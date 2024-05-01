Провокатор или отравленный пряник. Какую альтернативную Украину предлагает России Арестович - 01.05.2024 Украина.ру
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Провокатор или отравленный пряник. Какую альтернативную Украину предлагает России Арестович
Провокатор или отравленный пряник. Какую альтернативную Украину предлагает России Арестович - 01.05.2024 Украина.ру
Провокатор или отравленный пряник. Какую альтернативную Украину предлагает России Арестович
Бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича еще недавно называли лицом украинской пропаганды военного времени. Сейчас же он из-за границы вещает абсолютно крамольные для Украины вещи, за которые можно получить у себя на родине обвинение в госизмене.
2024-05-01T12:31
2024-05-01T12:31
украина
россия
запад
алексей арестович
владимир зеленский
петр порошенко
офис президента
вооруженные силы украины
снбо
эксклюзив
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Вместе с тем на своих ресурсах он продолжает сборы средств на помощь ВСУ, хотя и описывает планы создания иного украинского государства.На днях, например, он написал, что на Украине сейчас борются представители двух идей государства: широкого украинского проекта и монокультурного."Широкий украинский проект подразумевает принятие всех украинцев и представителей других народов, фактическое и юридическое обеспечение свобод граждан, широкие возможности к предпринимательской, производственной, научной, культурной и любой другой реализации. Монокультурный проект подразумевает четкое деление на "правильных" и "неправильных" украинцев, подавление других культур и всяческое вытеснение тех, кто не согласен со своей второсортностью", - пишет экс-советник Офиса Зеленского.Далее Арестович защищает широкий украинский проект, который, по его мнению, несет возможность стать влиятельным игроком в Европе, тогда как монокультурный проект ведет к сокращению населения, территорий и потере субъектности.Заявляя о себе, как о поборнике широкого украинского проекта, Арестович как бы разыгрывает ту же карту, которую избрал для себя Зеленский в 2019 году. Тогда пятый президент Петр Порошенко отчаянно защищал националистическую концепцию "армия, мова, вера", а русскоязычный Зеленский выступал в качестве голоса юго-востока Украины.После тотальной зачистки оппозиции на Украине эта ниша оказалась вакантной. Ее и пытаются заполнить деятели типа Арестовича, снова обещая возвращение прав русскоязычным гражданам.В эту нишу он пытается встроиться с начала 2023 года, когда признал публично, что по жилому дому в Днепре попала украинская ракета ПВО. Вскоре после этого он выехал из Украины вполне легально, хотя, по его словам, является военнослужащим в звании полковника.В апреле Арестович заявлял, что РФ ведет войну за сакральный центр Руси – город Киев. По его мнению, задача Украины должна состоять в том, чтобы перенять наследство Киевской Руси, стать центром русской цивилизации, а затем "русифицировать Россию", сделав ее ближе к европейской цивилизации.Обещает Арестович сделать и власть ближе к народу, фактически заявляя о своих президентских амбициях на фоне окончания каденции Зеленского после 21 мая. "Получив власть в государстве, я разверну его лицом к людям. Все граждане получат амнистию, вне зависимости от того где они были во время войны. Все – наши. Нет "правильных" и "не правильных". Я создам широкий украинский проект, где достоинство каждого гражданина и гостя будет строго защищаться законом", - говорит Арестович.Заявление звучит, как голословное предвыборное обещание кандидата, который сулит избирателям сразу всё и бесплатно.Однако проблема любых популистских обещаний украинских политиков заключается в том, что Украина уже утратила субъектность. То, каким быть украинскому государству, решают не чиновники в Киеве, даже если их изберут большинством голосов.Тем не менее, это не мешает Арестовичу пытаться манипулировать украинцами, тем более что у него в этом деле есть опыт. С другой стороны, многие украинцы уже четко ассоциируют Арестовича с действующей властью, как бы он ни переобувался."Без обид. Вы помогали этой власти, помогали им при власти. Вы 100% не могли не понимать, с кем взаимодействуете, кому помогаете, чем закончится", - комментирует его заявления украинский пользователь Андрей Пархоменко.В период работы на Офис Зеленского Арестович убаюкивал украинцев сказками. С марта 2022 года каждые два месяца он повторял, что у России ракет почти не осталось. Аналогичные заявления регулярно делали и отставной глава СНБО Алексей Данилов и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов*. По их оценкам, ракеты должны были закончиться еще два года назад.