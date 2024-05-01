"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу - 01.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240501/1054821732.html
"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу - 01.05.2024 Украина.ру
"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
В украинском экспертном сообществе начинают осознавать, что "формула мира" Зеленского иллюзорна, что ВСУ вряд ли будут в состоянии обеспечить возвращение к границам 1991 года
2024-05-01T07:44
2024-05-01T08:10
украина
киев
запад
владимир зеленский
соскин
вооруженные силы украины
кабмин
ес
сво
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052135352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_794d8f3c9286bf78947d605407aa4996.jpg.webp
Ситуация на линии боевого соприкосновения "колоссально ухудшилась", констатирует экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."Все время, каждый день почти, сдаются населенные пункты — один за одним, один за одним. В армии разброд и шатания, в бригадах идет недоверие колоссальное к Зеленскому, само собой, но и к (главкому ВСУ) Сырскому", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.Он добавил, что Сырский не пользуется авторитетом в армии, и подчеркнул, что украинские социологические службы сейчас не проводят опросов относительно уровня доверия к должностным лицам и политикам. По мнению политолога, на это им Запад денег не дает и вообще сказал "заткнуться"."Потому что приказ дан, чтобы загнать 500 тысяч молодых украинцев (в ВСУ — Ред.), чтобы они пушечным мясом были по реализации интересов золотого миллиарда. Вот это, видимо, самая главная сейчас цель", - пояснил политолог.По его мнению, если бы были выборы, то сейчас Зеленский не попал бы и во второй тур. Соскин также напомнил, что 14 мая истекает срок военного положения, и его продление будет "абсолютно антиконституционным"."Депутаты, которые поднимут свои ручки и проголосуют за это — это просто уже можно их называть открытыми мятежниками. Потому что нет никаких оснований для военного положения, никаких", - заявил политолог, добавив, что надо замораживать ситуацию. Нужно прекращение огня, сказал Соскин, "потому что никакого наступления быть не может, никакого даже выхода на 91 год… какой 91 год, вообще - даже линию удержать нельзя".Границы 1991 года — это иллюзия, признает в своем блоге львовский журналист Остап Дроздов. По его словам, "они в принципе уже из разряда целей переведены в разряд мечт, недостижимых на этом этапе..."."Соответственно, так называемая формула Зеленского – это абсолютно недейственный нуль, с которым я не вижу смысла выходить даже на тот же саммит мира в июне в швейцарских Альпах", - заявил Дроздов.По мнению журналиста, украинцам надо исходить из того, что на условиях Киева переговоров не будет никогда. "Это должен случиться какой-то фантастический форс-мажор, чтобы эта асимметрия и диспропорция, которую лишь чуть-чуть западным вооружением можно выровнять, как-то изменилась", - отметил Дроздов.Кадровой армии у киевского режима уже нет, а приток в ВСУ насильно мобилизованных не даст желаемого Киевом результата, считает украинский военный эксперт Олег Стариков.Стариков отметил также, что не желающие воевать не будут и учиться этому. К тому же мобилизованным часто за 50, а "после 50 у нас все с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 50 метров не может пробежать – инсульт или инфаркт", констатировал эксперт.Мобилизация тем временем продолжается, ловят всех, до кого только могут дотянуться. Телеграм-канал "Политика Страны" сообщает со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных перевозчиков, что при возвращении водителей из-за границы сотрудники ТЦК снимают их прямо с рейса."Нескольких водителей сняли в Закарпатской области на посту Нижние Ворота. Их останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК. Если они отказываются, их доставляют силой. Обещают, что проверят документы и отпустят, но в итоге отправляют в воинскую часть на службу. Связь с ними почти сразу пропадает", - пишут авторы канала.Сообщается, что Ассоциация международных перевозчиков обратилась в Кабмин Украины с просьбой пресечь такую практику, поскольку "транспортное обеспечение относится к жизненно важным сферам экономики".Если так дальше пойдет, водители просто перестанут возвращаться. По данным, которыми располагает Евростат, после начала СВО в странах ЕС находятся 640 тысяч украинцев мужского пола призывного возраста, напомнил экс-депутат Верховной Рады Тарас Стецькив в эфире канала "Говорит большой Львов".По его словам, это те, кто выехал "после начала войны" (экс-депутат забыл, видимо, что войну никто никому официально так не объявил — ред.) и таким образом "уже нарушил закон".Политик рассказал, что теперь эта цифра возросла уже до 800 тысяч и сделал вывод: "То есть, еще одна армия за кордон поехала".Собственно, это исчерпывающее свидетельство, касающееся популярности мобилизации на Украине.Стецькив выразил уверенность в том, что эти люди в страну не вернутся и найдут себе пристанище, поскольку есть страны, которые в их присутствии заинтересованы."Вопрос в том, может ли Украина считать этих людей уже гражданами", - продолжил Стецькив. Он поддержал высказанное кем-то из экспертов предложение, которое сводится к тому, что пусть уехавшие украинцы остаются за границей, но половину средств, которые там зарабатывают, отдают на нужды ВСУ. "Тогда он как-то причастный как гражданин этой державы", - утверждает экс-депутат.В общем, напрашивается вывод: хочешь быть как-то причастным к киевскому режиму (не путаем с прекрасной страной Украиной — Ред.), тогда будь готов умереть за Зеленского и компанию. А если умирать не хочешь и сумел убежать, тогда отдавай половину заработанного. И такая постановка вопроса тоже очень многое говорит о нынешней украинской политике и политиках.* - признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20240427/1054766038.html
https://ukraina.ru/20240423/1054675733.html
украина
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052135352_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_b06841b99ddf15cf9011f9736f90e002.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, запад, владимир зеленский, соскин, вооруженные силы украины, кабмин, ес, сво, мобилизация, эксклюзив
Украина, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Соскин, Вооруженные силы Украины, Кабмин, ЕС, СВО, мобилизация, Эксклюзив

"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу

07:44 01.05.2024 (обновлено: 08:10 01.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинском экспертном сообществе начинают осознавать, что "формула мира" Зеленского иллюзорна, что ВСУ вряд ли будут в состоянии обеспечить возвращение к границам 1991 года
Ситуация на линии боевого соприкосновения "колоссально ухудшилась", констатирует экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
"Все время, каждый день почти, сдаются населенные пункты — один за одним, один за одним. В армии разброд и шатания, в бригадах идет недоверие колоссальное к Зеленскому, само собой, но и к (главкому ВСУ) Сырскому", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.
Он добавил, что Сырский не пользуется авторитетом в армии, и подчеркнул, что украинские социологические службы сейчас не проводят опросов относительно уровня доверия к должностным лицам и политикам. По мнению политолога, на это им Запад денег не дает и вообще сказал "заткнуться".
"Потому что приказ дан, чтобы загнать 500 тысяч молодых украинцев (в ВСУ — Ред.), чтобы они пушечным мясом были по реализации интересов золотого миллиарда. Вот это, видимо, самая главная сейчас цель", - пояснил политолог.
По его мнению, если бы были выборы, то сейчас Зеленский не попал бы и во второй тур. Соскин также напомнил, что 14 мая истекает срок военного положения, и его продление будет "абсолютно антиконституционным".
"Депутаты, которые поднимут свои ручки и проголосуют за это — это просто уже можно их называть открытыми мятежниками. Потому что нет никаких оснований для военного положения, никаких", - заявил политолог, добавив, что надо замораживать ситуацию. Нужно прекращение огня, сказал Соскин, "потому что никакого наступления быть не может, никакого даже выхода на 91 год… какой 91 год, вообще - даже линию удержать нельзя".
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
27 апреля, 06:02
Спецоперация на минувшей неделе. В Донбассе идут тяжелые бои, огневой вал под ХарьковомАктивные боевые действия на Донецком направлении нарастают, несмотря на заявления киевского режима о крепости обороны.
Границы 1991 года — это иллюзия, признает в своем блоге львовский журналист Остап Дроздов. По его словам, "они в принципе уже из разряда целей переведены в разряд мечт, недостижимых на этом этапе...".
"Соответственно, так называемая формула Зеленского – это абсолютно недейственный нуль, с которым я не вижу смысла выходить даже на тот же саммит мира в июне в швейцарских Альпах", - заявил Дроздов.
По мнению журналиста, украинцам надо исходить из того, что на условиях Киева переговоров не будет никогда. "Это должен случиться какой-то фантастический форс-мажор, чтобы эта асимметрия и диспропорция, которую лишь чуть-чуть западным вооружением можно выровнять, как-то изменилась", - отметил Дроздов.
Кадровой армии у киевского режима уже нет, а приток в ВСУ насильно мобилизованных не даст желаемого Киевом результата, считает украинский военный эксперт Олег Стариков.
"Это все ошибочное, что якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет. Она могла бы привести, если в числе мобилизованных, тех, кто пришел формировать новые подразделения, были бы кадровые, обученные военнослужащие. То есть кадровая армия. Но у нас кадровой армии, к большому сожалению, уже нет. Армию сейчас мобилизуют, а мобилизованная армия – это кого взяли, того взяли, она не обученная", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Стариков отметил также, что не желающие воевать не будут и учиться этому. К тому же мобилизованным часто за 50, а "после 50 у нас все с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 50 метров не может пробежать – инсульт или инфаркт", констатировал эксперт.
