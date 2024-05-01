А вдруг их меньше половины? Захарова встала на защиту украинок - 01.05.2024 Украина.ру
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А вдруг их меньше половины? Захарова встала на защиту украинок
А вдруг их меньше половины? Захарова встала на защиту украинок - 01.05.2024 Украина.ру
А вдруг их меньше половины? Захарова встала на защиту украинок
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на "гендерно равное" заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко. Последняя сказала, что разминированием в ее стране занимаются всего лишь 30% женщин, и "Киев будет делать всё необходимое для паритета"
2024-05-01T16:00
2024-05-01T16:00
новости
мария захарова
всу
разминирование
женщины
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Интересно, что это не первая "вакансия", которую нашли для женщин в ВСУ. Чуть раньше в местных СМИ появилось сообщение, что один из украинских командиров придумал кадровое ноу-хау для того, чтобы усилить опорные пункты у поселка Казачья Лопань Харьковской области.Для этого комбриг попросил курируемый им центр рекрутинга ВСУ прислать ему в соединение харьковчанок, которые заменят мужчин-операторов дронов. Последних он решил бросить ближе к линии разграничения.Заказал женщин по вызову: комбриг ВСУ творчески подошел к кадровым перестановкам в окопахПару недель назад Минобороны Украины заявило об активизации усилий по "внедрению гендерного равенства" среди украинских военнослужащих. Было объявлено, что в планах - организация обучения для 200 гендерных советников.В тексте сообщения также уточнялось, что гендерные вопросы украинской армии уже обсуждались с канадскими коллегами в рамках проекта Protect2."Чувствительный язык и доступ женщин": Минобороны Украины решило сделать окопы гендерно равнымиРанее советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что Киеву следует призывать женщин в армию по примеру Израиля. А вот депутат Верховной Рады Максим Бужанский сказал, что женскую тему педалируют "грантоеды", которые получают на это средства с Запада.Разведчица ВСУ потребовала дать украинским женщинам право "пойти воевать, убивать и погибнуть за родную страну"В январе текущего года стало известно, что ВСУ подвели на Кременской участок фронта подразделение, полностью состоящее из женщин. В середине февраля первые вэсэушницы начали попадать в плен к российским военным. Тогда выяснилось, что средний возраст воюющих украинок 35 лет. При этом они идут на фронт что называется по зову сердца, чаще всего выбирая такие формирования как "Азов"* и "Айдар"*.Снайперша с позывным"Виски": в зоне СВО уничтожена украинская националистка"Мне очень страшно": "Пташке" из Азовстали не понравился день рождения под российской артиллерией"Цвет нации": в ходе СВО ликвидирована "Троя", не успевшая пойти по стопам ФарионМежду тем, большая часть украинских публикаций о женщинах на передовой посвящена проблемам дам на фронте. И главные из них - пренебрежительное отношение со стороны мужчин, а также домогательства."Приползешь ко мне на коленях": украинские женщины стремятся в ВСУ, но там их домогаютсяПо последним данным Министерства обороны Украины, в ВСУ служит около 65-ти тысяч женщин, но только 45 тысяч из них действительно воюют, а остальные - занимают гражданские должности.Вэсэушница, требовавшая отменить Минские, рассказала, сколько зарабатывает на фронте*-Организация признана в РФ террористической.
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мария захарова, всу, разминирование, женщины
Новости, Мария Захарова, ВСУ, разминирование, женщины

А вдруг их меньше половины? Захарова встала на защиту украинок

16:00 01.05.2024
 
Минобороны Украины
Минобороны Украины
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на "гендерно равное" заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко. Последняя сказала, что разминированием в ее стране занимаются всего лишь 30% женщин, и "Киев будет делать всё необходимое для паритета"

"Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала? А вдруг там женщин меньше половины?", - написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Интересно, что это не первая "вакансия", которую нашли для женщин в ВСУ. Чуть раньше в местных СМИ появилось сообщение, что один из украинских командиров придумал кадровое ноу-хау для того, чтобы усилить опорные пункты у поселка Казачья Лопань Харьковской области.
Для этого комбриг попросил курируемый им центр рекрутинга ВСУ прислать ему в соединение харьковчанок, которые заменят мужчин-операторов дронов. Последних он решил бросить ближе к линии разграничения.
Заказал женщин по вызову: комбриг ВСУ творчески подошел к кадровым перестановкам в окопах
Пару недель назад Минобороны Украины заявило об активизации усилий по "внедрению гендерного равенства" среди украинских военнослужащих. Было объявлено, что в планах - организация обучения для 200 гендерных советников.
В тексте сообщения также уточнялось, что гендерные вопросы украинской армии уже обсуждались с канадскими коллегами в рамках проекта Protect2.
"Чувствительный язык и доступ женщин": Минобороны Украины решило сделать окопы гендерно равными
Ранее советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что Киеву следует призывать женщин в армию по примеру Израиля. А вот депутат Верховной Рады Максим Бужанский сказал, что женскую тему педалируют "грантоеды", которые получают на это средства с Запада.
Разведчица ВСУ потребовала дать украинским женщинам право "пойти воевать, убивать и погибнуть за родную страну"
В январе текущего года стало известно, что ВСУ подвели на Кременской участок фронта подразделение, полностью состоящее из женщин. В середине февраля первые вэсэушницы начали попадать в плен к российским военным. Тогда выяснилось, что средний возраст воюющих украинок 35 лет. При этом они идут на фронт что называется по зову сердца, чаще всего выбирая такие формирования как "Азов"* и "Айдар"*.
Снайперша с позывным"Виски": в зоне СВО уничтожена украинская националистка
"Мне очень страшно": "Пташке" из Азовстали не понравился день рождения под российской артиллерией
"Цвет нации": в ходе СВО ликвидирована "Троя", не успевшая пойти по стопам Фарион
Между тем, большая часть украинских публикаций о женщинах на передовой посвящена проблемам дам на фронте. И главные из них - пренебрежительное отношение со стороны мужчин, а также домогательства.
"Приползешь ко мне на коленях": украинские женщины стремятся в ВСУ, но там их домогаются
По последним данным Министерства обороны Украины, в ВСУ служит около 65-ти тысяч женщин, но только 45 тысяч из них действительно воюют, а остальные - занимают гражданские должности.
Вэсэушница, требовавшая отменить Минские, рассказала, сколько зарабатывает на фронте
*-Организация признана в РФ террористической.
 
НовостиМария ЗахароваВСУразминированиеженщины
 
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16:00А вдруг их меньше половины? Захарова встала на защиту украинок
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