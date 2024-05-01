https://ukraina.ru/20240501/1054774851.html

Ростислав Ищенко: Если к июню Россия нагрянет в Курахово, ВСУ придется быстро отступать до Чернигова

Ростислав Ищенко: Если к июню Россия нагрянет в Курахово, ВСУ придется быстро отступать до Чернигова - 01.05.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если к июню Россия нагрянет в Курахово, ВСУ придется быстро отступать до Чернигова

У нас есть шанс на то, что в этом году ВСУ будут или бежать, или быстро отступать с Левобережья. А дальше все зависит от того, каким образом киевский режим попытается стабилизировать линию фронта после этого отступления, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-05-01T07:50

2024-05-01T07:50

2024-05-01T07:50

интервью

всу

россия

украина

запад

донбасс

чернигов

днепр

общество

мобилизация

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Ростислав Ищенко выразил мнение, что если в этом году Россия свернет Украине шею, а США не сумеют затолкать в войну Прибалтику, то при условии проигрыша Байдена на президентских выборах и переориентации Трампа на Китай как на основного противника, прямой войны с восточной Европой удастся избежать.- Ростислав Владимирович, что надо сделать, чтобы свернуть шею Украине? Свергнуть киевский режим?- Свержение киевского режима – это естественное последствие сворачивания шеи Украине. А чтобы свернуть Украине шею, надо уничтожить ее вооруженные силы.Карл фон Клаузевиц писал, что для победы в войне вам нужно сделать три вещи.Первое. Надо уничтожить вооруженные силы противника. Это не значит, что всех надо убить. Это значит, что надо привести армию противника в такое состояние, чтобы он больше не смог оказывать вооруженное сопротивление.Второе. Надо занять территорию противника. Если территория противника не занята, он может создавать новую армию.Третье. Надо сломать моральный дух противника. Во-первых, правительство, армия и часть населения могут покинуть территорию страны и продолжать сопротивление извне. Во-вторых, партизанское или полупартизанское сопротивление может продолжаться даже при занятии территории внутри страны. Например, это было во время войны Наполеона с Испанией, когда ее вооруженные силы были сокрушены, территория была занята, а боевые действия продолжались годами. То есть слом морального духа – это когда у армии и общества уже нет желания сопротивляться.Большая часть населения всегда стремится к миру. Если есть возможность заключить мир, устраивающий большинство населения, люди всегда выступают за мир.Так что нам надо разгромить вооруженные силы Украины, занять ее территорию и сломить дух ее сопротивления. У нас должны быть твердые гарантии, что война с Украиной не повторится. Только тогда она будет вычеркнута из списка наших врагов. Причем неважно, как это будет оформлено технически: безоговорочной капитуляцией, ее территориальным разделом или включением в состав РФ.Нам неважно, будет ли свергнут киевский режим. Нам неважно, будут ли его признавать на Западе, принимать на своей территории или давать деньги. Потому что если мы победим в этом году Украину, это не означает, что мы в этом году победим США.Понятно, что с США борьба продолжится. Понятно, что США будут пытаться формировать на своей территории какие-то структуры из представителей киевского режима. Но это как было в случае с Белоруссией. Одно дело, когда половина Минска дерется с ОМОНом и пытается свергнуть Лукашенко. А другое дело, когда в Минске все тихо и спокойно, а по поводу свержения Лукашенко только раз в год выступает Тихановская на каком-то незаметном банкете в Вильнюсе.Это как в анекдоте: "Когда меня там нет, они меня могут даже бить".Повторюсь, самое главное сейчас – лишить Украину возможности и желания сопротивляться. Украина – это не Зеленский и не Сырский. Украина – это большая часть населения, из которого формируется ее армия. Если вы один ушли в партизаны, это никого интересовать не будет. Вы погибните в лесу, и никто про вас не вспомнит. А если таких как вы будет 10 тысяч, вы будете жить в каком-то городе, откуда будете распространять свое влияние на небольшую территорию.- До конца года осталось восемь месяцев. Успеем ли мы за это время лишить Украину желания и возможности сопротивляться?- Судя по тому, что сейчас происходит на фронте, у нас есть все шансы покончить с Украиной не просто до конца года, а даже раньше.Сейчас Запад уже смирился с тем, что Украина будет вынуждена оставить Левобережье и стабилизировать линию фронта по Днепру или за Днепром таким образом, чтобы Россия в этом году не дошла до западной границы. Им важно, чтобы еще хоть какая-то сопротивляющаяся Украина осталась. А Россия пытается привести украинские войска в такое состояние, чтобы, начав бежать один раз (домой или в Польшу), они уже не останавливались. Посмотрим, у кого что из этого получится.Но даже если Украина стабилизирует линию фронта по Днепру, она рухнет не в этом году, а несколько позже. Дело в том, что наступления российских войск с полной катастрофой Украины на Левобережье западники ждут в мае – июне, потому что начинается сухой сезон. Во-первых, это дает возможности наступать широким фронтом. Во-вторых, к тому моменту российские войска уже серьезно расшатают фронт.