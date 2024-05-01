Российские бойцы подняли триколор над Работино - Рогов - 01.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240501/1054835784.html
Российские бойцы подняли триколор над Работино - Рогов
Российские бойцы подняли триколор над Работино - Рогов - 01.05.2024 Украина.ру
Российские бойцы подняли триколор над Работино - Рогов
Военные ВС РФ подняли российский флаг над селом Работино на Запорожской линии фронта. Такое сообщение распространил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова опубликовали РИА Новости
2024-05-01T17:48
2024-05-01T18:07
новости
работино
владимир рогов
вс рф
флаг
россия
сво
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050718957_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_396b6bec684cf4402393cdd94dc07cfc.jpg
Он добавил, что вэсэушники отошли на заранее подготовленные позиции, однако часть украинских войск пытается сохранить в Работино хотя бы минимальное присутствие.Рогов подчеркнул, что для украинской армии это село было главным достижением за год попыток контрнаступления на Ореховском участке фронта в Запорожье. И что не менее важно - это село было стратегической точкой контрнаступления ВСУ 2023 года. Именно оттуда ВСУ планировали наступать к Токмаку, а затем выходить на оперативный простор с возможностью двигаться вплоть до Азовского моря. Теперь ВСУ до Токмака 27 километров, подытожил Рогов."Командование ВСУ "похоронило" не одну бригаду, чтобы удержать главную "перемогу" контрнаступления Украины 2023 года – поселок Работино Запорожской области. Их офицеры кидают тысячи людей, чтобы хотя бы удержать этот населенный пункт. За это время только противотанкисты уничтожили там свыше 100 единиц техники", - сказал он накануне.В апреле в украинских СМИ появлялась информация с жалобами вэсэушников о том, что в районе Работино "у нас людей вообще не осталось". И речь шла не о невосполнимых потерях. Вэсэушник в диалоге с украинскими журналистами признался, что в их роте совершенно не осталось людей, которые готовы дальше нести службу, вероятно, из-за отсутствия физической возможности.Утром 1 мая военкор Евгений Лисицын написал в своем Телеграм-канале, что российские военные "вытеснили противника с северной окраины Работино и заставили отступить в сторону Копаней. Переброска сил противника на другие направления способствовала продвижению ВС РФ".Также военкор констатировал, что ВС РФ подошли к ключевому участку обороны в районе Часова Яра. "Это место считается определяющим для дальнейшего развития событий в регионе", заключил Лисицын."ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронтеПараллельно немецкая газета Süddeutsche Zeitung констатировала, что российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом. Издание также утверждает, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на карте
https://ukraina.ru/20240501/1054833420.html
https://ukraina.ru/20240501/1054823525.html
работино
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050718957_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_2f9e42edd268d0d0ec241d311ce409a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, работино, владимир рогов, вс рф, флаг, россия, сво, освобождение
Новости, Работино, Владимир Рогов, ВС РФ, флаг, Россия, СВО, освобождение

Российские бойцы подняли триколор над Работино - Рогов

17:48 01.05.2024 (обновлено: 18:07 01.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Военные ВС РФ подняли российский флаг над селом Работино на Запорожской линии фронта. Такое сообщение распространил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова опубликовали РИА Новости

"Точечные очаги сопротивления противника в Работино ещё остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации", - сказал Рогов.

Он добавил, что вэсэушники отошли на заранее подготовленные позиции, однако часть украинских войск пытается сохранить в Работино хотя бы минимальное присутствие.
Рогов подчеркнул, что для украинской армии это село было главным достижением за год попыток контрнаступления на Ореховском участке фронта в Запорожье. И что не менее важно - это село было стратегической точкой контрнаступления ВСУ 2023 года. Именно оттуда ВСУ планировали наступать к Токмаку, а затем выходить на оперативный простор с возможностью двигаться вплоть до Азовского моря. Теперь ВСУ до Токмака 27 километров, подытожил Рогов.
"Командование ВСУ "похоронило" не одну бригаду, чтобы удержать главную "перемогу" контрнаступления Украины 2023 года – поселок Работино Запорожской области. Их офицеры кидают тысячи людей, чтобы хотя бы удержать этот населенный пункт. За это время только противотанкисты уничтожили там свыше 100 единиц техники", - сказал он накануне.
15:31
"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", а также поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах. Совокупное число суточных потерь ВСУ составило почти тысячу военных. Об этом 1 мая сообщило Минобороны России
В апреле в украинских СМИ появлялась информация с жалобами вэсэушников о том, что в районе Работино "у нас людей вообще не осталось". И речь шла не о невосполнимых потерях. Вэсэушник в диалоге с украинскими журналистами признался, что в их роте совершенно не осталось людей, которые готовы дальше нести службу, вероятно, из-за отсутствия физической возможности.
Утром 1 мая военкор Евгений Лисицын написал в своем Телеграм-канале, что российские военные "вытеснили противника с северной окраины Работино и заставили отступить в сторону Копаней. Переброска сил противника на другие направления способствовала продвижению ВС РФ".
© военкор Евгений Лисицын
© военкор Евгений Лисицын
Также военкор констатировал, что ВС РФ подошли к ключевому участку обороны в районе Часова Яра. "Это место считается определяющим для дальнейшего развития событий в регионе", заключил Лисицын.
"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте
Параллельно немецкая газета Süddeutsche Zeitung констатировала, что российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом. Издание также утверждает, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.
Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на карте
Заседание коллегии Министерства обороны РФ
09:29
Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступленияДля поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок ВС РФ необходимо повышать объемы и качество поставляемых вооружений. Такое заявление совещании в штабе Объединенной группировки войск сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
 
НовостиРаботиноВладимир РоговВС РФфлагРоссияСВОосвобождение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Сколько памятников "оккупанту Пушкину" в мире и что с ними делают в Украине и Прибалтике
17:48Российские бойцы подняли триколор над Работино - Рогов
17:23От перемены мест пакетов результат не меняется: в США отреагировали на энтузиазм Зеленского
16:41Родом из Донецка: суд решил судьбу краснодарской блогерши, кричавшей нацистские лозунги в прямом эфире
16:00А вдруг их меньше половины? Захарова встала на защиту украинок
15:31"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте
15:02Не хотят по фиксированной цене: Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
14:06В каком случае Китай высадится на Тайване? Цыплаков о сценариях конфликта, планах США и шагах России
13:59Тут были города и деревни: Ищенко о том, как Прибалтика постарается "весело и эффективно" победить Россию
13:33"Абрамс" на Поклонной горе. США и в Украине опозорились со своими танками
13:29Офицер ВС РФ рассказал о 28 днях в окружении ВСУ и "Кракена"*
13:23Вячеслав Некрасов: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине
13:04Захарова: школьникам нужно рассказывать, что Булгаков списал Воланда с посла США
12:55Справедливая Военная Операция или Возвращение украденного
12:37Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на карте
12:31Провокатор или отравленный пряник. Какую альтернативную Украину предлагает России Арестович*
12:10"Вы хотите, чтобы Господь проклял университет?" Газа становится проклятием для Байдена
12:09В ВСУ пообещали первые вылеты на американских F-16 "после Пасхи"
11:57Тотальная мобилизация, узурпация власти и дефицит электроэнергии. Что ожидает Украину в мае
11:42Боец "Ахмата" почти 14 часов откапывался из-под завалов ножом, чтобы спасти раненых сослуживцев
Лента новостейМолния