https://ukraina.ru/20240501/1054826779.html

В ВСУ пообещали первые вылеты на американских F-16 "после Пасхи"

В ВСУ пообещали первые вылеты на американских F-16 "после Пасхи" - 01.05.2024 Украина.ру

В ВСУ пообещали первые вылеты на американских F-16 "после Пасхи"

Первые истребители F-16 американского производства могут появиться на Украине уже после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая. Такое заявление сделал представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания "Новости Live"

2024-05-01T12:09

2024-05-01T12:09

2024-05-01T12:09

новости

f-16

украина

россия

истребитель

самолет

киев

сша

всу

пасха

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При этом точной даты Евлаш не назвал, отметив лишь, что сроки неоднократно менялись.Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке Василий Ющук отметил, что военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать планирующие авиабомбы, ведь именно они позволяют ВС РФ держать военную инициативу в своих руках. А F-16 российское господство в воздухе могут уменьшить, заметил Ющук, оговорившись, что истребители обещают Киеву уже почти год.Еще раньше в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков."Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16На днях министр обороны Нидерландов заявило, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.За пару дней до этого министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИВ Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него, что фактически является "игрой с огнем".Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.

https://ukraina.ru/20240428/1054785861.html

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