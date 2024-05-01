Справедливая Военная Операция или Возвращение украденного - 01.05.2024 Украина.ру
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Справедливая Военная Операция или Возвращение украденного
Справедливая Военная Операция или Возвращение украденного - 01.05.2024 Украина.ру
Справедливая Военная Операция или Возвращение украденного
С ужасом, переходящим в изумление, мы смотрим на Украину — фанатично уничтожающую свое настоящее, будущее и даже прошлое. Эта сознательная безжалостность обрекает и без того химерическую украинскую государственность на окончательную погибель
2024-05-01T12:55
2024-05-01T12:56
мнения
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россия
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симон петлюра
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упц
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Если вас окружает "чуждая культура", "чужой язык", "чужие памятники" — это вы пришелец на чужой земле, а не искони населяющие ее люди. Украинские националисты сотнями сносят памятники, тысячами переименовывают улицы, запрещают русский язык в СМИ, науке и культуре, но, сами того не желая, лишь подтверждают упрямый факт, что они заявились на чужую землю, что они — оккупанты.Когда-то галичане заселились в обезлюдевшие польские и еврейские кварталы Львова и провозгласили их шедевром "украинской архитектуры", потом инфицировали русский Киев бреднями о "древнеукраинских князьях", сейчас пытаются украсть не ими основанные Харьков и Одессу у русскоязычных жителей этих мегаполисов. С наглостью грабителей лезут в беззащитное жилье и утверждают, что чужое стало их собственностью.Наказать зарвавшихся бандитов — есть справедливость. Они реально привыкли к безнаказанности: десятилетия разворовывания оставленного Советской властью экономического наследия, паразитирования на иностранных грантах и кредитах, профессионального изрыгания националистической риторики — на этом построены финансовые состояния и научные труды, медийная популярность и политические карьеры.Ещё пару поколений — и провозгласившие себя "незалежными украинцами" русские люди были бы навсегда утрачены для здравого смысла, однако националистов (и таящихся за ними врагов России) подвела их же самоуверенность. Оказалось, проживающий на территории Украины русский не всегда становится "свидомым украинцем" — как и проживание на территории Китая не делает его истинным китайцем.Госпереворот 2014 года стал прологом не только создания новой политической карты Восточной Европы, но и возрождения смыслов, обозначающих контуры грядущего мира. Выяснилось, что для миллионов людей важна не фальшивая "самостийность", не поддельные "европейские ценности", а реальная историческая память, родной русский язык и человеческое достоинство.Возвращение украденного у России — это спасение душ от неонацистской заразы, сохранение русских городов как развитой инфраструктурной системы (ибо хуторской национализм в принципе не способен управлять сложными объектами), защита родной земли от новых панов, которых временщики уже призвали на уворованные ими пашни.Если мы обратимся к истории вопроса, то видим, что ОУН* Стефана Бандеры на уровне своей партийной программы города Украины называла рассадником "большевизма" и "москальства"; всю молодежь Украины — согласно учению гуру хуторского национализма Дмытра Донцова — необходимо воспитывать в духе рабской покорности фюрерам и абсолютной аморальности; украинская земля, как явствует из личных писем самостийного атамана Симона Петлюры, — лишь предмет геополитического торга с Западом ради сохранения личной власти.И ошибается тот, кто считает, будто времена переменились. Особенностью украинского национализма является его слепая преемственность — от русофобских тезисов ОУНовской пропаганды и героизации животных зверств бандеровцев до холопского лизания гитлеровских сапогов уласами-самчуками, юриями-шевелевыми, иванами-багряными и прочими "национальными классиками", коих нынче штудируют в украинских школах и университетах. Назначенные "совестью нации" гитлеровские подпевалы — это тоже диагноз.В 2014 году майданщики сознательно вышли грабить доставшуюся им страну, многих вовлекли в свою банду посулами и угрозами, и когда большинство честных людей уже потеряло надежду на возмездие — началась СВО. Справедливая Военная Операция. Да, лучше бы она началась 10 лет назад — когда пылал одесский Дом Профсоюзов и гибли манифестанты в Мариуполе, или же после бомбежек Луганска и Донецка, или после первого же нарушения Минских соглашений… Недавно и президент РФ высказался в том духе, что давешняя попытка умиротворить бандеровского зверя оказалась напрасной.С людьми, которые по-человечески относятся только "к свидомым" (да и то не ко всем), обсуждать нормы морали бессмысленно. Для них террор — естественен, убийство инакомыслящих — оправдано, геноцид — простителен. Вся история Украины с 2014 года тому подтверждение.Потому наивны надежды клириков канонической УПЦ притереться к бандеровщине, остатков русской интеллигенции прикинуться лояльной образованщиной, жителей русскоязычных мегаполисов приспособиться к этническим чисткам. Бандеровцы не успокоятся пока не снесут последний памятник, пока не отберут оставшийся храм, пока не вырвут с корнем язык, пока не низведут вас до положения бессловесных рабов. Начинающие с обмана и грабежа, рано или поздно дойдут до убийств — как это случилось, в конце концов, с многострадальным Донбассом.Нынешняя Украина превращена в огромный концлагерь. Справедливая Военная Операция — это возвращение украденной свободы и поруганного человеческого достоинства. Она как хирургическая операция при запущенной болезни — тяжела, кровоточива, требует огромного напряжения сил. Но если злокачественную опухоль не вырезать, то метастазы поразят весь организм. А организм у нас — чтобы бы там ни брехали враги — уже много столетий общий.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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мнения, украина, россия, львов, симон петлюра, оун, упц
Мнения, Украина, Россия, Львов, Симон Петлюра, ОУН, УПЦ

Справедливая Военная Операция или Возвращение украденного

12:55 01.05.2024 (обновлено: 12:56 01.05.2024)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Константин Кеворкян авторы
Константин Кеворкян
публицист, автор издания Украина.ру
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С ужасом, переходящим в изумление, мы смотрим на Украину — фанатично уничтожающую свое настоящее, будущее и даже прошлое. Эта сознательная безжалостность обрекает и без того химерическую украинскую государственность на окончательную погибель
Если вас окружает "чуждая культура", "чужой язык", "чужие памятники" — это вы пришелец на чужой земле, а не искони населяющие ее люди. Украинские националисты сотнями сносят памятники, тысячами переименовывают улицы, запрещают русский язык в СМИ, науке и культуре, но, сами того не желая, лишь подтверждают упрямый факт, что они заявились на чужую землю, что они — оккупанты.