Мобилизация тем временем продолжается, ловят всех, до кого только могут дотянуться. Телеграм-канал "Политика Страны" сообщает со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных перевозчиков, что при возвращении водителей из-за границы сотрудники ТЦК снимают их прямо с рейса.
"Нескольких водителей сняли в Закарпатской области на посту Нижние Ворота. Их останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК. Если они отказываются, их доставляют силой. Обещают, что проверят документы и отпустят, но в итоге отправляют в воинскую часть на службу. Связь с ними почти сразу пропадает", - пишут авторы канала.
Сообщается, что Ассоциация международных перевозчиков обратилась в Кабмин Украины с просьбой пресечь такую практику, поскольку "транспортное обеспечение относится к жизненно важным сферам экономики".
Если так дальше пойдет, водители просто перестанут возвращаться. По данным, которыми располагает Евростат, после начала СВО в странах ЕС находятся 640 тысяч украинцев мужского пола призывного возраста, напомнил экс-депутат Верховной Рады Тарас Стецькив в эфире канала "Говорит большой Львов".
По его словам, это те, кто выехал "после начала войны" (экс-депутат забыл, видимо, что войну никто никому официально так не объявил — ред.) и таким образом "уже нарушил закон".
Политик рассказал, что теперь эта цифра возросла уже до 800 тысяч и сделал вывод: "То есть, еще одна армия за кордон поехала".
Собственно, это исчерпывающее свидетельство, касающееся популярности мобилизации на Украине.
23 апреля, 17:41
Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИДУкраинцы в ярости от решения властей прекратить выдачу документов находящимся за границей украинским мужчинам. Эта мера является частью нового закона о мобилизации, который призван способствовать притоку людей в ВСУ. Однако в Киеве сообразили, что ждать вступления закона в силу - слишком долго, и решили, что все можно устроить прямо здесь и сейчас
Стецькив выразил уверенность в том, что эти люди в страну не вернутся и найдут себе пристанище, поскольку есть страны, которые в их присутствии заинтересованы.
"Вопрос в том, может ли Украина считать этих людей уже гражданами", - продолжил Стецькив. Он поддержал высказанное кем-то из экспертов предложение, которое сводится к тому, что пусть уехавшие украинцы остаются за границей, но половину средств, которые там зарабатывают, отдают на нужды ВСУ. "Тогда он как-то причастный как гражданин этой державы", - утверждает экс-депутат.
В общем, напрашивается вывод: хочешь быть как-то причастным к киевскому режиму (не путаем с прекрасной страной Украиной — Ред.), тогда будь готов умереть за Зеленского и компанию. А если умирать не хочешь и сумел убежать, тогда отдавай половину заработанного. И такая постановка вопроса тоже очень многое говорит о нынешней украинской политике и политиках.
* - признан иноагентом в РФ
 
УкраинаКиевЗападВладимир ЗеленскийСоскинВооруженные силы УкраиныКабминЕССВОмобилизацияЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:09Экономика Украины и война: удар по "Космолоту", мобилизация дальнобойщиков и биржевой кризис
07:50Ростислав Ищенко: Если к июню Россия нагрянет в Курахово, ВСУ придется быстро отступать до Чернигова
07:44"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
05:12ВСУ будут держаться до последнего: эксперт о сражении за исторический рубеж Донбасса
05:00"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке
04:44"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО
04:00Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре
18:50Неисправные F-16. Итоги 30 апреля на Украине
18:00"Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе" — военно-политический эксперт
17:42На 8 лет за решетку: суд приговорил одессита к заключению за коммунистические убеждения
16:17Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы
16:10На Поклонной горе в Москве началась выставка трофейной западной техники
16:00Князь Андрей Курбский: перебежчик, так и не ставший "своим" в анти-России XVI века
15:23Санкции поломались. Западные банки платят в российскую казну вчетверо больше
14:41Удары лузеров. НАТО и Украина договорились испортить России майские праздники
14:38С настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла снимут электронный браслет - решение суда
14:04Глава Крыма Аксёнов предупредил жителей полуострова о последствиях обстрела
13:58Польша официально запросила размещение ядерного оружия
12:59"Я полечу в Дубай, а вы сидите в подвалах": чемпионка и дочь депутата оскорбила жителей Днепропетровска
12:50ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые
Лента новостейМолния