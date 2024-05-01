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Не хотят по фиксированной цене: Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины

Не хотят по фиксированной цене: Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины - 01.05.2024 Украина.ру

Не хотят по фиксированной цене: Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины

Ряд поставщиков не желают заключать многолетние контракты с Пентагоном на восполнение поставляемых Украине вооружений. Такая информация содержится в отчете GAO (Government Accountability Office, то есть Контрольно-финансового управления Конгресса США)

2024-05-01T15:02

2024-05-01T15:02

2024-05-01T15:28

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Также в документе говорится, что есть и другие проблемы, в частности, связанные с цепочкой поставок. Уточняется, что как правило, это давние проблемы, усугубленные пандемией COVID-19 и возросшими требованиями со стороны Киева.Также в отчете GAO уточняется, что долгое ожидание, связанное с поставками деталей и сырья, сказывается на многих программах вооружений США.В минувшую среду президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутПресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Похожую мысль высказал и замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов."Особо так бросаться в панику и думать - сейчас всё поменяется, и мы пойдем проигрывать - не нужно никому абсолютно. Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение, они попытаются чуть-чуть нанести урон нашим гражданским людям. На передовой, на фронте они вряд ли смогут что-то поменять", - сказал Алаудинов.Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОЕще раньше руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация."Проблемы с середины мая будут", - сказал он, добавив, что сложности на фронте у ВСУ начнутся, когда российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.А главком ВСУ Александр Сырский в апреле признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась. И причина тому - активные действия России, которая начала проводить успешные наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды.С тех пор стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки и Очеретино, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте.*-Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20240428/1054731278.html

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