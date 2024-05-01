Экономика Украины и война: удар по "Космолоту", мобилизация дальнобойщиков и биржевой кризис - 01.05.2024 Украина.ру
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Экономика Украины и война: удар по "Космолоту", мобилизация дальнобойщиков и биржевой кризис
Экономика Украины и война: удар по "Космолоту", мобилизация дальнобойщиков и биржевой кризис - 01.05.2024 Украина.ру
Экономика Украины и война: удар по "Космолоту", мобилизация дальнобойщиков и биржевой кризис
Последняя неделя апреля 2024 года ознаменовалась жалобами на мобилизацию дальнобойщиков, ударом по онлайн-казино "Космолот", а также серьёзным биржевым кризисом, созданным самой же киевской властью. Об этих и других важных для Украины событиях в экономике - в традиционном обзоре в среду
2024-05-01T08:09
2024-05-01T08:11
дтэк
вооруженные силы украины
московская биржа
ринат ахметов
ярослав железняк
джо байден
россия
сша
украина
эксклюзив
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Люди в обмен на снарядыУкраинские международные автоперевозчики жалуются, что при возвращении в Украину из-за границы военкомы останавливают фуры и прямо с рейсов снимают водителей, мобилизуя их в ВСУ. Подобные случаи фиксировались и в прошлом году, однако тогда Ассоциация международных перевозчиков (АсМАП) не жаловалась, что свидетельствует о единичных случаях. Сейчас же, по всей видимости, дело приобрело системный характер. Фура остаётся стоять на трассе без присмотра до тех пор, пока фирма не пришлёт водителя на подмену, а связь с мобилизованным водителем теряется. АсМАП обратился к главам минобороны и мининфраструктуры с предложением о начале переговоров и решении проблемы, но реакции властей пока нет, а военкомы отреагировали в свойственной им манере "а нам всё равно".Мобилизация водителей грозит более чем предсказуемыми последствиями.Во-первых, сокращением рейсов и, как следствие, ростом затрат на логистику с удорожанием товаров. Во-вторых, банкротством логистических компаний и последующим переделом рынка в пользу тех, кому удастся договориться с военкомами. В-третьих, повышением ценника на "бронь" от мобилизации, а расходы на это заложат в стоимость логистики.Не считая мобилизации, куда большая проблема — нежелание выдавать водителям бронь. Впрочем, куда там водители: во Львове по дороге на работу мобилизовали двух медицинских физиков, из-за чего остановилась работа Первого медицинского объединения Львова и остались без лечения страдающие от онкологии дети.Эти две новости, в принципе делают бессмысленной любую дискуссию в украинском информационном пространстве по теме трудовых ресурсов, сдерживания инфляции и лечении детей. Единственная цель, преследуемая украинской властью — обменять как можно больше жизней отловленных граждан на российские снаряды для выигрыша времени, на протяжении которого она сможет оставаться у власти и грабить страну, а администрация Байдена сможет оттягивать констатацию второго геополитического поражения США после АфганистанаВпрочем, есть и хорошие для киевской власти новости из сферы логистики: поляки разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной, но фуры с сельскохозяйственной продукцией с Украины по территории Польши могут ехать только транзитом.Раздел шкуры неубитого медведяНа фоне принятого Конгрессом США законопроекта о конфискации российских активов, чему был посвящён отдельный текст с обстоятельным разбором, журналисты Reuters, вооружились калькуляторами и бурной фантазией. Ими было установлено, что конфискация российских активов позволила бы киевской власти вести боевые действия до 2028 года. Но есть две проблемы.Во-первых, законопроект законом пока не стал и США не планируют в одиночку изымать российские активы — в законопроекте несколько раз акцентируется внимание на совместном с союзниками США изъятии активов.Во-вторых, журналисты при подсчётах исходили из того, что будут изъяты все 320 млрд долларов российских ЗВР (столько они насчитали).С таким же успехом можно было бы включить в расчёты проценты, насчитанные на золотого гетмана Павла Полуботка или выпуск облигаций под последующие репарационные выплаты России.Биржевой кризисИ, к слову, об облигациях.Серьёзные проблемы возникли у Украинской биржи (УБ), которая была создана в 2008 году совместно с российской фондовой биржей РТС. Последняя объединилась с Мосбиржей. УБ работала в кооперации с Мосбиржей до 2018 года, пока ей не запретили использовать в своей деятельности ПО Мосбиржи. В марте 2019 года УБ перезапустила свою работу, но ей не хватало денег. В 2020 году УБ провела дополнительную эмиссию акций, которые купила американская компания Freedom Holding Corp. со штаб-квартирой в казахстанской Алма-Ате, котировками на американской бирже NASDAQ и представительствами в 14 странах.Проблема с УБ в том, что 24,3% её акций принадлежат компании Freedom Holding Corp., 70% акций которой владеет бизнесмен Тимур Турлов. Турлов попал в украинский санкционный список даже несмотря на то, что вышел из российского гражданства в 2022 году (Турлов теперь гражданин Казахстана), а в феврале 2023 года Freedom Holding прекратила работу в России, продав брокерскую компанию и банк. А заодно Freedom Holding активно поддерживала ВСУ. Но не помогло.Теперь работа УБ под угрозой и её руководство просит Турлова подарить принадлежащий Freedom Holding пакет акций государству Украина, чтобы помочь УБ сохранить биржевую лицензию.Простым смертным от этой истории ни холодно, ни жарко. Но все клиенты Freedom Holding теперь попали на деньги, а некоторые через неё покупали облигации внутреннего займа на суммы в сотни тысяч гривен, надеясь заработать.Удар по "Космолоту"Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9256-д о ликвидации Комиссии по регулировании азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилении контроля в сфере регулирования игорного бизнеса. По словам нардепа Ярослава Железняка (один из создателей проблемы игорного бизнеса) в законопроекте предусмотрено:· Ограничение рекламы азартных игр и недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства, а также запрет спонсорства (этим активно занималось онлайн-казино "Космолот");· Создание дополнительных инструментов ограничений для пользователей онлайн-казино;· Усовершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом;· Внедрение дополнительных критериев аннулирования лицензий для онлайн-казино.А детективы Бюро экономической безопасности заявили о проведении расследования по факту уклонения онлайн-казино "Космолот" от уплаты 1 млрд гривен налогов.Запредельные кВт*ч"Укргаздобыча" отрапортовала об увеличении на 12% объёмов добычи природного газа по итогам первого квартала 2024 года за счёт введения в строй новых скважин. Но главная проблема для украинских газовиков не добыча газа, а его хранение — в крупнейшее ПХГ под Стрыем Львовской области уже как минимум 4 раза прилетали ракеты. Поэтому добыть газ может и выйдет. Не факт, что его получится закачать в ПХГ и поднять оттуда через полгода."Опендатабот" — агрегатор статистической информации — подсчитал совокупный доход топ-10 украинских энергетических компаний за прошлый год. Они заработали 745,8 млрд гривен, что на 8% больше показателей 2022 года. Цифры особого значения не имеют так как по факту ничего они заработали — реальная инфляция в те годы была явно выше 8%. Но важно то, что из 10 компаний 4 принадлежат Ринату Ахметову и они заработали 262,4 млрд гривен, тогда как для восстановления разрушенных объектов энергетики ДТЭК требуется 350 млн долларов или 13,8 млрд гривен. Проще говоря, ремонт обойдётся ДТЭК в 5,26% от прибыли.Но, чтобы компании не было так грустно тратить эти деньги, киевская власть готовится поднять летом тариф на электроэнергию для населения с текущих 2,64 до 3,5 гривен за киловатт. Заодно в планах повышение предельных цен на энергорынке на сутки вперёд для бизнеса. Формально этот преподносится как вынужденная мера, которая поможет восстановить энергосистему после ракетных ударов. А реально она скорее направлена на принуждение граждан и бизнеса к экономии электроэнергии посредством её удорожания.К слову, Энергетическое сообщество — международная организация, объединяющая страны ЕС и некоторые другие государства — закупит на деньги США газовые турбины для Украины в рамках проекта "Энергетическая безопасность". Этими турбинами киевская власть надеется смягчить грядущий энергетический кризис. Кроме того, Украина получила от латвийского донора Latvenergo гуманитарную помощь для энергосистемы общим весом более 325 тонн, в частности трансформатор мощностью 250 МВА. Трансформатор наверняка сняли с какой-то доставшейся в наследство от ЛатСССР ТЭС, закрытой под принуждением евробюрократии. Это, пожалуй, первый случай поставки силовых трансформаторов сверхвысоких классов напряжения, но массовыми такие поставки не будут — в мире за пределами России необходимые Украине трансформаторы не производят.Пока же по украинским электростанциям продолжают прилетать ракеты и дроны: крайняя (но не последняя) атака была 27 апреля, когда пострадали 4 ТЭС компании ДТЭК.Янтарная конкуренцияСовладелец компании "Центр "Солнечное ремесло"" — крупнейшего на подконтрольной киевской власти территории частного добытчика янтаря — Игорь Мазепа посетовал на то, что лишь 40-50% янтаря на Украине добывается легально. Компания ведёт борьбу с российскими добытчиками янтаря на китайском рынке.Об украинском янтаре после начала СВО все забыли, но в 2014 году в Житомирской области за янтарь развернулась нешуточная борьба между властями и сросшимися с криминалом нелегальными добытчиками. Как видно, судя по озвученным Мазепой цифрам, принципиальных перемен в отрасли не произошло.К слову, для понимания того, с кем конкурирует украинский янтарный бизнес как легальный, так и нелегальный. Единственная компания в России, добывающая янтарь — Калининградский янтарный комбинат, входящий в состав госкорпорации "Ростех". Этот комбинат — крупнейший в мире производитель янтаря, контролирующий 90% мирового рынка. Запасы у комбината — 150 тыс. тонн, ежегодно предприятие добывает 500-600 тонн камня при украинской добыче в 120 тонн. К 2027 году планируется полное техническое перевооружение комбината, в который вложили с 2014 по 2022 годы 1 млрд рублей и вложат ещё 600 млн рублей.Проще говоря, "Солнечное ремесло" "Ростеху" не конкурент. Но выжить пытается.Ремонт киевского метрополитенаВ Киеве строители, сняв 8 метров грунта, раскрыли аварийный тоннель между станциями "Демиевская" "Лыбедская" киевского метрополитена. До осени 2024 года строители обещают заменить аварийный участок тоннеля, но он будет не круглым, а прямоугольным и выполненным из железобетона. Этот участок метро закрыли 8 декабря 2023 года, после того как из трещин на пути стала попадать вода вперемешку с песком.Если ремонт проведут в срок, то за киевлян можно будет лишь порадоваться, но общих проблем с метрополитеном это не решит — он не первое десятилетие страдает от недофинансирования и износа как основных фондов, так и подвижного состава.От почты армии"Укрпочта" решила смягчить транспортно-логистический кризис в ВСУ и выставила на продажу 531 единицу старого автотранспорта, включая как легковые, так и грузовые автомобили. Машины преимущественно 1990-2000 годов производства и сгодятся для волонтёров и не только, которые купят их на площадке "ProZorro. Продажі". В условиях, когда от украинского автопрома не осталось ничего, выбирать не приходится, а для "Укрпочты" это единственный способ избавиться от автостарья.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20240417/1054551849.html
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дтэк, вооруженные силы украины, московская биржа, ринат ахметов, ярослав железняк, джо байден, россия, сша, украина, эксклюзив
ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Московская биржа, Ринат Ахметов, Ярослав Железняк, Джо Байден, Россия, США, Украина, Эксклюзив

Экономика Украины и война: удар по "Космолоту", мобилизация дальнобойщиков и биржевой кризис

08:09 01.05.2024 (обновлено: 08:11 01.05.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Последняя неделя апреля 2024 года ознаменовалась жалобами на мобилизацию дальнобойщиков, ударом по онлайн-казино "Космолот", а также серьёзным биржевым кризисом, созданным самой же киевской властью. Об этих и других важных для Украины событиях в экономике - в традиционном обзоре в среду
Люди в обмен на снаряды
Украинские международные автоперевозчики жалуются, что при возвращении в Украину из-за границы военкомы останавливают фуры и прямо с рейсов снимают водителей, мобилизуя их в ВСУ.
