, что когда она училась в школе в 90-ые годы, то это обстоятельство замалчивалось в школьной программе, а истории из романа "Мастер и Маргарита" преподносились как жизнеописания исключительно СССР. А на самом деле булгаковский бал Сатаны - это "калька с того, что он увидел в американском посольстве".Представитель МИД напомнила, что американские дипломаты приглашали Булгакова на приемы и сами наносили ему визиты. В результате некоторые детали в описанном в "Мастере и Маргарите" балу Сатаны совпадают с реальным балом в посольстве США, и это отражено и в воспоминаниях дипломатов."Почему-то от ребят, от школьников это как-то постоянно скрывается… Что это вещи взаимосвязанные, мы узнаём уже во взрослом состоянии, читая мемуары. А надо изначально об этом говорить… Я не понимаю, почему это не стало предметом массового сознания", - добавила Захарова.Тот самый прием американского посла Уильяма Буллита, в которого Булгаков списал бал Сатаны, состоялся 23 апреля 1935 года в роскошном особняке на Арбате. Было приглашено 500 гостей, включая Булгакова. Писателя настолько поразил бал и сам хозяин, что он в последствии часто сравнивал Буллита с самим Сатаной.Интересно, что мероприятие носило название "Фестиваль весны" (у Булгакова это стал "весенний бал полнолуния" Воланда), и приглашения на него получили "все, кто имел значение в Москве, кроме Сталина"."Гости собрались в полночь. Танцевали в зале с колоннами, с хор светили разноцветные прожектора. За сеткой порхали птицы. В углах столовой были выгоны с козлятами, овцами и медвежатами. По стенам — клетки с петухами, в три часа утра петухи запели. "Стиль рюсс". В одном конце гостиной подобие колхоза с крестьянами, играющими на аккордеоне, с танцовщиками и всяческими детскими штуками."- написала позже жена Булгакова в своем дневнике.

https://ukraina.ru/20240128/1052927218.html

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новости, мария захарова, михаил булгаков, бал, школа, посольство, сша