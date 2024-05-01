Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний"

В районе Часова Яра российская армия собирает огромное количество "православного чугуния", о котором все любят говорить. Что ждет этот населенный пункт в Донбассе, пока что контролируемый Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов