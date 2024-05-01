https://ukraina.ru/20240501/1054827095.html

Провокатор или отравленный пряник. Какую альтернативную Украину предлагает России Арестович

Провокатор или отравленный пряник. Какую альтернативную Украину предлагает России Арестович - 01.05.2024 Украина.ру

Провокатор или отравленный пряник. Какую альтернативную Украину предлагает России Арестович

Бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича еще недавно называли лицом украинской пропаганды военного времени. Сейчас же он из-за границы вещает абсолютно крамольные для Украины вещи, за которые можно получить у себя на родине обвинение в госизмене.

2024-05-01T12:31

2024-05-01T12:31

2024-05-01T12:31

украина

россия

запад

алексей арестович

владимир зеленский

петр порошенко

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снбо

эксклюзив

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Вместе с тем на своих ресурсах он продолжает сборы средств на помощь ВСУ, хотя и описывает планы создания иного украинского государства.На днях, например, он написал, что на Украине сейчас борются представители двух идей государства: широкого украинского проекта и монокультурного."Широкий украинский проект подразумевает принятие всех украинцев и представителей других народов, фактическое и юридическое обеспечение свобод граждан, широкие возможности к предпринимательской, производственной, научной, культурной и любой другой реализации. Монокультурный проект подразумевает четкое деление на "правильных" и "неправильных" украинцев, подавление других культур и всяческое вытеснение тех, кто не согласен со своей второсортностью", - пишет экс-советник Офиса Зеленского.Далее Арестович защищает широкий украинский проект, который, по его мнению, несет возможность стать влиятельным игроком в Европе, тогда как монокультурный проект ведет к сокращению населения, территорий и потере субъектности.Заявляя о себе, как о поборнике широкого украинского проекта, Арестович как бы разыгрывает ту же карту, которую избрал для себя Зеленский в 2019 году. Тогда пятый президент Петр Порошенко отчаянно защищал националистическую концепцию "армия, мова, вера", а русскоязычный Зеленский выступал в качестве голоса юго-востока Украины.После тотальной зачистки оппозиции на Украине эта ниша оказалась вакантной. Ее и пытаются заполнить деятели типа Арестовича, снова обещая возвращение прав русскоязычным гражданам.В эту нишу он пытается встроиться с начала 2023 года, когда признал публично, что по жилому дому в Днепре попала украинская ракета ПВО. Вскоре после этого он выехал из Украины вполне легально, хотя, по его словам, является военнослужащим в звании полковника.В апреле Арестович заявлял, что РФ ведет войну за сакральный центр Руси – город Киев. По его мнению, задача Украины должна состоять в том, чтобы перенять наследство Киевской Руси, стать центром русской цивилизации, а затем "русифицировать Россию", сделав ее ближе к европейской цивилизации.Обещает Арестович сделать и власть ближе к народу, фактически заявляя о своих президентских амбициях на фоне окончания каденции Зеленского после 21 мая. "Получив власть в государстве, я разверну его лицом к людям. Все граждане получат амнистию, вне зависимости от того где они были во время войны. Все – наши. Нет "правильных" и "не правильных". Я создам широкий украинский проект, где достоинство каждого гражданина и гостя будет строго защищаться законом", - говорит Арестович.Заявление звучит, как голословное предвыборное обещание кандидата, который сулит избирателям сразу всё и бесплатно.Однако проблема любых популистских обещаний украинских политиков заключается в том, что Украина уже утратила субъектность. То, каким быть украинскому государству, решают не чиновники в Киеве, даже если их изберут большинством голосов.Тем не менее, это не мешает Арестовичу пытаться манипулировать украинцами, тем более что у него в этом деле есть опыт. С другой стороны, многие украинцы уже четко ассоциируют Арестовича с действующей властью, как бы он ни переобувался."Без обид. Вы помогали этой власти, помогали им при власти. Вы 100% не могли не понимать, с кем взаимодействуете, кому помогаете, чем закончится", - комментирует его заявления украинский пользователь Андрей Пархоменко.В период работы на Офис Зеленского Арестович убаюкивал украинцев сказками. С марта 2022 года каждые два месяца он повторял, что у России ракет почти не осталось. Аналогичные заявления регулярно делали и отставной глава СНБО Алексей Данилов и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов*. По их оценкам, ракеты должны были закончиться еще два года назад.Впоследствии Арестович даже хвастал своим иезуитством, как ему удается врать и манипулировать. "Средний украинец, — рассуждал Арестович, — это идеальная жертва информационно-семантической войны. Разорваны все связи в мозгу. Внушаем. То есть у него вместо мозга идеальный газ". По его словам, вранье себе и другим и является национальной идеей Украины.Сама биография Арестовича выдает в нем, скорее, талантливого афериста, чем политического деятеля. Он представлялся то полковником, то разведчиком, выступал то в качестве актера, то психолога. Долгое время состоял в фашистской организации "Братство" Дмитрия Корчинского.С таким багажом трудно рассчитывать всерьез на политическую карьеру. Его сфера – исключительно медиа-манипуляции. Согласно декабрьскому опросу социологической группы "Рейтинг", уровень поддержки Арестовича составляет 0.9% среди тех кто определился и будет участвовать в голосовании. Киевский международный институт социологии (КМИС) в том же месяце отмечал, что уровень доверия Арестовичу упал за год в пять раз (до 11%). С другой стороны, украинским опросам уже давно нет доверия.Тем не менее, Арестович – фигура слишком дискредитированная, чтобы на него реально делали ставку нынешние хозяева Украины. В определенной степени он может играть роль подсадной утки, которая должна завлекать и уводить в безопасную сторону русскоязычный электорат Украины своими сладкоречивыми посулами.Кроме того, часть его аудитории – граждане РФ. Периодически вещая с Запада о том, что русскоязычных на Украине угнетать неправильно, а Украина должна европеизировать Россию, Арестович пытается вызвать сомнения среди части российской публики и брожения.Понимая, что военным путем победить Россию невозможно, некоторые круги на Западе рассматривают альтернативный план по приведению РФ и ее союзников к подчинению. И концепция Арестовича о "широком украинском проекте" тоже предполагает Украину, как антиРоссию, только под иным соусом. Украина должна взять Россию под ручку и привести к Вашингтону и Лондону, которые "лучше знают", как распорядиться ее ресурсами, с кем ей дружить и торговать.Если Зеленского используют против РФ в качестве кнута, то такие деятели, как Арестович должны быть чем-то вроде пряника. Только опыт последних 30 лет показывает, что все предлагаемые Западом пряники оказываются отравленными.* Признан в России по суду экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20231201/1051645680.html

https://ukraina.ru/20240425/1054738761.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, россия, запад, алексей арестович, владимир зеленский, петр порошенко, офис президента, вооруженные силы украины, снбо, эксклюзив