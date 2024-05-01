Захарова: школьникам нужно рассказывать, что Булгаков списал Воланда с посла США
13:04 01.05.2024 (обновлено: 13:08 01.05.2024)
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила добавить в школьную программу факт, что прообразом булгаковского Воланда был первый США в СССР Уильям Буллит, а бал сатаны был "списан" с приема в американском посольстве США. Такое заявление Захарова сделала 1 мая в эфире радио Sputnik
Официальный представитель МИД РФ отметила, что когда она училась в школе в 90-ые годы, то это обстоятельство замалчивалось в школьной программе, а истории из романа "Мастер и Маргарита" преподносились как жизнеописания исключительно СССР. А на самом деле булгаковский бал Сатаны - это "калька с того, что он увидел в американском посольстве".
"Если вы увидите фотографии американского посла, если вы прочитаете о нем - а у него есть и биограф, это Александр Эткинд - вы поймёте, что фигуру Уильяма Буллита, которую нынешние поколения описывают как мистическую - он и тогда воспринимался так… Есть конкретные символы, которые наполнили это произведение, это исторически установленный факт", - сказала Захарова.
Уильям Буллит
Уильям Буллит
Представитель МИД напомнила, что американские дипломаты приглашали Булгакова на приемы и сами наносили ему визиты. В результате некоторые детали в описанном в "Мастере и Маргарите" балу Сатаны совпадают с реальным балом в посольстве США, и это отражено и в воспоминаниях дипломатов.
"Почему-то от ребят, от школьников это как-то постоянно скрывается… Что это вещи взаимосвязанные, мы узнаём уже во взрослом состоянии, читая мемуары. А надо изначально об этом говорить… Я не понимаю, почему это не стало предметом массового сознания", - добавила Захарова.
Тот самый прием американского посла Уильяма Буллита, в которого Булгаков списал бал Сатаны, состоялся 23 апреля 1935 года в роскошном особняке на Арбате. Было приглашено 500 гостей, включая Булгакова. Писателя настолько поразил бал и сам хозяин, что он в последствии часто сравнивал Буллита с самим Сатаной.
Интересно, что мероприятие носило название "Фестиваль весны" (у Булгакова это стал "весенний бал полнолуния" Воланда), и приглашения на него получили "все, кто имел значение в Москве, кроме Сталина".
"Гости собрались в полночь. Танцевали в зале с колоннами, с хор светили разноцветные прожектора. За сеткой порхали птицы. В углах столовой были выгоны с козлятами, овцами и медвежатами. По стенам — клетки с петухами, в три часа утра петухи запели. "Стиль рюсс". В одном конце гостиной подобие колхоза с крестьянами, играющими на аккордеоне, с танцовщиками и всяческими детскими штуками."
- написала позже жена Булгакова в своем дневнике.
- написала позже жена Булгакова в своем дневнике.
10 апреля, 19:24Захарова объяснила почему Киев сменил риторику по Булгакову Нынешнему русофобскому киевскому режиму невыгодно, что один из самых известных уроженцев украинской столицы, писатель Михаил Булгаков говорил, писал и думал по-русски. С этим и связано изменение официальной позиции Киева по отношению к нему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова