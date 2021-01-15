Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер от COVID-19. Об этом 15 января сообщает РБК

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По словам его друга, актера Владимира Долинского, причиной смерти стал коронавирус.

В больницу Грачевский попал в конце декабря 2020 года. Его жена 31 декабря сообщала, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. В начале января его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Днем 14 января Грачевский оставался в медикаментозном сне.

Грачевский — один из основателей детского киножурнала «Ералаш», с 1974 года он был его директором, с 2002-го — художественным руководителем.