Много машин скорой на Куликово поле: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Одессе. Куда еще - 01.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240501/1054824580.html
Много машин скорой на Куликово поле: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Одессе. Куда еще
Много машин скорой на Куликово поле: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Одессе. Куда еще - 01.05.2024 Украина.ру
Много машин скорой на Куликово поле: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Одессе. Куда еще
Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом 1 мая сообщил РИА Новостям координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-05-01T10:29
2024-05-01T10:34
новости
новости украины
одесса
штаб
всу
удары
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102858/52/1028585291_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89cbf99a008d903acf5e65cfc946923e.jpg
Подпольщик также рассказал, что Куликово поле оцепили, к месту "прилета" направилось много машин скорой помощи, а также туда прибыли военные и сотрудники Службы безопасности Украины.Завтра, 2 мая, исполнится ровно 10 лет с одного из самых трагических событий в истории Украины. 2 мая 2014 года противники Евромайдана были заживо сожжены украинскими нацистами в одесском Доме профсоюзов. Радикалам не понравилась идея о проведении референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Результат - 48 человек убиты, более 240 - ранены.Сообщил Лебедев и о прилете в ангар с техникой украинских военных в Дмитровке Николаевской области. По словам подпольщика, местные каналы написали, что "там ничего не было"."Но мы не сильно в это верим, то, чего "не было" вывозили грузовиками", - заявил Лебедев, уточнив, что днем ранее в соседнем Очакове российскими военными были поражены турбазы, которые ВСУ использовали в качестве расположения, при этом местные СМИ также делали вид, что ничего не произошло.В Министерстве обороны РФ подытожили, что за сутки ВСУ потеряли на всех направлениях СВО почти 800 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и семь орудий полевой артиллерии.Также сообщается, что ВС РФ поразили украинский ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов и два склада военно-технического имущества.ВС РФ ежедневно уничтожают военную инфраструктуру противника. Одной из самых громких работ последних дней стало прямое попадание российской артиллерии в харьковскую телевышку, с которой, по мнению экспертов, ВСУ могли корректировать удары по Белгородской области.
https://ukraina.ru/20240428/1054700891.html
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102858/52/1028585291_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ae1aee45c70af8487b431cf9584ba0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, одесса, штаб, всу, удары, вс рф
Новости, Новости Украины, Одесса, штаб, ВСУ, удары, ВС РФ

Много машин скорой на Куликово поле: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Одессе. Куда еще

10:29 01.05.2024 (обновлено: 10:34 01.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста врачей в Киеве
Акция протеста врачей в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом 1 мая сообщил РИА Новостям координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

"Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении (площади) Куликово Поле, где находится штаб "Пивдень" ("Юг". - Ред.), – сказал Лебедев, уточнив, что между двумя ударами был слышен выход ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, а позже прогремел мощный взрыв.

Подпольщик также рассказал, что Куликово поле оцепили, к месту "прилета" направилось много машин скорой помощи, а также туда прибыли военные и сотрудники Службы безопасности Украины.
Завтра, 2 мая, исполнится ровно 10 лет с одного из самых трагических событий в истории Украины. 2 мая 2014 года противники Евромайдана были заживо сожжены украинскими нацистами в одесском Доме профсоюзов. Радикалам не понравилась идея о проведении референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Результат - 48 человек убиты, более 240 - ранены.
Сообщил Лебедев и о прилете в ангар с техникой украинских военных в Дмитровке Николаевской области. По словам подпольщика, местные каналы написали, что "там ничего не было".
"Но мы не сильно в это верим, то, чего "не было" вывозили грузовиками", - заявил Лебедев, уточнив, что днем ранее в соседнем Очакове российскими военными были поражены турбазы, которые ВСУ использовали в качестве расположения, при этом местные СМИ также делали вид, что ничего не произошло.
В Министерстве обороны РФ подытожили, что за сутки ВСУ потеряли на всех направлениях СВО почти 800 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и семь орудий полевой артиллерии.
Также сообщается, что ВС РФ поразили украинский ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов и два склада военно-технического имущества.
ВС РФ ежедневно уничтожают военную инфраструктуру противника. Одной из самых громких работ последних дней стало прямое попадание российской артиллерии в харьковскую телевышку, с которой, по мнению экспертов, ВСУ могли корректировать удары по Белгородской области.
харьковская телевышка
28 апреля, 07:46
"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашняРабота ВС РФ по Харькову призвана создать буферную зону, которая позволит минимизировать удары ВСУ по Белгороду. Именно этот посыл скрывается за работой российской артиллерии по местной телевышке и другим объектам города. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный историк Кирилл Копылов
 
НовостиНовости УкраиныОдессаштабВСУударыВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:02Американский Abrams и другую трофейную технику привезли на Поклонную гору. Выставка открылась
10:43Почему этот транш от США может быть последним для Украины, а план Эрдогана лишь пустышка - Видеманн
10:29Много машин скорой на Куликово поле: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Одессе. Куда еще
10:09Атака на НПЗ. Главное на Украине на утро 1 мая
10:00Какие регионы России ночью подверглись атакам украинских беспилотников - Минобороны
09:29Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления
08:09Экономика Украины и война: удар по "Космолоту", мобилизация дальнобойщиков и биржевой кризис
07:50Ростислав Ищенко: Если к июню Россия нагрянет в Курахово, ВСУ придется быстро отступать до Чернигова
07:44"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
05:12ВСУ будут держаться до последнего: эксперт о сражении за исторический рубеж Донбасса
05:00"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке
04:44"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО
04:00Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре
18:50Неисправные F-16. Итоги 30 апреля на Украине
18:00"Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе" — военно-политический эксперт
17:42На 8 лет за решетку: суд приговорил одессита к заключению за коммунистические убеждения
16:17Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы
16:10На Поклонной горе в Москве началась выставка трофейной западной техники
16:00Князь Андрей Курбский: перебежчик, так и не ставший "своим" в анти-России XVI века
15:23Санкции поломались. Западные банки платят в российскую казну вчетверо больше
Лента новостейМолния