Подобные случаи фиксировались и в прошлом году, однако тогда Ассоциация международных перевозчиков (АсМАП) не жаловалась, что свидетельствует о единичных случаях. Сейчас же, по всей видимости, дело приобрело системный характер. Фура остаётся стоять на трассе без присмотра до тех пор, пока фирма не пришлёт водителя на подмену, а связь с мобилизованным водителем теряется. АсМАП обратился к главам минобороны и мининфраструктуры с предложением о начале переговоров и решении проблемы, но реакции властей пока нет, а военкомы отреагировали в свойственной им манере "а нам всё равно".
Мобилизация водителей грозит более чем предсказуемыми последствиями.
Во-первых, сокращением рейсов и, как следствие, ростом затрат на логистику с удорожанием товаров. Во-вторых, банкротством логистических компаний и последующим переделом рынка в пользу тех, кому удастся договориться с военкомами. В-третьих, повышением ценника на "бронь" от мобилизации, а расходы на это заложат в стоимость логистики.
Не считая мобилизации, куда большая проблема — нежелание выдавать водителям бронь. Впрочем, куда там водители: во Львове по дороге на работу мобилизовали двух медицинских физиков, из-за чего остановилась работа Первого медицинского объединения Львова и остались без лечения страдающие от онкологии дети.
Эти две новости, в принципе делают бессмысленной любую дискуссию в украинском информационном пространстве по теме трудовых ресурсов, сдерживания инфляции и лечении детей. Единственная цель, преследуемая украинской властью — обменять как можно больше жизней отловленных граждан на российские снаряды для выигрыша времени, на протяжении которого она сможет оставаться у власти и грабить страну, а администрация Байдена сможет оттягивать констатацию второго геополитического поражения США после Афганистана
Впрочем, есть и хорошие для киевской власти новости из сферы логистики: поляки разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной, но фуры с сельскохозяйственной продукцией с Украины по территории Польши могут ехать только транзитом.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Раздел шкуры неубитого медведя
На фоне принятого Конгрессом США законопроекта о конфискации российских активов, чему был посвящён отдельный текст с обстоятельным разбором, журналисты Reuters, вооружились калькуляторами и бурной фантазией. Ими было установлено, что конфискация российских активов позволила бы киевской власти вести боевые действия до 2028 года. Но есть две проблемы.
Во-первых, законопроект законом пока не стал и США не планируют в одиночку изымать российские активы — в законопроекте несколько раз акцентируется внимание на совместном с союзниками США изъятии активов.
Во-вторых, журналисты при подсчётах исходили из того, что будут изъяты все 320 млрд долларов российских ЗВР (столько они насчитали).
С таким же успехом можно было бы включить в расчёты проценты, насчитанные на золотого гетмана Павла Полуботка или выпуск облигаций под последующие репарационные выплаты России.
Биржевой кризис
И, к слову, об облигациях.
Серьёзные проблемы возникли у Украинской биржи (УБ), которая была создана в 2008 году совместно с российской фондовой биржей РТС. Последняя объединилась с Мосбиржей. УБ работала в кооперации с Мосбиржей до 2018 года, пока ей не запретили использовать в своей деятельности ПО Мосбиржи.
В марте 2019 года УБ перезапустила свою работу, но ей не хватало денег. В 2020 году УБ провела дополнительную эмиссию акций, которые купила американская компания Freedom Holding Corp. со штаб-квартирой в казахстанской Алма-Ате, котировками на американской бирже NASDAQ и представительствами в 14 странах.
Проблема с УБ в том, что 24,3% её акций принадлежат компании Freedom Holding Corp., 70% акций которой владеет бизнесмен Тимур Турлов. Турлов попал в украинский санкционный список даже несмотря на то, что вышел из российского гражданства в 2022 году (Турлов теперь гражданин Казахстана), а в феврале 2023 года Freedom Holding прекратила работу в России, продав брокерскую компанию и банк. А заодно Freedom Holding активно поддерживала ВСУ. Но не помогло.
Теперь работа УБ под угрозой и её руководство просит Турлова подарить принадлежащий Freedom Holding пакет акций государству Украина, чтобы помочь УБ сохранить биржевую лицензию.