Впоследствии Арестович даже хвастал своим иезуитством, как ему удается врать и манипулировать. "Средний украинец, — рассуждал Арестович, — это идеальная жертва информационно-семантической войны. Разорваны все связи в мозгу. Внушаем. То есть у него вместо мозга идеальный газ". По его словам, вранье себе и другим и является национальной идеей Украины.Сама биография Арестовича выдает в нем, скорее, талантливого афериста, чем политического деятеля. Он представлялся то полковником, то разведчиком, выступал то в качестве актера, то психолога. Долгое время состоял в фашистской организации "Братство" Дмитрия Корчинского.С таким багажом трудно рассчитывать всерьез на политическую карьеру. Его сфера – исключительно медиа-манипуляции. Согласно декабрьскому опросу социологической группы "Рейтинг", уровень поддержки Арестовича составляет 0.9% среди тех кто определился и будет участвовать в голосовании. Киевский международный институт социологии (КМИС) в том же месяце отмечал, что уровень доверия Арестовичу упал за год в пять раз (до 11%). С другой стороны, украинским опросам уже давно нет доверия.Тем не менее, Арестович – фигура слишком дискредитированная, чтобы на него реально делали ставку нынешние хозяева Украины. В определенной степени он может играть роль подсадной утки, которая должна завлекать и уводить в безопасную сторону русскоязычный электорат Украины своими сладкоречивыми посулами.Кроме того, часть его аудитории – граждане РФ. Периодически вещая с Запада о том, что русскоязычных на Украине угнетать неправильно, а Украина должна европеизировать Россию, Арестович пытается вызвать сомнения среди части российской публики и брожения.Понимая, что военным путем победить Россию невозможно, некоторые круги на Западе рассматривают альтернативный план по приведению РФ и ее союзников к подчинению. И концепция Арестовича о "широком украинском проекте" тоже предполагает Украину, как антиРоссию, только под иным соусом. Украина должна взять Россию под ручку и привести к Вашингтону и Лондону, которые "лучше знают", как распорядиться ее ресурсами, с кем ей дружить и торговать.Если Зеленского используют против РФ в качестве кнута, то такие деятели, как Арестович должны быть чем-то вроде пряника. Только опыт последних 30 лет показывает, что все предлагаемые Западом пряники оказываются отравленными.* Признан в России по суду экстремистом и террористом
https://ukraina.ru/20231201/1051645680.html
https://ukraina.ru/20240425/1054738761.html
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Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, запад, алексей арестович, владимир зеленский, петр порошенко, офис президента, вооруженные силы украины, снбо, эксклюзив
Украина, Россия, Запад, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Офис президента, Вооруженные силы Украины, СНБО, Эксклюзив

Провокатор или отравленный пряник. Какую альтернативную Украину предлагает России Арестович

12:31 01.05.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича еще недавно называли лицом украинской пропаганды военного времени. Сейчас же он из-за границы вещает абсолютно крамольные для Украины вещи, за которые можно получить у себя на родине обвинение в госизмене.
Вместе с тем на своих ресурсах он продолжает сборы средств на помощь ВСУ, хотя и описывает планы создания иного украинского государства.
На днях, например, он написал, что на Украине сейчас борются представители двух идей государства: широкого украинского проекта и монокультурного.
"Широкий украинский проект подразумевает принятие всех украинцев и представителей других народов, фактическое и юридическое обеспечение свобод граждан, широкие возможности к предпринимательской, производственной, научной, культурной и любой другой реализации. Монокультурный проект подразумевает четкое деление на "правильных" и "неправильных" украинцев, подавление других культур и всяческое вытеснение тех, кто не согласен со своей второсортностью", - пишет экс-советник Офиса Зеленского.
Далее Арестович защищает широкий украинский проект, который, по его мнению, несет возможность стать влиятельным игроком в Европе, тогда как монокультурный проект ведет к сокращению населения, территорий и потере субъектности.
Заявляя о себе, как о поборнике широкого украинского проекта, Арестович как бы разыгрывает ту же карту, которую избрал для себя Зеленский в 2019 году. Тогда пятый президент Петр Порошенко отчаянно защищал националистическую концепцию "армия, мова, вера", а русскоязычный Зеленский выступал в качестве голоса юго-востока Украины.
После тотальной зачистки оппозиции на Украине эта ниша оказалась вакантной. Ее и пытаются заполнить деятели типа Арестовича, снова обещая возвращение прав русскоязычным гражданам.
В эту нишу он пытается встроиться с начала 2023 года, когда признал публично, что по жилому дому в Днепре попала украинская ракета ПВО. Вскоре после этого он выехал из Украины вполне легально, хотя, по его словам, является военнослужащим в звании полковника.
