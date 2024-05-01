"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
07:44 01.05.2024 (обновлено: 08:10 01.05.2024)
В украинском экспертном сообществе начинают осознавать, что "формула мира" Зеленского иллюзорна, что ВСУ вряд ли будут в состоянии обеспечить возвращение к границам 1991 года
Ситуация на линии боевого соприкосновения "колоссально ухудшилась", констатирует экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
"Все время, каждый день почти, сдаются населенные пункты — один за одним, один за одним. В армии разброд и шатания, в бригадах идет недоверие колоссальное к Зеленскому, само собой, но и к (главкому ВСУ) Сырскому", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.
Он добавил, что Сырский не пользуется авторитетом в армии, и подчеркнул, что украинские социологические службы сейчас не проводят опросов относительно уровня доверия к должностным лицам и политикам. По мнению политолога, на это им Запад денег не дает и вообще сказал "заткнуться".
"Потому что приказ дан, чтобы загнать 500 тысяч молодых украинцев (в ВСУ — Ред.), чтобы они пушечным мясом были по реализации интересов золотого миллиарда. Вот это, видимо, самая главная сейчас цель", - пояснил политолог.
По его мнению, если бы были выборы, то сейчас Зеленский не попал бы и во второй тур. Соскин также напомнил, что 14 мая истекает срок военного положения, и его продление будет "абсолютно антиконституционным".
"Депутаты, которые поднимут свои ручки и проголосуют за это — это просто уже можно их называть открытыми мятежниками. Потому что нет никаких оснований для военного положения, никаких", - заявил политолог, добавив, что надо замораживать ситуацию. Нужно прекращение огня, сказал Соскин, "потому что никакого наступления быть не может, никакого даже выхода на 91 год… какой 91 год, вообще - даже линию удержать нельзя".
Границы 1991 года — это иллюзия, признает в своем блоге львовский журналист Остап Дроздов. По его словам, "они в принципе уже из разряда целей переведены в разряд мечт, недостижимых на этом этапе...".
"Соответственно, так называемая формула Зеленского – это абсолютно недейственный нуль, с которым я не вижу смысла выходить даже на тот же саммит мира в июне в швейцарских Альпах", - заявил Дроздов.
По мнению журналиста, украинцам надо исходить из того, что на условиях Киева переговоров не будет никогда. "Это должен случиться какой-то фантастический форс-мажор, чтобы эта асимметрия и диспропорция, которую лишь чуть-чуть западным вооружением можно выровнять, как-то изменилась", - отметил Дроздов.
Кадровой армии у киевского режима уже нет, а приток в ВСУ насильно мобилизованных не даст желаемого Киевом результата, считает украинский военный эксперт Олег Стариков.
"Это все ошибочное, что якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет. Она могла бы привести, если в числе мобилизованных, тех, кто пришел формировать новые подразделения, были бы кадровые, обученные военнослужащие. То есть кадровая армия. Но у нас кадровой армии, к большому сожалению, уже нет. Армию сейчас мобилизуют, а мобилизованная армия – это кого взяли, того взяли, она не обученная", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Стариков отметил также, что не желающие воевать не будут и учиться этому. К тому же мобилизованным часто за 50, а "после 50 у нас все с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 50 метров не может пробежать – инсульт или инфаркт", констатировал эксперт.
Мобилизация тем временем продолжается, ловят всех, до кого только могут дотянуться. Телеграм-канал "Политика Страны" сообщает со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных перевозчиков, что при возвращении водителей из-за границы сотрудники ТЦК снимают их прямо с рейса.
"Нескольких водителей сняли в Закарпатской области на посту Нижние Ворота. Их останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК. Если они отказываются, их доставляют силой. Обещают, что проверят документы и отпустят, но в итоге отправляют в воинскую часть на службу. Связь с ними почти сразу пропадает", - пишут авторы канала.
Сообщается, что Ассоциация международных перевозчиков обратилась в Кабмин Украины с просьбой пресечь такую практику, поскольку "транспортное обеспечение относится к жизненно важным сферам экономики".
Если так дальше пойдет, водители просто перестанут возвращаться. По данным, которыми располагает Евростат, после начала СВО в странах ЕС находятся 640 тысяч украинцев мужского пола призывного возраста, напомнил экс-депутат Верховной Рады Тарас Стецькив в эфире канала "Говорит большой Львов".
По его словам, это те, кто выехал "после начала войны" (экс-депутат забыл, видимо, что войну никто никому официально так не объявил — ред.) и таким образом "уже нарушил закон".
Политик рассказал, что теперь эта цифра возросла уже до 800 тысяч и сделал вывод: "То есть, еще одна армия за кордон поехала".
Собственно, это исчерпывающее свидетельство, касающееся популярности мобилизации на Украине.
23 апреля, 17:41Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИДУкраинцы в ярости от решения властей прекратить выдачу документов находящимся за границей украинским мужчинам. Эта мера является частью нового закона о мобилизации, который призван способствовать притоку людей в ВСУ. Однако в Киеве сообразили, что ждать вступления закона в силу - слишком долго, и решили, что все можно устроить прямо здесь и сейчас
Стецькив выразил уверенность в том, что эти люди в страну не вернутся и найдут себе пристанище, поскольку есть страны, которые в их присутствии заинтересованы.
"Вопрос в том, может ли Украина считать этих людей уже гражданами", - продолжил Стецькив. Он поддержал высказанное кем-то из экспертов предложение, которое сводится к тому, что пусть уехавшие украинцы остаются за границей, но половину средств, которые там зарабатывают, отдают на нужды ВСУ. "Тогда он как-то причастный как гражданин этой державы", - утверждает экс-депутат.
В общем, напрашивается вывод: хочешь быть как-то причастным к киевскому режиму (не путаем с прекрасной страной Украиной — Ред.), тогда будь готов умереть за Зеленского и компанию. А если умирать не хочешь и сумел убежать, тогда отдавай половину заработанного. И такая постановка вопроса тоже очень многое говорит о нынешней украинской политике и политиках.
* - признан иноагентом в РФ