Простым смертным от этой истории ни холодно, ни жарко. Но все клиенты Freedom Holding теперь попали на деньги, а некоторые через неё покупали облигации внутреннего займа на суммы в сотни тысяч гривен, надеясь заработать.
Удар по "Космолоту"
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9256-д о ликвидации Комиссии по регулировании азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилении контроля в сфере регулирования игорного бизнеса. По словам нардепа Ярослава Железняка (один из создателей проблемы игорного бизнеса) в законопроекте предусмотрено:
· Ограничение рекламы азартных игр и недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства, а также запрет спонсорства (этим активно занималось онлайн-казино "Космолот");
· Создание дополнительных инструментов ограничений для пользователей онлайн-казино;
· Усовершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом;
· Внедрение дополнительных критериев аннулирования лицензий для онлайн-казино.
А детективы Бюро экономической безопасности заявили о проведении расследования по факту уклонения онлайн-казино "Космолот" от уплаты 1 млрд гривен налогов.
Казино Atlantic в Агадире - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
17 апреля, 06:48
Экономика Украины и война. Медленное поглощение соседями и проблема с порохом и игроманамиВторая неделя апреля выдалась насыщенной на новости от украинских латифундий и ознаменовалась началом великой стройки на площадке Хмельницкой АЭС
Запредельные кВт*ч
"Укргаздобыча" отрапортовала об увеличении на 12% объёмов добычи природного газа по итогам первого квартала 2024 года за счёт введения в строй новых скважин. Но главная проблема для украинских газовиков не добыча газа, а его хранение — в крупнейшее ПХГ под Стрыем Львовской области уже как минимум 4 раза прилетали ракеты. Поэтому добыть газ может и выйдет. Не факт, что его получится закачать в ПХГ и поднять оттуда через полгода.
"Опендатабот" — агрегатор статистической информации — подсчитал совокупный доход топ-10 украинских энергетических компаний за прошлый год. Они заработали 745,8 млрд гривен, что на 8% больше показателей 2022 года. Цифры особого значения не имеют так как по факту ничего они заработали — реальная инфляция в те годы была явно выше 8%. Но важно то, что из 10 компаний 4 принадлежат Ринату Ахметову и они заработали 262,4 млрд гривен, тогда как для восстановления разрушенных объектов энергетики ДТЭК требуется 350 млн долларов или 13,8 млрд гривен. Проще говоря, ремонт обойдётся ДТЭК в 5,26% от прибыли.
Но, чтобы компании не было так грустно тратить эти деньги, киевская власть готовится поднять летом тариф на электроэнергию для населения с текущих 2,64 до 3,5 гривен за киловатт. Заодно в планах повышение предельных цен на энергорынке на сутки вперёд для бизнеса. Формально этот преподносится как вынужденная мера, которая поможет восстановить энергосистему после ракетных ударов. А реально она скорее направлена на принуждение граждан и бизнеса к экономии электроэнергии посредством её удорожания.
К слову, Энергетическое сообщество — международная организация, объединяющая страны ЕС и некоторые другие государства — закупит на деньги США газовые турбины для Украины в рамках проекта "Энергетическая безопасность". Этими турбинами киевская власть надеется смягчить грядущий энергетический кризис.
Кроме того, Украина получила от латвийского донора Latvenergo гуманитарную помощь для энергосистемы общим весом более 325 тонн, в частности трансформатор мощностью 250 МВА. Трансформатор наверняка сняли с какой-то доставшейся в наследство от ЛатСССР ТЭС, закрытой под принуждением евробюрократии. Это, пожалуй, первый случай поставки силовых трансформаторов сверхвысоких классов напряжения, но массовыми такие поставки не будут — в мире за пределами России необходимые Украине трансформаторы не производят.
Пока же по украинским электростанциям продолжают прилетать ракеты и дроны: крайняя (но не последняя) атака была 27 апреля, когда пострадали 4 ТЭС компании ДТЭК.
Владимир Зеленский
18 апреля, 16:29
Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ Российская армия практически полностью уничтожила тепловую энергетику Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В четверг, 18 апреля, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета, он в очередной раз выпрашивал у союзников системы противовоздушной обороны, передает "Интерфакс Украина"
Янтарная конкуренция
Совладелец компании "Центр "Солнечное ремесло"" — крупнейшего на подконтрольной киевской власти территории частного добытчика янтаря — Игорь Мазепа посетовал на то, что лишь 40-50% янтаря на Украине добывается легально. Компания ведёт борьбу с российскими добытчиками янтаря на китайском рынке.