Сейчас вступить в бой готовятся наши группировки в районе Харьковской и Сумской областей. Запад рапортует, что Россия подтягивает к границе резервы. Они могут вступить в бой в любой момент. Но мне кажется, что мы попытаемся ввести их в бой в тот момент, когда линия фронта в Донбассе будет прорвана.Например, если мы выйдем на линию Курахово-Селидово-Красноармейск, украинский фронт будет расколот пополам. Противник вынужден будет направить все резервы в Донбасс, чтобы вывести войска из образующихся мешков и стабилизировать фронт в районе Павлограда. В этом случае у Украины не останется сил, чтобы парировать наше наступление на Харьков и Сумы.А если наше наступление в Донбассе застопорится, а войска будут готовы идти на Харьков и Сумы, они туда все равно пойдут. Просто трудностей для них будет больше. Уж очень близко мы подошли к необходимости наступать на Северо-украинском направлении.Я не знаю, как это наступление будет развиваться. Но у Украины не хватает войск, чтобы сдержать текущий фронт. А если этот фронт увеличится на 300-500 километров, где взять войска, чтобы его удерживать?Повторюсь, у нас есть шанс на то, что в этом году ВСУ будут или бежать, или быстро отступать с Левобережья. А дальше все зависит от того, каким образом киевский режим попытается стабилизировать линию фронта после этого отступления. Например, противник может попытаться удержать Чернигов и часть Полтавской области, а может сразу уйти за Днепр, чтобы не искушать судьбу и обороняться в крупных городах на Правобережье.Посмотрим. По мере того, как будут развиваться события, мы можем более подробно рассмотреть вероятность того или иного сценария.- Еще хотелось бы поговорить о том, что будет, если ни один из этих сценариев не будет реализован. Если СВО затянется на очень большой срок, понадобится ли нам еще одна мобилизация, чтобы отпустить домой тех, кого мобилизовали осенью 2022 года (потому что у людей накапливается усталость)?- Понятно, что всем бы хотелось вернуться домой. Да, аксельбанты тускнеют от мирной жизни. Да, там, где рвутся снаряды, быстрее дают чины и ордена. Но там убивают. Даже если человек захочет служить дальше, он бы предпочел служить в военном городке, а не на поле боя. Но я сомневаюсь, что мы прямо сейчас начнем всех распускать по домам. Это такой же бред, как и у украинцев, которые говорят, что раз у них люди воюют два года, то надо призвать новых.Я ни разу не слышал, чтобы солдата можно было отпустить домой просто потому, что он провоевал два года. Наоборот. Если ты провоевал два года, у тебя больше шансов победить и выжить. А если мы снимем с фронта всех опытных бойцов и отправим туда новичков, нам придется заново учиться воевать и платить за это кровью. Пока они научатся воевать, пройдет еще два года. И потом опять начнутся разговоры: "Люди устали. Давайте новую мобилизацию, чтобы отпустить их домой".А если СВО затянется уж очень надолго (пять-десять лет), то мы можем демобилизовать определенные партии людей (например, достигших определенного возраста). Понятно, что организм не железный. На войне он изнашивается быстро. Держать на фронте человека, который уже выработал свой ресурс, просто бессмысленно.Сейчас в России может начаться мобилизация только в одном случае – если у нас начнется масштабная война с Европой. Потому что нам придется держать новые линии фронта и создавать новые соединения. Вы же не знаем, сколько контрактников захотят на танках съездить в Париж.А пока Минобороны неоднократно заявляло, что личного состава у нас хватает. Контрактников у нас хватает не только для боевых, но и для формирования новых частей. И не только для нужд СВО. Мы комплектуем новые соединения в Ленинградском военном округе, как раз на случай, если Прибалтика окончательно сойдет с ума. На Белорусском направлении мы делаем то же самое на этот же случай. То же самое происходит на Севере, откуда те же "Арктические волки" были переброшены на Украину. Этот регион сложный. Контролировать его надо. Учитывая, что к России предъявляют претензии по поводу раздела богатств Северного Ледовитого океана.Дальше все будет зависеть от геополитической ситуации, которая будет складываться вокруг нашего государства.Напомню, что в начале 1930х годов Советский Союз имел армию всего-навсего в 300 тысяч человек. А накануне Великой Отечественной войны только в западных военных округах у нас было сосредоточено 2,5 миллиона человек. То есть за 10 лет армия была увеличена больше чем на порядок. Потому что после прихода Гитлера к власти в 1933 году военная угроза против нашей страны постоянно росла.И сейчас Россия будет действовать точно так же. Если военная опасность будет снижаться, мы будем постепенно сокращать вооруженные силы. Если будет нарастать, мы будем их наращивать.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240427/1054763160.html

https://ukraina.ru/20240423/1054659224.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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