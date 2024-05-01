Родом из Донецка: суд решил судьбу краснодарской блогерши, кричавшей нацистские лозунги в прямом эфире - 01.05.2024 Украина.ру
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Родом из Донецка: суд решил судьбу краснодарской блогерши, кричавшей нацистские лозунги в прямом эфире
Родом из Донецка: суд решил судьбу краснодарской блогерши, кричавшей нацистские лозунги в прямом эфире - 01.05.2024 Украина.ру
Родом из Донецка: суд решил судьбу краснодарской блогерши, кричавшей нацистские лозунги в прямом эфире
Краснодарскую стримершу родом из Донецка Ольгу Касьяненко (Busya18plus) оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, демонстрацию экстремистской символики и проявление неуважения к обществу. Такая информация была опубликована в релизе ГУ МВД по Краснодарскому краю
2024-05-01T16:41
2024-05-01T16:41
новости
суд
блогер
нацизм
националистический лозунг
судьба
прямой эфир
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Касьяненко проводила в своих соцсетях стримы в прямом эфире, где оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину. В частности, блогерша заявляла, что русские несимпатичные, а вот украинцы - "самые красивые люди на планете".Также стримерша говорила, что принципиально не стала бы помогать жителям Донбасса и выкрикивала в эфире украинские лозунги.На это обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина и сообщала о намерении направить соответствующие материалы в МВД.Итог - суд признал Касьяненко виновной по статьям "Дискредитация ВС РФ", "Демонстрирование символики экстремистских организаций", "Оскорбительные высказывания, выражающие явное неуважение к обществу". По совокупности блогерша наговорила примерно на 90 тысяч рублей штрафа.Позже стримерша записала видео, где извинилась за свое поведение и заявила, что ее слова были вырваны из контекста.На днях Тверской суд Москвы оштрафовал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России на 50 тысяч рублей.Поводом послужили ее посты от 24 февраля и 1 марта 20222 года, где 33-летняя блогерша публиковали изображение голубя и черный квадрат, а в описании картинок критиковала действия российской власти.Суд оштрафовал Ивлееву за дискредитацию ВС РФ. Что именно она сделалаА вот суд Екатеринбурга приговорил жителя Челябинской области к реальному тюремному сроку. Причина - злоумышленник призывал Киев ударить по Кремлю. Мужчина был признан виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" и получил 2 года и 6 месяцев заключения.В начале апреля свое наказание получила и батайская блогерша Нелли Штефан, она же Хомячкова. Местный суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за то, что стримерша оскорбила бойцов СВО, назвав их "пушечным мясом", а также предложила России извиниться перед США."Почему эту свеклу еще за ботву не оттаскали?": суд Батайска наказал блогершу, поглумившуюся над бойцами СВОЧерез пару дней суд Волгограда признал виновной блогершу Александру Агафонову, которая "пощекотала" монумент "Родина мать – зовет" на Мамаевом кургане. Решение - 10 месяцев принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства и двухлетний запрет на публикации в соцсетях.У блогерши, "щекотавшей" Родину-мать, теперь есть официальная работа. Так решил судЧуть позже в отношении блогера-феминистки Залины Маршенкуловой и иноагента, представительницы "Феминистического антивоенного движения"* Дарьи Серенко* завели уголовные дела за оправдание терроризма и поддержку ВСУ."Первая прославилась скандальной рекламой Reebook, твитами о женском "нет" и высказываниями в тг-канале, которые оправдывают убийство военкора Владлена Татарского. А вторая - тейками (тезис, мнение. - Ред.) о том, как мечтает, чтобы РФ исчезла, донатами ВСУ и книгой "Я желаю пепла своему дому"", - пояснил Телеграм-канал Mash.Желает пепла своему дому и помогает ВСУ: на двух блогерш-феминисток завели уголовные делаРазобраться следствию предстоит и с историей из подмосковных Люберцец, где владелица кафе Алена Полякевич выгнала из своего заведения бойцов СВО, попутно сравнив их с бомжами и похваставшись случившимся в соцсетях."Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и смс", - написала она.Глумилась над бойцами СВО: в Люберцах задержали владелицу кафеА в январе в Екатеринбурге задержали стримера Артема Оморьяна, который в прямом эфире заявил, что срезал с тел российских воинов нашивки с буквой Z, а также отрезал бойцам уши, будучи на стороне Украины.После задержания риторика Оморьяна изменилась на 180 градусов. Стример заявил, что просто перепил и хотел хайпа."Бейте, убивайте. Я как покаянный человек извиняюсь, всех вам благ. Извините, пожалуйста, больше такого не повторится. Готов искупить свою вину кровью: поехать на СВО и против Украины повоевать", - сказал Оморьян.На уточняющий вопрос за какой именно ролик он извиняется, стример сказал, что за видео про то, что "я [ненормативная лексика] конченная"."Бородач в реальной жизни": в Екатеринбурге стример глумился над российскими военными, а теперь просится на СВО
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новости, суд, блогер, нацизм, националистический лозунг, судьба, прямой эфир
Новости, Суд, блогер, нацизм, националистический лозунг, судьба, прямой эфир

