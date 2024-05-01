https://ukraina.ru/20240501/1054826779.html
В ВСУ пообещали первые вылеты на американских F-16 "после Пасхи"
В ВСУ пообещали первые вылеты на американских F-16 "после Пасхи" - 01.05.2024 Украина.ру
В ВСУ пообещали первые вылеты на американских F-16 "после Пасхи"
Первые истребители F-16 американского производства могут появиться на Украине уже после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая. Такое заявление сделал представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания "Новости Live"
2024-05-01T12:09
2024-05-01T12:09
2024-05-01T12:09
новости
f-16
украина
россия
истребитель
самолет
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сша
всу
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При этом точной даты Евлаш не назвал, отметив лишь, что сроки неоднократно менялись.Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке Василий Ющук отметил, что военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать планирующие авиабомбы, ведь именно они позволяют ВС РФ держать военную инициативу в своих руках. А F-16 российское господство в воздухе могут уменьшить, заметил Ющук, оговорившись, что истребители обещают Киеву уже почти год.Еще раньше в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков."Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16На днях министр обороны Нидерландов заявило, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.За пару дней до этого министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИВ Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него, что фактически является "игрой с огнем".Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
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новости, f-16, украина, россия, истребитель, самолет, киев, сша, всу, пасха, нидерланды, дания, бельгия
Новости, F-16, Украина, Россия, истребитель, самолет, Киев, США, ВСУ, Пасха, Нидерланды, Дания, Бельгия
В ВСУ пообещали первые вылеты на американских F-16 "после Пасхи"
Первые истребители F-16 американского производства могут появиться на Украине уже после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая. Такое заявление сделал представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания "Новости Live"
"Да, есть, после Пасхи. Мы ждем. Наша задача – работать с тем, что нам предоставят... Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли ориентировочные даты, когда истребители встанут на вооружение ВСУ.
При этом точной даты Евлаш не назвал, отметив лишь, что сроки неоднократно менялись.
Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке Василий Ющук отметил, что военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать планирующие авиабомбы, ведь именно они позволяют ВС РФ держать военную инициативу в своих руках. А F-16 российское господство в воздухе могут уменьшить, заметил Ющук, оговорившись, что истребители обещают Киеву уже почти год.
Еще раньше в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков.
"Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.
На днях министр обороны Нидерландов заявило, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.
За пару дней до этого министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.
В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.
Есть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:
В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него, что фактически является "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.