1 декабря 2023, 07:29
Чей проект "Арестович*": Ахметова, одесского контрабандиста или днепропетровского авторитета?Главный вопрос украинской политики — будут ли президентские и парламентские выборы в 2024 году — вроде как разрешился: не будут. Почти все фракции Верховной рады подписали соглашение, что проводить их до конца войны нельзя, а провести надо только через полгода после ее окончания. Но в это соглашение никто не верит
В апреле Арестович заявлял, что РФ ведет войну за сакральный центр Руси – город Киев. По его мнению, задача Украины должна состоять в том, чтобы перенять наследство Киевской Руси, стать центром русской цивилизации, а затем "русифицировать Россию", сделав ее ближе к европейской цивилизации.
Обещает Арестович сделать и власть ближе к народу, фактически заявляя о своих президентских амбициях на фоне окончания каденции Зеленского после 21 мая. "Получив власть в государстве, я разверну его лицом к людям. Все граждане получат амнистию, вне зависимости от того где они были во время войны. Все – наши. Нет "правильных" и "не правильных". Я создам широкий украинский проект, где достоинство каждого гражданина и гостя будет строго защищаться законом", - говорит Арестович.
Заявление звучит, как голословное предвыборное обещание кандидата, который сулит избирателям сразу всё и бесплатно.
Однако проблема любых популистских обещаний украинских политиков заключается в том, что Украина уже утратила субъектность. То, каким быть украинскому государству, решают не чиновники в Киеве, даже если их изберут большинством голосов.
Тем не менее, это не мешает Арестовичу пытаться манипулировать украинцами, тем более что у него в этом деле есть опыт. С другой стороны, многие украинцы уже четко ассоциируют Арестовича с действующей властью, как бы он ни переобувался.
"Без обид. Вы помогали этой власти, помогали им при власти. Вы 100% не могли не понимать, с кем взаимодействуете, кому помогаете, чем закончится", - комментирует его заявления украинский пользователь Андрей Пархоменко.
В период работы на Офис Зеленского Арестович убаюкивал украинцев сказками. С марта 2022 года каждые два месяца он повторял, что у России ракет почти не осталось. Аналогичные заявления регулярно делали и отставной глава СНБО Алексей Данилов и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов*. По их оценкам, ракеты должны были закончиться еще два года назад.
Впоследствии Арестович даже хвастал своим иезуитством, как ему удается врать и манипулировать. "Средний украинец, — рассуждал Арестович, — это идеальная жертва информационно-семантической войны. Разорваны все связи в мозгу. Внушаем. То есть у него вместо мозга идеальный газ". По его словам, вранье себе и другим и является национальной идеей Украины.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 23:55
Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцевПрезидент России Владимир Путина мог бы предложить находящимся за границей украинским мужчинам призывного возраста, которым государство отказало в получении паспортов Украины, получить аналогичный документ российского образца. Это был бы "суперкозырь", считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*
Сама биография Арестовича выдает в нем, скорее, талантливого афериста, чем политического деятеля. Он представлялся то полковником, то разведчиком, выступал то в качестве актера, то психолога. Долгое время состоял в фашистской организации "Братство" Дмитрия Корчинского.
С таким багажом трудно рассчитывать всерьез на политическую карьеру. Его сфера – исключительно медиа-манипуляции. Согласно декабрьскому опросу социологической группы "Рейтинг", уровень поддержки Арестовича составляет 0.9% среди тех кто определился и будет участвовать в голосовании. Киевский международный институт социологии (КМИС) в том же месяце отмечал, что уровень доверия Арестовичу упал за год в пять раз (до 11%). С другой стороны, украинским опросам уже давно нет доверия.
Тем не менее, Арестович – фигура слишком дискредитированная, чтобы на него реально делали ставку нынешние хозяева Украины. В определенной степени он может играть роль подсадной утки, которая должна завлекать и уводить в безопасную сторону русскоязычный электорат Украины своими сладкоречивыми посулами.
Кроме того, часть его аудитории – граждане РФ. Периодически вещая с Запада о том, что русскоязычных на Украине угнетать неправильно, а Украина должна европеизировать Россию, Арестович пытается вызвать сомнения среди части российской публики и брожения.
Понимая, что военным путем победить Россию невозможно, некоторые круги на Западе рассматривают альтернативный план по приведению РФ и ее союзников к подчинению. И концепция Арестовича о "широком украинском проекте" тоже предполагает Украину, как антиРоссию, только под иным соусом. Украина должна взять Россию под ручку и привести к Вашингтону и Лондону, которые "лучше знают", как распорядиться ее ресурсами, с кем ей дружить и торговать.
Если Зеленского используют против РФ в качестве кнута, то такие деятели, как Арестович должны быть чем-то вроде пряника. Только опыт последних 30 лет показывает, что все предлагаемые Западом пряники оказываются отравленными.
* Признан в России по суду экстремистом и террористом
 
УкраинаРоссияЗападАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоОфис президентаВооруженные силы УкраиныСНБОЭксклюзив
 
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