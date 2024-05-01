Американский Abrams и другую трофейную технику привезли на Поклонную гору. Выставка открылась
Выставка западной техники захваченной российскими военными, открылась на Поклонной горе в Москве. Среди экспонатов - американский танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, произведенная в США для проделывания проходов в минных полях
"На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники министерства обороны Российской Федерации у музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США", - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
В тексте публикации также отмечается, что оба указанных образца были захвачены российскими военнослужащими в ходе наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении.
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Ранее на площадке перед музеем Победы в Москве уже разместили 32 единицы трофейной техники. В их числе: немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, британские броневтомобили AT105 Sakson, Husky TSV и Mastiff, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, французский колесный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 производства ЮАР, чешская БМП-1, а также украинская боевая машина поддержки танков "Азовец".