Родом из Донецка: суд решил судьбу краснодарской блогерши, кричавшей нацистские лозунги в прямом эфире

16:41 01.05.2024
 
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Краснодарскую стримершу родом из Донецка Ольгу Касьяненко (Busya18plus) оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, демонстрацию экстремистской символики и проявление неуважения к обществу. Такая информация была опубликована в релизе ГУ МВД по Краснодарскому краю
Касьяненко проводила в своих соцсетях стримы в прямом эфире, где оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину. В частности, блогерша заявляла, что русские несимпатичные, а вот украинцы - "самые красивые люди на планете".
Также стримерша говорила, что принципиально не стала бы помогать жителям Донбасса и выкрикивала в эфире украинские лозунги.
На это обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина и сообщала о намерении направить соответствующие материалы в МВД.
Итог - суд признал Касьяненко виновной по статьям "Дискредитация ВС РФ", "Демонстрирование символики экстремистских организаций", "Оскорбительные высказывания, выражающие явное неуважение к обществу". По совокупности блогерша наговорила примерно на 90 тысяч рублей штрафа.
Позже стримерша записала видео, где извинилась за свое поведение и заявила, что ее слова были вырваны из контекста.
На днях Тверской суд Москвы оштрафовал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России на 50 тысяч рублей.
Поводом послужили ее посты от 24 февраля и 1 марта 20222 года, где 33-летняя блогерша публиковали изображение голубя и черный квадрат, а в описании картинок критиковала действия российской власти.
Суд оштрафовал Ивлееву за дискредитацию ВС РФ. Что именно она сделала
А вот суд Екатеринбурга приговорил жителя Челябинской области к реальному тюремному сроку. Причина - злоумышленник призывал Киев ударить по Кремлю. Мужчина был признан виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" и получил 2 года и 6 месяцев заключения.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по КремлюСуд Екатеринбурга приговорил к сроку в колонии жителя Челябинской области, который призывал Украину ударить по Кремлю. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону
В начале апреля свое наказание получила и батайская блогерша Нелли Штефан, она же Хомячкова. Местный суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за то, что стримерша оскорбила бойцов СВО, назвав их "пушечным мясом", а также предложила России извиниться перед США.
"Почему эту свеклу еще за ботву не оттаскали?": суд Батайска наказал блогершу, поглумившуюся над бойцами СВО
Через пару дней суд Волгограда признал виновной блогершу Александру Агафонову, которая "пощекотала" монумент "Родина мать – зовет" на Мамаевом кургане. Решение - 10 месяцев принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства и двухлетний запрет на публикации в соцсетях.
У блогерши, "щекотавшей" Родину-мать, теперь есть официальная работа. Так решил суд
Чуть позже в отношении блогера-феминистки Залины Маршенкуловой и иноагента, представительницы "Феминистического антивоенного движения"* Дарьи Серенко* завели уголовные дела за оправдание терроризма и поддержку ВСУ.
"Первая прославилась скандальной рекламой Reebook, твитами о женском "нет" и высказываниями в тг-канале, которые оправдывают убийство военкора Владлена Татарского. А вторая - тейками (тезис, мнение. - Ред.) о том, как мечтает, чтобы РФ исчезла, донатами ВСУ и книгой "Я желаю пепла своему дому"", - пояснил Телеграм-канал Mash.
Желает пепла своему дому и помогает ВСУ: на двух блогерш-феминисток завели уголовные дела
Разобраться следствию предстоит и с историей из подмосковных Люберцец, где владелица кафе Алена Полякевич выгнала из своего заведения бойцов СВО, попутно сравнив их с бомжами и похваставшись случившимся в соцсетях.
"Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и смс", - написала она.
Глумилась над бойцами СВО: в Люберцах задержали владелицу кафе
А в январе в Екатеринбурге задержали стримера Артема Оморьяна, который в прямом эфире заявил, что срезал с тел российских воинов нашивки с буквой Z, а также отрезал бойцам уши, будучи на стороне Украины.
После задержания риторика Оморьяна изменилась на 180 градусов. Стример заявил, что просто перепил и хотел хайпа.
"Бейте, убивайте. Я как покаянный человек извиняюсь, всех вам благ. Извините, пожалуйста, больше такого не повторится. Готов искупить свою вину кровью: поехать на СВО и против Украины повоевать", - сказал Оморьян.
На уточняющий вопрос за какой именно ролик он извиняется, стример сказал, что за видео про то, что "я [ненормативная лексика] конченная".
"Бородач в реальной жизни": в Екатеринбурге стример глумился над российскими военными, а теперь просится на СВО
 
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Заголовок открываемого материала
16:41Родом из Донецка: суд решил судьбу краснодарской блогерши, кричавшей нацистские лозунги в прямом эфире
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