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Офицер ВС РФ рассказал о 28 днях в окружении ВСУ и "Кракена"*
Офицер ВС РФ рассказал о 28 днях в окружении ВСУ и "Кракена"* - 01.05.2024 Украина.ру
Офицер ВС РФ рассказал о 28 днях в окружении ВСУ и "Кракена"*
Российский офицер с позывным "Змей" рассказал, как вместе с другими бойцами ВС РФ 28 дней провел в окружении на Берховском водохранилище в Донецкой народной Республике (ДНР). Его слова опубликовало издание RT
2024-05-01T13:29
2024-05-01T13:29
2024-05-01T13:29
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По словам "Змея", с позиций никто не бежал, оставались даже раненые. Боец отметил, что и сам получил повреждение, но его "залатали прямо на месте".Офицер отметил, что группа российских военных во время контратаки под обстрелом зашла глубже в ряды противника, где в том числе российские военные разгромили подразделение "Кракен"*."Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен", — уточнил "Змей".Параллельно стало известно, что командир одной из групп эвакуации спецназа "Ахмат" с позывным "Кыпчак" примерно 14 часов откапывался из-под завалов ножом, зная, что нужно еще выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения."У меня основная задача была вывести раненых, пришлось ночевать в одном из зданий. Товарищи не могли подойти из-за обстрела. В подвале ночевал и прилетела "Баба-Яга" (ударный дрон. – Ред.), три раза скинула (боеприпасы. – Ред.) и здание завалилось. Пришлось откапываться и выходить наружу. С собой был только нож. На это ушло времени где-то 14-13 часов", - рассказал "Кыпчак"О других героических поступках российских бойцов можно прочитать здесь:Справился в одиночку: в районе Новомихайловки российский боец ликвидировал сразу 27 националистовПленный российский боец довел до истерики украинского журналиста"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле бояДети должны знать Героев: в Приморье появятся тетради с экипажем танка "Алёша""Филигранно ликвидировал": подвиг русского солдата попал в камеру БЛПА*"Кракен" - террористическая организация, запрещенная в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, офицеры, вс рф, окружение, донецкая народная республика, всу, кракен
Новости, офицеры, ВС РФ, окружение, Донецкая Народная Республика, ВСУ, Кракен
Офицер ВС РФ рассказал о 28 днях в окружении ВСУ и "Кракена"*
Российский офицер с позывным "Змей" рассказал, как вместе с другими бойцами ВС РФ 28 дней провел в окружении на Берховском водохранилище в Донецкой народной Республике (ДНР). Его слова опубликовало издание RT
"Постоянно велалась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе", - сказал офицер, уточнив, что выстоять российские бойцы смогли благодаря огневой поддержке сверху.
По словам "Змея", с позиций никто не бежал, оставались даже раненые. Боец отметил, что и сам получил повреждение, но его "залатали прямо на месте".
Офицер отметил, что группа российских военных во время контратаки под обстрелом зашла глубже в ряды противника, где в том числе российские военные разгромили подразделение "Кракен"*.
"Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен", — уточнил "Змей".
Параллельно стало известно, что командир одной из групп эвакуации спецназа "Ахмат" с позывным "Кыпчак" примерно 14 часов откапывался из-под завалов ножом, зная, что нужно еще выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения.
"У меня основная задача была вывести раненых, пришлось ночевать в одном из зданий. Товарищи не могли подойти из-за обстрела. В подвале ночевал и прилетела "Баба-Яга" (ударный дрон. – Ред.), три раза скинула (боеприпасы. – Ред.) и здание завалилось. Пришлось откапываться и выходить наружу. С собой был только нож. На это ушло времени где-то 14-13 часов", - рассказал "Кыпчак"
О других героических поступках российских бойцов можно прочитать здесь: