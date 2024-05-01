https://ukraina.ru/20240501/1054821732.html

"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу

"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу - 01.05.2024 Украина.ру

"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу

В украинском экспертном сообществе начинают осознавать, что "формула мира" Зеленского иллюзорна, что ВСУ вряд ли будут в состоянии обеспечить возвращение к границам 1991 года

2024-05-01T07:44

2024-05-01T07:44

2024-05-01T08:10

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Ситуация на линии боевого соприкосновения "колоссально ухудшилась", констатирует экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."Все время, каждый день почти, сдаются населенные пункты — один за одним, один за одним. В армии разброд и шатания, в бригадах идет недоверие колоссальное к Зеленскому, само собой, но и к (главкому ВСУ) Сырскому", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.Он добавил, что Сырский не пользуется авторитетом в армии, и подчеркнул, что украинские социологические службы сейчас не проводят опросов относительно уровня доверия к должностным лицам и политикам. По мнению политолога, на это им Запад денег не дает и вообще сказал "заткнуться"."Потому что приказ дан, чтобы загнать 500 тысяч молодых украинцев (в ВСУ — Ред.), чтобы они пушечным мясом были по реализации интересов золотого миллиарда. Вот это, видимо, самая главная сейчас цель", - пояснил политолог.По его мнению, если бы были выборы, то сейчас Зеленский не попал бы и во второй тур. Соскин также напомнил, что 14 мая истекает срок военного положения, и его продление будет "абсолютно антиконституционным"."Депутаты, которые поднимут свои ручки и проголосуют за это — это просто уже можно их называть открытыми мятежниками. Потому что нет никаких оснований для военного положения, никаких", - заявил политолог, добавив, что надо замораживать ситуацию. Нужно прекращение огня, сказал Соскин, "потому что никакого наступления быть не может, никакого даже выхода на 91 год… какой 91 год, вообще - даже линию удержать нельзя".Границы 1991 года — это иллюзия, признает в своем блоге львовский журналист Остап Дроздов. По его словам, "они в принципе уже из разряда целей переведены в разряд мечт, недостижимых на этом этапе..."."Соответственно, так называемая формула Зеленского – это абсолютно недейственный нуль, с которым я не вижу смысла выходить даже на тот же саммит мира в июне в швейцарских Альпах", - заявил Дроздов.По мнению журналиста, украинцам надо исходить из того, что на условиях Киева переговоров не будет никогда. "Это должен случиться какой-то фантастический форс-мажор, чтобы эта асимметрия и диспропорция, которую лишь чуть-чуть западным вооружением можно выровнять, как-то изменилась", - отметил Дроздов.Кадровой армии у киевского режима уже нет, а приток в ВСУ насильно мобилизованных не даст желаемого Киевом результата, считает украинский военный эксперт Олег Стариков.Стариков отметил также, что не желающие воевать не будут и учиться этому. К тому же мобилизованным часто за 50, а "после 50 у нас все с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 50 метров не может пробежать – инсульт или инфаркт", констатировал эксперт.Мобилизация тем временем продолжается, ловят всех, до кого только могут дотянуться. Телеграм-канал "Политика Страны" сообщает со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных перевозчиков, что при возвращении водителей из-за границы сотрудники ТЦК снимают их прямо с рейса."Нескольких водителей сняли в Закарпатской области на посту Нижние Ворота. Их останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК. Если они отказываются, их доставляют силой. Обещают, что проверят документы и отпустят, но в итоге отправляют в воинскую часть на службу. Связь с ними почти сразу пропадает", - пишут авторы канала.Сообщается, что Ассоциация международных перевозчиков обратилась в Кабмин Украины с просьбой пресечь такую практику, поскольку "транспортное обеспечение относится к жизненно важным сферам экономики".Если так дальше пойдет, водители просто перестанут возвращаться. По данным, которыми располагает Евростат, после начала СВО в странах ЕС находятся 640 тысяч украинцев мужского пола призывного возраста, напомнил экс-депутат Верховной Рады Тарас Стецькив в эфире канала "Говорит большой Львов".По его словам, это те, кто выехал "после начала войны" (экс-депутат забыл, видимо, что войну никто никому официально так не объявил — ред.) и таким образом "уже нарушил закон".Политик рассказал, что теперь эта цифра возросла уже до 800 тысяч и сделал вывод: "То есть, еще одна армия за кордон поехала".Собственно, это исчерпывающее свидетельство, касающееся популярности мобилизации на Украине.Стецькив выразил уверенность в том, что эти люди в страну не вернутся и найдут себе пристанище, поскольку есть страны, которые в их присутствии заинтересованы."Вопрос в том, может ли Украина считать этих людей уже гражданами", - продолжил Стецькив. Он поддержал высказанное кем-то из экспертов предложение, которое сводится к тому, что пусть уехавшие украинцы остаются за границей, но половину средств, которые там зарабатывают, отдают на нужды ВСУ. "Тогда он как-то причастный как гражданин этой державы", - утверждает экс-депутат.В общем, напрашивается вывод: хочешь быть как-то причастным к киевскому режиму (не путаем с прекрасной страной Украиной — Ред.), тогда будь готов умереть за Зеленского и компанию. А если умирать не хочешь и сумел убежать, тогда отдавай половину заработанного. И такая постановка вопроса тоже очень многое говорит о нынешней украинской политике и политиках.* - признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240427/1054766038.html

https://ukraina.ru/20240423/1054675733.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, киев, запад, владимир зеленский, соскин, вооруженные силы украины, кабмин, ес, сво, мобилизация, эксклюзив