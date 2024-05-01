https://ukraina.ru/20240501/1054824580.html

Много машин скорой на Куликово поле: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Одессе. Куда еще

Много машин скорой на Куликово поле: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Одессе. Куда еще - 01.05.2024 Украина.ру

Много машин скорой на Куликово поле: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Одессе. Куда еще

Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом 1 мая сообщил РИА Новостям координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2024-05-01T10:29

2024-05-01T10:29

2024-05-01T10:34

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Подпольщик также рассказал, что Куликово поле оцепили, к месту "прилета" направилось много машин скорой помощи, а также туда прибыли военные и сотрудники Службы безопасности Украины.Завтра, 2 мая, исполнится ровно 10 лет с одного из самых трагических событий в истории Украины. 2 мая 2014 года противники Евромайдана были заживо сожжены украинскими нацистами в одесском Доме профсоюзов. Радикалам не понравилась идея о проведении референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Результат - 48 человек убиты, более 240 - ранены.Сообщил Лебедев и о прилете в ангар с техникой украинских военных в Дмитровке Николаевской области. По словам подпольщика, местные каналы написали, что "там ничего не было"."Но мы не сильно в это верим, то, чего "не было" вывозили грузовиками", - заявил Лебедев, уточнив, что днем ранее в соседнем Очакове российскими военными были поражены турбазы, которые ВСУ использовали в качестве расположения, при этом местные СМИ также делали вид, что ничего не произошло.В Министерстве обороны РФ подытожили, что за сутки ВСУ потеряли на всех направлениях СВО почти 800 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и семь орудий полевой артиллерии.Также сообщается, что ВС РФ поразили украинский ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов и два склада военно-технического имущества.ВС РФ ежедневно уничтожают военную инфраструктуру противника. Одной из самых громких работ последних дней стало прямое попадание российской артиллерии в харьковскую телевышку, с которой, по мнению экспертов, ВСУ могли корректировать удары по Белгородской области.

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