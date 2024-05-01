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Офицер ВС РФ рассказал о 28 днях в окружении ВСУ и "Кракена"*

Офицер ВС РФ рассказал о 28 днях в окружении ВСУ и "Кракена"* - 01.05.2024 Украина.ру

Офицер ВС РФ рассказал о 28 днях в окружении ВСУ и "Кракена"*

Российский офицер с позывным "Змей" рассказал, как вместе с другими бойцами ВС РФ 28 дней провел в окружении на Берховском водохранилище в Донецкой народной Республике (ДНР). Его слова опубликовало издание RT

2024-05-01T13:29

2024-05-01T13:29

2024-05-01T13:29

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По словам "Змея", с позиций никто не бежал, оставались даже раненые. Боец отметил, что и сам получил повреждение, но его "залатали прямо на месте".Офицер отметил, что группа российских военных во время контратаки под обстрелом зашла глубже в ряды противника, где в том числе российские военные разгромили подразделение "Кракен"*."Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен", — уточнил "Змей".Параллельно стало известно, что командир одной из групп эвакуации спецназа "Ахмат" с позывным "Кыпчак" примерно 14 часов откапывался из-под завалов ножом, зная, что нужно еще выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения."У меня основная задача была вывести раненых, пришлось ночевать в одном из зданий. Товарищи не могли подойти из-за обстрела. В подвале ночевал и прилетела "Баба-Яга" (ударный дрон. – Ред.), три раза скинула (боеприпасы. – Ред.) и здание завалилось. Пришлось откапываться и выходить наружу. С собой был только нож. На это ушло времени где-то 14-13 часов", - рассказал "Кыпчак"О других героических поступках российских бойцов можно прочитать здесь:Справился в одиночку: в районе Новомихайловки российский боец ликвидировал сразу 27 националистовПленный российский боец довел до истерики украинского журналиста"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле бояДети должны знать Героев: в Приморье появятся тетради с экипажем танка "Алёша""Филигранно ликвидировал": подвиг русского солдата попал в камеру БЛПА*"Кракен" - террористическая организация, запрещенная в России.

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