Российские бойцы подняли триколор над Работино - Рогов
17:48 01.05.2024 (обновлено: 18:07 01.05.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Военные ВС РФ подняли российский флаг над селом Работино на Запорожской линии фронта. Такое сообщение распространил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова опубликовали РИА Новости
"Точечные очаги сопротивления противника в Работино ещё остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации", - сказал Рогов.
Он добавил, что вэсэушники отошли на заранее подготовленные позиции, однако часть украинских войск пытается сохранить в Работино хотя бы минимальное присутствие.
Рогов подчеркнул, что для украинской армии это село было главным достижением за год попыток контрнаступления на Ореховском участке фронта в Запорожье. И что не менее важно - это село было стратегической точкой контрнаступления ВСУ 2023 года. Именно оттуда ВСУ планировали наступать к Токмаку, а затем выходить на оперативный простор с возможностью двигаться вплоть до Азовского моря. Теперь ВСУ до Токмака 27 километров, подытожил Рогов.
"Командование ВСУ "похоронило" не одну бригаду, чтобы удержать главную "перемогу" контрнаступления Украины 2023 года – поселок Работино Запорожской области. Их офицеры кидают тысячи людей, чтобы хотя бы удержать этот населенный пункт. За это время только противотанкисты уничтожили там свыше 100 единиц техники", - сказал он накануне.
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В апреле в украинских СМИ появлялась информация с жалобами вэсэушников о том, что в районе Работино "у нас людей вообще не осталось". И речь шла не о невосполнимых потерях. Вэсэушник в диалоге с украинскими журналистами признался, что в их роте совершенно не осталось людей, которые готовы дальше нести службу, вероятно, из-за отсутствия физической возможности.
Утром 1 мая военкор Евгений Лисицын написал в своем Телеграм-канале, что российские военные "вытеснили противника с северной окраины Работино и заставили отступить в сторону Копаней. Переброска сил противника на другие направления способствовала продвижению ВС РФ".
© военкор Евгений Лисицын
© военкор Евгений Лисицын
Также военкор констатировал, что ВС РФ подошли к ключевому участку обороны в районе Часова Яра. "Это место считается определяющим для дальнейшего развития событий в регионе", заключил Лисицын.
Параллельно немецкая газета Süddeutsche Zeitung констатировала, что российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом. Издание также утверждает, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.
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