Когда-то галичане заселились в обезлюдевшие польские и еврейские кварталы Львова и провозгласили их шедевром "украинской архитектуры", потом инфицировали русский Киев бреднями о "древнеукраинских князьях", сейчас пытаются украсть не ими основанные Харьков и Одессу у русскоязычных жителей этих мегаполисов. С наглостью грабителей лезут в беззащитное жилье и утверждают, что чужое стало их собственностью.
Наказать зарвавшихся бандитов — есть справедливость. Они реально привыкли к безнаказанности: десятилетия разворовывания оставленного Советской властью экономического наследия, паразитирования на иностранных грантах и кредитах, профессионального изрыгания националистической риторики — на этом построены финансовые состояния и научные труды, медийная популярность и политические карьеры.
Константин Кеворкян - РИА Новости, 1920, 20.11.2019
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Константин Кеворкян: кто онПублицист и писатель, колумнист и руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру
Ещё пару поколений — и провозгласившие себя "незалежными украинцами" русские люди были бы навсегда утрачены для здравого смысла, однако националистов (и таящихся за ними врагов России) подвела их же самоуверенность. Оказалось, проживающий на территории Украины русский не всегда становится "свидомым украинцем" — как и проживание на территории Китая не делает его истинным китайцем.
Госпереворот 2014 года стал прологом не только создания новой политической карты Восточной Европы, но и возрождения смыслов, обозначающих контуры грядущего мира. Выяснилось, что для миллионов людей важна не фальшивая "самостийность", не поддельные "европейские ценности", а реальная историческая память, родной русский язык и человеческое достоинство.
Возвращение украденного у России — это спасение душ от неонацистской заразы, сохранение русских городов как развитой инфраструктурной системы (ибо хуторской национализм в принципе не способен управлять сложными объектами), защита родной земли от новых панов, которых временщики уже призвали на уворованные ими пашни.
Если мы обратимся к истории вопроса, то видим, что ОУН* Стефана Бандеры на уровне своей партийной программы города Украины называла рассадником "большевизма" и "москальства"; всю молодежь Украины — согласно учению гуру хуторского национализма Дмытра Донцова — необходимо воспитывать в духе рабской покорности фюрерам и абсолютной аморальности; украинская земля, как явствует из личных писем самостийного атамана Симона Петлюры, — лишь предмет геополитического торга с Западом ради сохранения личной власти.
И ошибается тот, кто считает, будто времена переменились. Особенностью украинского национализма является его слепая преемственность — от русофобских тезисов ОУНовской пропаганды и героизации животных зверств бандеровцев до холопского лизания гитлеровских сапогов уласами-самчуками, юриями-шевелевыми, иванами-багряными и прочими "национальными классиками", коих нынче штудируют в украинских школах и университетах. Назначенные "совестью нации" гитлеровские подпевалы — это тоже диагноз.
В 2014 году майданщики сознательно вышли грабить доставшуюся им страну, многих вовлекли в свою банду посулами и угрозами, и когда большинство честных людей уже потеряло надежду на возмездие — началась СВО. Справедливая Военная Операция. Да, лучше бы она началась 10 лет назад — когда пылал одесский Дом Профсоюзов и гибли манифестанты в Мариуполе, или же после бомбежек Луганска и Донецка, или после первого же нарушения Минских соглашений… Недавно и президент РФ высказался в том духе, что давешняя попытка умиротворить бандеровского зверя оказалась напрасной.
С людьми, которые по-человечески относятся только "к свидомым" (да и то не ко всем), обсуждать нормы морали бессмысленно. Для них террор — естественен, убийство инакомыслящих — оправдано, геноцид — простителен. Вся история Украины с 2014 года тому подтверждение.
Потому наивны надежды клириков канонической УПЦ притереться к бандеровщине, остатков русской интеллигенции прикинуться лояльной образованщиной, жителей русскоязычных мегаполисов приспособиться к этническим чисткам. Бандеровцы не успокоятся пока не снесут последний памятник, пока не отберут оставшийся храм, пока не вырвут с корнем язык, пока не низведут вас до положения бессловесных рабов. Начинающие с обмана и грабежа, рано или поздно дойдут до убийств — как это случилось, в конце концов, с многострадальным Донбассом.
Нынешняя Украина превращена в огромный концлагерь. Справедливая Военная Операция — это возвращение украденной свободы и поруганного человеческого достоинства. Она как хирургическая операция при запущенной болезни — тяжела, кровоточива, требует огромного напряжения сил. Но если злокачественную опухоль не вырезать, то метастазы поразят весь организм. А организм у нас — чтобы бы там ни брехали враги — уже много столетий общий.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
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