Об украинском янтаре после начала СВО все забыли, но в 2014 году в Житомирской области за янтарь развернулась нешуточная борьба между властями и сросшимися с криминалом нелегальными добытчиками. Как видно, судя по озвученным Мазепой цифрам, принципиальных перемен в отрасли не произошло.
К слову, для понимания того, с кем конкурирует украинский янтарный бизнес как легальный, так и нелегальный. Единственная компания в России, добывающая янтарь — Калининградский янтарный комбинат, входящий в состав госкорпорации "Ростех". Этот комбинат — крупнейший в мире производитель янтаря, контролирующий 90% мирового рынка. Запасы у комбината — 150 тыс. тонн, ежегодно предприятие добывает 500-600 тонн камня при украинской добыче в 120 тонн. К 2027 году планируется полное техническое перевооружение комбината, в который вложили с 2014 по 2022 годы 1 млрд рублей и вложат ещё 600 млн рублей.
Проще говоря, "Солнечное ремесло" "Ростеху" не конкурент. Но выжить пытается.
Ремонт киевского метрополитена
В Киеве строители, сняв 8 метров грунта, раскрыли аварийный тоннель между станциями "Демиевская" "Лыбедская" киевского метрополитена. До осени 2024 года строители обещают заменить аварийный участок тоннеля, но он будет не круглым, а прямоугольным и выполненным из железобетона. Этот участок метро закрыли 8 декабря 2023 года, после того как из трещин на пути стала попадать вода вперемешку с песком.
Если ремонт проведут в срок, то за киевлян можно будет лишь порадоваться, но общих проблем с метрополитеном это не решит — он не первое десятилетие страдает от недофинансирования и износа как основных фондов, так и подвижного состава.
Виктор Брагинский в аварийном тоннеле - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 00:04
Руководство киевского метрополитена украло сотни миллионов долларов – расследование Семейные связи помогли сперва трудоустроиться на руководящие должности в украинское коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", после – украсть сотни миллионов долларов на госзакупках. Приблизительные "зарплаты" работников подсчитали украинские журналисты Bihus.Info
От почты армии
"Укрпочта" решила смягчить транспортно-логистический кризис в ВСУ и выставила на продажу 531 единицу старого автотранспорта, включая как легковые, так и грузовые автомобили. Машины преимущественно 1990-2000 годов производства и сгодятся для волонтёров и не только, которые купят их на площадке "ProZorro. Продажі". В условиях, когда от украинского автопрома не осталось ничего, выбирать не приходится, а для "Укрпочты" это единственный способ избавиться от автостарья.
 
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Заголовок открываемого материала
08:09Экономика Украины и война: удар по "Космолоту", мобилизация дальнобойщиков и биржевой кризис
07:50Ростислав Ищенко: Если к июню Россия нагрянет в Курахово, ВСУ придется быстро отступать до Чернигова
07:44"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
05:12ВСУ будут держаться до последнего: эксперт о сражении за исторический рубеж Донбасса
05:00"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке
04:44"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО
04:00Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре
18:50Неисправные F-16. Итоги 30 апреля на Украине
18:00"Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе" — военно-политический эксперт
17:42На 8 лет за решетку: суд приговорил одессита к заключению за коммунистические убеждения
16:17Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы
16:10На Поклонной горе в Москве началась выставка трофейной западной техники
16:00Князь Андрей Курбский: перебежчик, так и не ставший "своим" в анти-России XVI века
15:23Санкции поломались. Западные банки платят в российскую казну вчетверо больше
14:41Удары лузеров. НАТО и Украина договорились испортить России майские праздники
14:38С настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла снимут электронный браслет - решение суда
14:04Глава Крыма Аксёнов предупредил жителей полуострова о последствиях обстрела
13:58Польша официально запросила размещение ядерного оружия
12:59"Я полечу в Дубай, а вы сидите в подвалах": чемпионка и дочь депутата оскорбила жителей Днепропетровска
12:50ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые
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