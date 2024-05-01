Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на карте
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска
Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе. Это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом. Об этом написала немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Издание утверждает, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину
"Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе. В любом случае, прорыв - а ситуацию на этом участке фронта следует охарактеризовать именно так - является проблемой для украинской армии. Расширение фронта за счет таких продвижений всегда означает, что на этом участке требуется больше солдат и ресурсов, просто потому, что территория, на которой ведутся боевые действия, стала больше", - говорится в публикации издания.
В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.
В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.
Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Похожую мысль высказал и замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Особо так бросаться в панику и думать - сейчас всё поменяется, и мы пойдем проигрывать - не нужно никому абсолютно. Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение, они попытаются чуть-чуть нанести урон нашим гражданским людям. На передовой, на фронте они вряд ли смогут что-то поменять", - сказал Алаудинов.
Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
Еще раньше руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация.
"Проблемы с середины мая будут", - сказал он, добавив, что сложности на фронте у ВСУ начнутся, когда российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.
А главком ВСУ Александр Сырский в апреле признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась. И причина тому - активные действия России, которая начала проводить успешные наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды.
С тех пор стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки и Очеретино, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте.
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